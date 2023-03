La profesora emérita de York College y el Centro Graduado de CUNY en Nueva York, Gloria Waldman, ha tenido una distinguida carrera en el mundo académico y teatral. Luego de publicar varios libros sobre teatro y feminismo como “Luis Rafael Sánchez: Pasión Teatral”, “Jewish Theatre: A Critical Anthology” y “Luisa Capetillo, Pioneer Puerto Rican Feminist”, la autora ha decidido regresar a una etapa más temprana de su vida.

La autora presenta su nuevo libro “Frente a las tablas puertorriqueñas”, una colección de sus críticas teatrales para El Nuevo Día entre los años 1979 y 1981. El libro, que contiene 141 artículos, es un retrato de una época de grandes producciones locales de las que existe extensa documentación. El valor añadido del libro de Waldman es también su importancia como recopilación histórica del teatro puertorriqueño.

Así lo expresó durante una entrevista con este medio, visiblemente conmovida. “Esa es la idea de la obra. Es honrar a esa gente que vive todavía. Honrar a esa clase teatral”, explicó.

El libro, que incluye críticas, reseñas y algunas entrevistas, cuenta con artículos relacionados con algunas de las figuras más reconocidas de las artes escénicas puertorriqueñas, como Luis Rafael Sánchez, Pedro Santaliz, Josie Pérez, Miriam Colón, Ivonne Coll, Gilda Navarra, Fernando Arrabal, Emmanuel “Sunshine” Logroño, Luz María Rondón, Raúl Julia y hasta un interesante recuento de un concierto al que llegó una recién liberada Lolita Lebrón, entre muchos otros.

“Porque la lucha política con la independencia intelectual cultural, aparte de Estados Unidos, me conmovió”, propuso Waldman ante la pregunta de qué trajo su atención al teatro puertorriqueño, que inició con su tesis sobre Luis Rafael Sánchez.

Waldman también abundó sobre el rol de un crítico. “El rol del crítico es animar y no desanimar. Es ser educador. El crítico tiene que reseñar todo, tiene que ir a todo. Tiene que ver todo. Para tener una visión. Y yo no sabía en aquel memento que era un momento cumbre del teatro puertorriqueño, realmente no lo vi así”.

La profesora emérita habló de la profesionalidad y calidad del teatro puertorriqueño en el contexto de una falta de recursos que históricamente ha afectado a ese sector. También dijo que ha sido crucial en la educación de Puerto Rico. “El teatro en Puerto Rico ha educado al pueblo y ha ido educando al pueblo por mucho tiempo”.

Además, lamentó la ausencia de críticos en el panorama de medios actual. “Un crítico puede guiar al público a entender el porqué de la obra. Siempre tenido claro que el crítico es totalmente subjetivo” observó.

Abundó sobre qué le gustaría que se llevaran las personas que lean su libro, enfatizando que su intención principal es que los teatreros retratados en él puedan verse reflejados. “La idea es que se vean a sí mismos en el libro, que vean, que recuerden lo que hicieron hace más de 40 años, que es primero para ellos”.

“Es un libro importante para ver quiénes eran estar personas entonces y aprender, es un libro de actualidad”, sostuvo.

“Frente a las tablas puertorriqueñas: la crítica de teatro de Gloria Waldman para El Nuevo Día (1979-1981)” se estará presentando, por su autora y un grupo de invitados, el domingo 19 de marzo, a la 1:00 p. m. en la Librería El Candil, en Ponce.