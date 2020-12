Desde la determinación humana de aislarse para no ser una carga, el actor Heriberto Feliciano aborda su primera obra unipersonal en la que actúa, dirige, edita y coescribió para un proyecto virtual cónsono a la nueva realidad.

Feliciano por primera vez se adentra a la dirección de una pieza teatral que integra técnicas cinematográficas para poder presentarla del 10 al 13 de diciembre vía Zoom a través de la página de la casa productora www.teatropublico.org como parte del Festival de Teatro Puertorriqueño e Internacional del Instituto de Cultura Puertorriqueño (ICP).

La nueva obra puertorriqueña “Mara tres veces…” fue creada en su totalidad en formato virtual. Los ensayos, la creación de texto, la dramaturgia actoral, ejercicios, improvisación sonora, exploración del espacio y diálogos artísticos se realizaron vía Zoom para evitar el contacto físico y mantener las medidas preventivas contra el contagio de COVID-19.

Literal, al igual que el protagonista de la historia, Feliciano permaneció en aislamiento social y todo se ejecutó en formato virtual. Su principal interés es demostrar que aunque “estamos en una pandemia el teatro puede continuar y desarrollándose con nuevos proyectos”, afirmó.

El actor explicó que el nacimiento de la producción virtual “Mara tres veces...” se materializó gracias a la aceptación de los cambios que trajo consigo vivir en medio de una pandemia, donde las restricciones no deben verse como vicisitudes y obstáculos , sino como oportunidades de aprendizaje.

“Esta obra además de ser una reflexión de vida es nuestra oportunidad de demostrar que las restricciones no limitan a los artistas. Todo lo contrario, cuando se piense en el 2020 y la pandemia, hay que recordar que hubo teatro. Que nos adaptamos y que todos los que trabajamos en este proyecto creemos en el teatro y las historias que nos identifican como puertorriqueños. Tenemos que seguir con nuestros trabajos desde otros formatos”, destacó el actor que ya había realizado un proyecto unipersonal, pero nunca había dirigido una obra.

Admitió que se siente raro actuar y dirigirse a la vez, pero gracias a la producción de Teatro Público y del resto del grupo que trabaja en la pieza virtual que incluye a la dramaturgia de Alejandra Ramos Riera, al diseñador de producción Israel Franco Müller, al diseñador y compositor sonoro Gabriel Rivera y la asesoría de Kairiana Núñez, Alejandra Rosa y Janilka Romero, esta última asistente de dirección ha logrado darle vida a la nueva obra.

“Es una obra que aborda cómo el ser humano explora el aislamiento por decisión propia. No es que se hace por la pandemia. La pandemia está presente de manera indirecta al conocer cómo un hombre decide aislarse para no ser carga de nadie. Es un proyecto de ficción, pero fue inspirado en mis memorias con mi hermana Mara, mi infancia, mi imaginación y el deseo de ser astronauta. Por eso me desdoblo en voces y hago también al astronauta”, detalló el actor del libreto que escribió en coautoría Alejandra Ramos, su expareja sentimental.

Feliciano abundó que aunque el proyecto nace de sus memorias con su hermana Mara y de la relación con ella, quien quiera que vea el proyecto podría identificarse con las emociones que “produce el aislamiento”.

“El protagonista va perdiendo memoria y se hace cargo de su soledad en medio de un viaje que lo llevará a enfrentarse a sus afectos, fantasmas y existencia”, destacó.

La obra se filmó en el Teatro Francisco Arriví y según comentó Feliciano contará con transiciones cinematográficas para darle ritmo y agilidad a la pieza.

Las funciones de la producción serán de jueves a sábado a las 8:00 p.m. y el domingo a las 6:00 p.m. Los interesados en ver la obra deben adquirir los boletos a través www.teatropublicopr.org.