La reciente venta por parte de la Arquidiócesis de San Juan del Palacio Arzobispal y el antiguo Seminario Conciliar sigue dando de qué hablar debido al impacto que podría tener en el futuro, además de su consecuencia histórica. Ante esta situación, la Academia Puertorriqueña de la Historia quiso dejar en récord su indignación por lo que describió como una “deplorable decisión del arzobispo de San Juan” y “un expolio del patrimonio público”.

En una carta oficial enviada a los medios de comunicación, la Academia dejó clara su posición en contra de la venta, por considerar que se pudo haber evitado a través de un llamado público que “hubiera podido levantar los fondos que se necesitaban para retener esas estructuras y auxiliar con las penurias económicas del arzobispado”. Además, la organización se opone firmemente a que se continúen vendiendo las estructuras históricas en la isla, señalando que “la salida no puede ser, para las autoridades eclesiásticas ni las gubernamentales, continuar con la venta del patrimonio para aumentar el inventario de hoteles y el trasiego de bienes raíces en la ciudad”.

“Realmente hay propiedades que por su valor histórico no pueden venderse. Eso es no solo en Puerto Rico, sino en todo el mundo. Hay monumentos de un valor histórico tal, con un calor público y simbólico, que no deben venderse. Imagínate, por ejemplo, que en México vendieran pedazos del Zócalo o en Perú edificios de gran valor históricos que están en la plaza mayor de Lima”, comentó el historiador Jorge Rodríguez Beruff, director de Academia Puertorriqueña de la Historia. “Lo que ha ocurrido en Puerto Rico es condenable, porque esa edificación es una de las más importantes en San Juan. Que incluye no solo el Palacio Episcopal, sino también lo que era el Seminario Conciliar que estaba operando desde el siglo XIX, donde estudiaron casi todos los grandes próceres puertorriqueños de ese siglo. Si uno mira en la historia de la iglesia, las universidades y los centros de altos estudios en Europa y en otros países en América Latina, fueron creados por la iglesia en sus inicios. Y entonces esto es tremendamente contradictorio y cuestionable que la iglesia escoja vender un edificio dedicado a la educación superior”.

Por otro lado, Rodríguez Beruff quiso también alzar la voz ante la inacción que ha visto de parte del Gobierno de Puerto Rico y de las instituciones públicas que deberían defender los patrimonios históricos de la isla. “El Gobierno tiene varias agencias que se dedican a la preservación histórica y la cultura, como el Instituto de Cultura y la Oficina de Preservación Histórica, y no hemos visto ninguna iniciativa de parte del Gobierno. De hecho, no ha habido expresiones como si esto fuera algo aceptable o normal”, explicó el historiador quien trabajó como profesor por muchos años en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, que estaba localizado casualmente en el edificio del Seminario Conciliar. “En realidad lo que nos parece es que hay una desidia y una irresponsabilidad en todo eso, ya que el Gobierno de Puerto Rico tiene que defender el interés público y esta venta solo responde al interés privado, no al interés público”.

Esta es la carta íntegra escrita por la Academia Puertorriqueña de la Historia:

“La Academia Puertorriqueña de la Historia, comprometida con el país mediante la investigación y divulgación de su historia, lamenta profundamente la deplorable decisión del arzobispo de San Juan, monseñor Roberto Gonzáles Nieves, de vender el Palacio Arzobispal y el edificio sede del antiguo Seminario Conciliar a un desarrollador privado. Esta acción se suma a la chocante venta anterior de la Casa de Párvulos, en la calle de San Sebastián, que por muchos años acogió e impartió las primeras letras a niños de la comunidad.

Se trata en esta ocasión de dos estructuras de recia raigambre histórica y social en el casco antiguo de San Juan, cuyo extraordinario valor ha sido enaltecido en el Registro Nacional de lugares dignos de preservarse y en el exclusivo grupo de monumentos declarados patrimonio de la humanidad por la Unesco. Integran el bloque urbano que marca el inicio de la zona monumental más importante de la urbe, el barrio de Ballajá, donde colinda con esa joya de la arquitectura hispanoamericana que es la iglesia de San José y otros edificios gubernamentales que en la actualidad continúan el compromiso con el servicio público. Nos referimos al antiguo Hospital de Caridad (Escuela de Artes Plásticas y la Liga de Arte), la Casa de Beneficencia (oficinas del Instituto de Cultura Puertorriqueña), el manicomio (Escuela de Artes Plásticas) y el Cuartel de Infantería que alberga hoy varias instituciones culturales, entre ellas el Museo de las Américas, la Oficina Estatal de Preservación Histórica y las Academias de la Lengua y de la Historia. Cierra el conjunto el castillo de San Felipe del Morro.

Al cumplirse 500 años del traslado de la ciudad a la isleta y dos siglos de que la voz de nuestros diputados se oyera en las Cortes españolas en defensa de las libertades para Puerto Rico, la acción festinada del arzobispo es un expolio del patrimonio público.

El Palacio Arzobispal es una de las pocas casas del siglo XVIII que subsisten sin intervenciones mayores que hayan alterado su disposición interna, sobre todo la de la majestuosa escalera que conduce al segundo nivel. El Seminario Conciliar, inmueble de excepcionales méritos arquitectónicos, suplió en el siglo XIX la ausencia de centros de enseñanza superior en el país y permitió la educación de hombres que luego dieron lustre al país, entre ellos José Julián Acosta, Alejandro Tapia y Rivera, José Celso Barbosa y Cayetano Coll y Toste, sólo para nombrar algunos. Y esta ingente labor educativa ha continuado hasta nuestros días con el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe.

Creemos que una llamada pública hubiera podido levantar los fondos que se necesitaban para retener esas estructuras y auxiliar con las penurias económicas del arzobispado. Pero la salida no puede ser, para las autoridades eclesiásticas ni las gubernamentales, continuar con la venta del patrimonio para aumentar el inventario de hoteles y el trasiego de bienes raíces en la ciudad. El acaparamiento inmobiliario con fines especulativos expulsa a sus habitantes y vulnera a la comunidad sanjuanera e, irónicamente, reduce el atractivo turístico mayor con el que contamos. En tanto agravio al colectivo social, compete al gobierno y las agencias pertinentes defender el interés público y frenar este despojo utilizando los poderes legales que posee. Es hora ya de parar la desarticulación del casco histórico y pensar, con civismo y responsabilidad patrimonial, el futuro del país”.

Institución de gran importancia en la preservación de la historia

La Academia Puertorriqueña de la Historia se constituyó en 1934 y ha jugado un papel muy importante en la promoción de la investigación histórica en Puerto Rico e incluye miembros que son sumamente destacados por su trabajo investigativo e histórico. Además de ser un foro de discusión forma parte de un sistema de Academias de la Historia a nivel internacional localizadas en toda Hispanoamérica y en España.

“Junto a la Academia de la Lengua Española, somos la más antigua en la isla y es nuestro deber expresar nuestra opinión en asuntos públicos, que atañen sobre todo las cuestiones patrimoniales en la divulgación de la historia de cómo las cosas han sucedido”, señaló por su parte la historiadora Sylvia Álvarez Curbelo, quien funge como tesorera de la organización. “Estos edificios tienen un valor intangible. Cuando hablamos de $8 millones o de lo que sea, es una suma irrisoria que se pudo haber conseguido de muchas otras maneras. Entonces la manera tan sigilosa en que se trabajó toda la transacción, deja mucho qué decir. Para nosotros esto es un patrimonio de país. Podrán ser una propiedad de la iglesia, pero es un patrimonio del país”.