Un enorme lienzo con las pinceladas del artista plástico Antonio Martorell cubrió una parte de las escalinatas que conducen hasta la entrada de la antigua e histórica Iglesia y Convento Porta Coeli, en San Germán. Ahí se aprecia la pintura “La Borinqueña”, con el himno revolucionario, compuesto por la prócer y poeta Lola Rodríguez de Tió en 1868, a quien se le dedicó la nueva edición de La Campechada, inspirada en la vida y obra de la insigne puertorriqueña.

Las puertas del hoy Museo Porta Coeli, abrieron durante dos días para el disfrute de “¡Ay Lola, Lola! / Arte Sacralizante”, una exposición de Martorell y sus amigos del Taller de La Playa de Ponce, cuya muestra incluye una selección de trabajos realizados por el artista, que integra arte religioso tradicional, otro que no lo es y algunos retratos de la también defensora de la independencia de la isla y figura importante en la historia literaria, revolucionaria y feminista de Puerto Rico.

Obra "La Borinqueña" de Antonio Martorell en las escalinatas de la Iglesia y Convento Porta Coeli. (Jorge A Ramirez Portela)

“Nos ha ido muy bien, hemos tenido un público entusiasta y maravilloso, un público ideal. Hice una visita guiada a las 10 de la mañana y aquí estamos en el kiosco, que estamos vendiendo estampas y libros. Ha sido una experiencia toda muy feliz con tanta gente entusiasta, tanto los artistas y artesanos con sus obras y visitantes. Muy agradecido de este tipo de actividad que ha evidenciado que es necesaria, y que es necesaria hacer la Campechada fuera de San Juan. La isla también existe”, destacó Martorell.

Y es que, desde el pueblo natal de Rodríguez de Tió, durante este pasado sábado y el domingo, personas de diversas generaciones llegaron desde diferentes pueblos de la isla, para disfrutar de este evento cultural multidisciplinario celebrado por el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), que se une a la conmemoración de los 450 años de la fundación del municipio, que tiene una de las zonas históricas más importantes de Puerto Rico, con más de 100 estructuras de valor patrimonial.

“Me encanta estar en San Germán porque ya tengo historia con este pueblo y con Lola. No es la primera vez que vengo a este pueblo y colaborar. Vine a una feria de artesanías aquí en el 1971 cuando eran muy modestas. Antier estuve en la inauguración de la Casa Museo de Lola y allí tienen una obra que me comisionaron. Es un placer, estoy aquí desde el jueves y me han tratado muy bien”, añadió el reconocido pintor puertorriqueño.

Antonio Martorell presentó la exposición ¡Ay Lola, Lola! / Arte Sacralizante” desde el Museo Porta Coeli. (Jorge A Ramirez Portela)

Mientras un nutrido grupo de personas se ubicaba al final de la Plaza Santo Domingo en un recorrido cultural con un guía histórico y turístico del ICP, se escuchaba al grupo “Tuna Fish” interpretando un seis pampero desde la tarima Porta Coeli, desde donde hubo diversas presentaciones musicales, así como en en las tarimas denominadas Indie, Universitaria y Campechada, ubicada en la plaza Francisco Mariano Quiñones.

En diversas áreas de la histórica ciudad, una gama de kioscos y restaurantes complacían el paladar de los asistentes. Para el ciudadano Lester Pérez, natural de San Germán, representa un orgullo que la Campechada se celebre en su pueblo y haya habido un despliegue de arte, música y gastronomía, que le sirvió además para reencontrarse con colegas de la música.

“Para mí es un honor la diversidad de actividades que tienen, incluyendo tarimas con diversos géneros musicales. Para mí es un campo de trabajo increíble. Estamos trayendo a la isla para que disfruten de nuestro pueblo. Honrado y privilegiado de tenerlos aquí. Hemos estado compartiendo con colegas de la música y con personas que han llegado de diversas partes de la isla, músicos increíbles y colegas que estudiamos juntos desde chamaquitos. Me los encuentro aquí y me enorgullece de alegría que haya una buena taza de empleo con este tipo de actividad”, resaltó el también profesor del Recinto de Mayagüez, de la Universidad de Puerto Rico y director de la centenaria banda colegial.

De manera simultánea, la calle Dr. Santiago Veve era engalanada por estatuas vivientes, que destacaban la figura de Lola Rodríguez de Tió, así como la de un jibarito, la danza y el pregonero, a cargo del colectivo Tercera Llamada, del área oeste, que se dedica a hacer obras de teatro, estatuas vivientes y talleres para jóvenes, niños y adultos.

“Para nosotros es un honor grandísimo. Esto representa a todo un Puerto Rico, toda la unión, adicional a que estamos unidos por el arte, una disciplina hermosa que hay que ponerla en alto. Hay mucho de dónde sacar en Puerto Rico, en todas las áreas”, comunicó Yaritza Mallorquí, de Tercera Llamada, junto a Juan Francisco de Armas y Rubén Mallorquí, quienes son productores del colectivo.

Durante la tarde fresca del domingo, un poco nublada, también se llevó a cabo la gran final del 55to. concurso Nacional de Trovadores del ICP, al igual que exhibiciones artísticas, obras de teatro, conferencias académicas, artes escénicas, áreas infantiles, libreros y varios talleres. Un despliegue de artesanos fue distribuido por diferentes zonas del casco urbano.

“Me encanta el pueblo de San Germán, creo que es uno de los pueblos más hermosos de Puerto Rico, ya que es bien colonial, y el hecho de que los artesanos y los artistas plásticos estemos ubicados alrededor de la plaza, con cabezudos y música, y con la Porta Coeli de fondo, es una experiencia única, además del público que nos ha apoyado”, dijo por su parte la artista plástico Vicky Ortiz Santiago, de Arecibo, quien en su mesa incluyó trabajo realizado en acuarela y acrílico, representando varios conceptos puertorriqueños, y trabajos en madera en los que también plasma diferentes estampas típicas, que además hace como arte útil.

La artista Vicky Ortiz muestra una de sus obras alusiva a Lola Rodríguez de Tió, a quien se le dedicó la Campechada. (Jorge A Ramirez Portela)

A la cálida estampa cultural de este concurrido evento, se le suman niños corriendo por las plazas, mientras se entretienen con juguetes de madera, como saltamontes, orugas, y caballitos, entre otros, realizados por el matrimonio compuesto por los artesanos Rosa Colón y Rafael Cardona, proveniente de Bayamón, quienes con sus creaciones buscan rescatar el niño interior de los adultos y que los niños puedan tener otras opciones de juego, lejos de los aparatos tecnológicos.

“Verles jugando con la madera es nuestro orgullo. Hoy estamos viéndolos con los saltamontes y trompos de madera. Ayer estuvieron corriendo con los caballitos de palo. Incluso, mi esposo Rafa corriendo con ellos, hoy con su personaje de jíbaro, con el que interactúa con los clientes que compran sus juguetes de madera”, dijo la artesana.

“Tengo varios personajes porque me gusta estar jugando con los niños. Antes de venderlos, me doy mi vueltita con los juguetes para que vean que existen estos juguetes que comúnmente no tienen tanta exposición. Si no se los das a exponer, pues no lo va a usar. Queremos rescatar esa tradición del pasado con los juguetes de madera y que a muchos les trae recuerdos de su niñez”, expresó Rafael, de MiartesanoPR.

El cierre de la Campechada culminaría en la noche con la oferta musical a cargo de Gerardo Rivas, Willie Rosario, Hermes Croatto y Plena Libre.