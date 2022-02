La joven cineasta puertorriqueña Paulís Cofresí, de 16 años, fue seleccionada como una de las 10 ganadoras en la categoría de cine del prestigioso concurso YoungArts, que premia a los mejores artistas jóvenes de todo Estados Unidos y sus territorios.

En la competencia participaron 8,000 estudiantes en todas las categorías. En este caso, Paulís es además la única puertorriqueña mujer ganadora y se encuentra en este momento recibiendo talleres auspiciados por el National Foundation for the Advancement of Artists.

Esta se une a 720 de los jóvenes artistas visuales, literarios y escénicas más exitosos de todo el país. Seleccionados a través de la prestigiosa competencia de la organización, los ganadores del premio YoungArts, todos de 15 a 18 años o en los grados 10 a 12, son elegidos por su calibre de logros artísticos por un jurado de artistas específicos en las diversas disciplinas, a través de un riguroso proceso.

Los ganadores del premio YoungArts obtienen acceso a uno de los programas más completos para artistas en los Estados Unidos, en el que tendrán oportunidades de apoyo financiero, creativo y de desarrollo profesional a lo largo de toda su carrera.

“Estamos encantados de anunciar a los ganadores de los premios YoungArts de este año, un grupo extraordinario de jóvenes artistas prometedores y exitosos, y felicitar a cada uno de ellos por este emocionante hito en sus carreras artísticas”, dijo la directora ejecutiva, Jewel Malone.

“YoungArts empodera a los artistas para que sigan una vida en las artes a partir del momento crítico en el que muchos se enfrentan a decisiones sobre la vida después de la escuela secundaria. Estamos orgullosos de apoyar a estos jóvenes artistas al comienzo de sus viajes y esperamos convertirnos en un recurso para ellos en todas las etapas de sus carreras”, añadió.

Como ganadora, Paulís está participando de YoungArts Week desde enero de 2022 con clases virtuales, talleres y tutoría de artistas líderes en sus campos, como la vocalista La Tanya Hall, los artistas visuales Loni Johnson y Yashua Klos, y el galardonado escritor Dr. Joan Morgan.

Este reconocimiento suma a Paulís un distinguido grupo de artistas consumados como Daniel Arsham, Terence Blanchard, Camille A. Brown, Timothée Chalamet, Viola Davis, Amanda Gorman, Judith Hill, Jennifer Koh, Tarell Alvin McCraney, Andrew Rannells , Desmond Richardson y Hunter Schafer.