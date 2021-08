La asombrosa agilidad con la que el maestro del grabado y las artes gráficas José R. Alicea sube y baja las escaleras del segundo piso de su taller de trabajo y biblioteca a los 93 años explica lo extraordinario que ha sido para él mantenerse activo en el ejercicio de la plástica.

El veterano artista puertorriqueño no cesa ni un minuto en su gesta artística. Es increíble como Alicea converge de forma natural entre lienzos, grabados, pinceles, paneles de madera, latas de pinturas, enciclopedias y extensos libreros que cubren las paredes, entre otras herramientas, en un espacio creativo que habilitó hace más de 60 años y que sigue siendo el centro de su vida en Río Piedras. Su casa y el taller están en el mismo espacio y desde allí procura que lo recuerden como “un hombre que vivió para el arte”.

El maestro del grabado sigue creando serigrafías, carteles, escribiendo sus memorias en su colección de libretas y diseña el libro “Conjeturas y realidades en el arte taíno” de su autoría, con miras a lanzarlo en el futuro.

“El arte para mí es vida completa. Decía Diego Rivera que para él, el arte era respiración, vida, era todo. Para mí es igual. Toda mi vida he estado en el arte y no sé hacer otra cosa. Trato de hacer lo mejor posible y procuro tener algún impacto en alguna persona”, aseguró el reconocido artista, quien fue un excepcional discípulo en pintura, dibujo, serigrafía y grabado de los maestros Miguel Pou y Lorenzo Homar.

Alicea es de la generación de los forjadores de las artes plásticas vivos y activos en la isla, que se ha destacado en y fuera de Puerto Rico por sus trabajos en grabados, serigrafía y papel. Su nombre es sinónimo del arte en cualquiera de sus expresiones, ya que desde temprana edad y desde el barrio Bélgica en Ponce comenzó a dibujar tirillas cómicas sin imaginar el mundo creativo que construía. Trabajó con el fenecido historiador, antropólogo y arqueólogo Ricardo Alegría y con Homar aprendió la seriedad del cartel, mientras labraba su propia identidad artística.

Alicea fue de los pocos artistas que tuvo la fortuna entre el 1950 y 1960, junto al maestro de arte Domingo García de recibir un cheque de hasta $4,000 por la venta de sus obras en esa época.

Alicea no revela en su rostro los años que posee y su memoria es prodigiosa, ya que recuerda con precisión cada detalle de sus vivencias durante sus viajes a Londres, Italia y España. Recuerda sus primeras experiencias de trabajo conceptualizando la vitrina de una tienda, su inscripción en el Ejército de Estados Unidos y repasa lo que ha sido su longeva vida en el arte con la grata satisfacción de que nunca se ha preocupado “de si vendo o no la vendo, lo único que quiero es comunicar”.

El veterano artista es y ha sido insaciable en la búsqueda de conocimiento y en su saber que nutre con los miles de libros que posee en su taller que abordan la obra de Francisco Goya, Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, por ejemplo, hasta revistas National Geographic, por mencionar algunas de sus colecciones en las que también hay piezas arqueológicas, una computadora para trabajar Photoshop y un televisor.

Es en honor a su vida y a su prolífica obra artística que se presenta este jueves, 12 de agosto, el documental “José R. Alicea: grabador, papelero, pajarero” en el Teatro Raúl Juliá del Museo de Arte de Puerto Rico. La producción de la compañía Rumbo Cultural contó con el respaldo de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, responsable, también, de la publicación “José R. Alicea: Espejo de la humanidad”, libro lanzado en el 2019 en colaboración con el Museo de Antropología y Arte de la Universidad de Puerto Rico.

El trabajo audiovisual será el primer documental sobre la vida de Alicea, narrado por el propio artista, bajo la dirección del artista y documentalista Anaida Hernández.

“Tratamos de que se viera en el documental un aspecto personal del maestro, una muestra de su legado, del trabajo tan intenso, investigativo y profundo de este gran artista. Alicea es uno de nuestros principales grabadores, así que este documental recoge su legado para futuras generaciones”, señaló Hernández sobre el proyecto audiovisual.

