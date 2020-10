Una casa abandonada en Río Piedras, intervenida por el artista, una obra en el Museo de Arte y Diseño de Miramar (MADMi) y una exposición en la Galería Petrus son los elementos de un video en el que mediante una entrevista se describe la obra más reciente de uno de los artistas jóvenes más cotizados en el ámbito local.

Se trata del artista William Bass Morales, quien se ha dedicado a realizar obra abstracta. Natural de San Juan, Bass Morales estudió en la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico, donde realizó una concentración en Artes Gráficas. También hizo estudios en School of the Museum of Fine Arts, en Boston, donde fue becado, y más tarde fue profesor. Su obra ha sido expuesta de manera individual y colectiva en salas de la Isla, República Dominicana, Nueva Jersey, Nueva York y Miami.

Bass Morales es parte de la llamada Generación Reactiva, que reúne a talentosos artistas jóvenes puertorriqueños y, actualmente, su obra se presenta en la Galería Petrus, en Miramar, donde exhibe la muestra titulada “Constancia”.

“Constancia” es la sexta exposición virtual y presencial que ofrece la Galería Petrus durante la pandemia del COVID-19. La exhibición se acompaña con un video en el cual el artista es el centro de una dinámica que incluye entrevista y un recorrido por distintas instancias de su obra. Para su realización, el equipo de filmación inició sus trabajos en el pueblo de Río Piedras. Específicamente, en el sector universitario de Santa Rita, donde Bass Morales tomó una casa abandonada y la intervino hasta crear un enorme mural natural, donde la flora es el elemento primordial.

Como segundo paso, el grupo a cargo del video pasó al MADMi, Museo de Arte y Diseño de Miramar, a tomar visuales de la obra “Retroarcaica” la cual forma parte de la exposición “JUNTXS”.

“Mi técnica está basada en usar el crayón para crear sombras y con la espátula aplico el acrílico para ejecutar la pieza como tal. El tema multicolor de esta pieza nos revela el trópico y nuestra identidad isleña y caribeña”, dice Bass. Puntualiza Bass, que su meta es seguir enfocado en la pintura. “Seguir explorando la abstracción, que es un tema para mí bien importante dentro de toda la gama que hay entre los artistas jóvenes locales. Me gusta experimentar, darle un poco más de forma al lenguaje que estoy utilizando”. El video permite confirmar el talento de Bass. Como dice la fundadora de la Galería Petrus, Sylvia Villafañe, “siempre estamos descubriendo y trabajando con talento joven, el cual representa el futuro del arte en Puerto Rico.”

"Blue Space I" forma parte de la muestra titulada “Constancia”, de William Bass.

La exhibición virtual “Constancia” ya está disponible a través de un video, que puede ser visto en la página web de la Galería Petrus, a través de su canal de YouTube y sus redes sociales Facebook e Instagram, y a través de la aplicación móvil: Galería Petrus.

Si desea visitar la exposición de manera presencial, puede comunicarse al 787- 318-8993 o a [email protected] para coordinar una cita de lunes a sábado.