Para la doctora Tió resulta de suma importancia dejar a las futuras generaciones de puertorriqueños una constancia sobre lo trascendente que es la obra del maestro Alicea a nivel nacional e internacional. (VANESSA SERRA DIAZ)

La doctora Teresa Tió, historiadora de arte, curadora y productora del documental celebra la grandeza de contar con un artista de la talla de Alicea y honrarlo en vida.

“Este trabajo permite difundir la extraordinaria trayectoria del maestro, y conocer su vida y obra desde su propia voz. Todo es narrado por el maestro. Alicea es hombre de unos interesas tan variados que no cesa de crear. Es un hombre muy culto, enamorado de la poesía de Julia De Burgos, Pablo Neruda, de García Lorca. Vez una riqueza interior que hace que el artista hable de tantas cosas importantes y eso lo vamos a ver en el documental. Alicea es el que cuenta su vida de niño en el barrio Bélgica, cuando llega al Instituto de Cultura Puertorriqueña y cómo toda su vida fue desarrollándose en un maestro grabador de los más importante que hay en Puerto Rico y que sigue la tradición del grabado en el mundo entero”, explicó Tió en la visita más reciente que hizo al taller del artista en Río Piedras.

La idea del documental surgió luego de las exposiciones retrospectivas que rescataron la memoria artística de Alicea, que se presentaron entre el 2018 y 2019 en el Museo de la Universidad de Puerto Rico, en el Museo de las Américas, en MUSA en la Universidad de Mayagüez y en la Galería Oller de la UPR. De esa iniciativa es que nació, además, el libro “José R. Alicea: Espejo de la humanidad” que recoge más de 350 ilustraciones de la obra del artista desde la década de 1960.

El maestro, reclinado desde una de las sillas que posee en su taller solo tuvo palabras de agradecimiento y orgullo para quienes hicieron posible el documental que todavía no ha visto y que verá junto a los invitados del estreno a las 6:00 p.m. en el teatro del Museo de Arte de Puerto Rico.

“Estoy contento y halagado. No hay forma de describirlo. Espero que le guste a todos. No puedo recomendarlo, porque no lo he visto, me tienen castigado hasta que no se estrene y espero que todo salga bien. (Anaida) fue mi discípula y fue muy buena discípula”, mencionó con entusiasmo Alicea.

El título del documental alude a su gesta como grabador y papelero porque Alicea produce su propio papel para sus obras, trabajo que aseguró es difícil de precisar en el tiempo que toma realizarlo ya que puede hacerlo en horas o en varios días. La descripción de pajarero proviene porque en muchos de sus grabados las figuras de las aves son protagonistas.

Se describe como un hombre de suerte

Para Alicea, su desarrollo en las artes se ha nutrido de “suerte”. Al menos así él lo describió al reflexionar con humildad cómo ha sido su vida. Son muchas las anécdotas que atesora y atribuye que se han materializado por suerte. Una de ellas fue su visita al convento Santa María delle Grazie en Milán, Italia, para ser testigo único de la obra maestra de Leonardo da Vinci, “La última cena”. Alicea narró su encuentro en solitario con la obra en una mañana de invierno.

“Eso fue suerte, porque recuerdo que no había nadie. Todo estaba oscuro y la contemplé solo. Estuve más de una hora allí. Si pasaba la mano se borraba porque está hecha con un material similar a la tiza”, sostuvo entre risas el admirador de Da Vinci.

En la actualidad, Alicea escribe parte de sus memorias como uno de los proyectos que desea dejar como legado. Precisamente uno de los capítulos lo tituló “Un hombre con suerte”. No precisó cuándo podría estar finalizado el primer borrador de su libro, pero tampoco le quita el sueño tener una fecha de entrega. A su edad, simplemente, prefiere hacerlo sin presiones y con la certeza de hacer lo que le apasiona: reflejar su humanidad en cada uno de sus trabajos.

El estreno del documental es para el público general, pero ante la pandemia se requiere reservar a través de lblanco@mapr.org o llamar al 787-977-6277, ext. 2222. Los asistentes deben presentar prueba negativa de COVID-19 o evidencia de vacunación.