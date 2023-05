Spoiler alert. La vida de Alexander Hamilton termina con un disparo. Luego de una serie de supuestas ofensas a Aaron Burr —quien cayó en la desgracia política mientras era vicepresidente de Estados Unidos bajo Thomas Jefferson—, este le reta a un duelo en busca de subsanar su honor herido. Hamilton, también recientemente desgraciado a causa de un escándalo sexual, aceptó. El encuentro parcialmente clandestino se llevó a cabo la madrugada del 11 de julio de 1804, un miércoles.

El duelo de los desgraciados es uno de los momentos más infames en la historia de Estados Unidos. Se dice que Hamilton tenía la intención de echar a perder su primer tiro, pues se oponía a la práctica de duelos. Se dice, también, que los oponentes se comportaban de manera inusual para sus personalidades. Había, sin duda, algo raro.

Sea como fuere, cuando llegó el momento, Burr apuntó su arma segura y su bala atravesó a Hamilton por el abdomen, rebotando en una de sus costillas y destrozándole el hígado y el diafragma. El primer secretario del Tesoro de Estados Unidos moriría el día siguiente. Y aunque fue el ganador, se puede decir que Aaron Burr vivió el resto de su vida como si también estuviera muerto.

“Muchas personas lo consideran un villano. Eso en sí mismo es complejo porque no se debe hacer ese papel asumiéndolo como el malo. Tienes que encontrar lo bueno, lo positivo a través de la línea de tu personaje, sin importar quién sea. Burr es también el narrador y quiebra mucho la cuarta pared para hablarle al público directamente”, explica Josh Tower.

Tower le da vida al personaje de Burr en el musical “Hamilton”, que estará regresando a Puerto Rico para cerrar su gira nacional. “Lo interpreto como si estuviera en el purgatorio cada noche. Cuando cuento la historia, estoy atrapado en este sitio entre el cielo y el infierno y estoy forzado a contar la historia cada noche. Y ese es mi castigo por arrebatarle la vida a Hamilton”, continúa.

El actor ha estado envuelto con la producción desde sus inicios y forma parte del ahora legendario “Angelica cast”.

“El ‘Angelica cast’ se considera la primera gira nacional. La primera gira que sale luego de la compañía de Broadway. Así que ha sido el verdadero grupo de insignia en cuanto a los ‘tours’. Ha sido un honor y un placer ser parte de ella”, dice.

Edred Utomi, quien le da vida al personaje titular, también habla sobre las emociones que siente habiendo formado parte de uno de los espectáculos más premiados y reconocidos en la nación Norteamericana. “Ha sido una travesía increíble. Hacer este show era un sueño. Trabajar en una pieza de Lin-Manuel Miranda era un sueño. Me inspiré a perseguir una carrera en musicales precisamente porque vi una producción de ‘In the Heights’, así que poder estar en algo como esto realmente ha sido un sueño hecho realidad”.

Darle vida a un musical como este no es tarea sencilla. Los personajes no son sujetos de la ficción, sino versiones de personas que existieron y que jugaron roles importantes en la fundación de Estados Unidos y que ayudaron a forjar su sistema político y social. En el caso de Tower, comparte que una de las dificultades de interpretar a Burr es que es un personaje percibido como el villano.

“Tienes que mantener tu humildad presente y no dejar que el ego te carcoma porque Burr no es un personaje que recibe muchos aplausos, incluso con las canciones increíbles que Lin escribió para el personaje”, explica con tono reflexivo. “Todos estos personajes, especialmente Hamilton, son imperfectos. No hay realmente un villano. El personaje principal es uno de esos tipos imperfectos y en el caso de Burr, pues no entiende por qué Hamilton recibe todos los espaldarazos que recibe a pesar de eso”.

Utomi coincide con este análisis y lo aplica de forma similar al papel de Alexander Hamilton. “Cada día interpretas el rol de alguien que está en un conflicto interno, que es tan imperfecto. Él hizo muchas cosas grandes y también muchas cosas terribles. Lo veo como el protagonista, pero no es el héroe de la historia”.

Los actores también tienen presente la importancia de un trabajo como “Hamilton” a nivel social y cultural. “Ha resistido el embate de los tiempos a través de tres administraciones distintas, de tres climas políticos diferentes, y creo que ha sido importante a través de todos ellos”, explica Utomi.

“Alguien puede no estar de acuerdo con todo lo que el musical representa, porque trae a la mesa temas sobre los que las personas ya pueden estar decididas. Pero presenta otros temas de una forma nueva. Siempre he pensado que este show es más importante en aquellos estados donde las personas pueden estar en desacuerdo con el material presentado porque si hace que al menos una persona diga ‘nunca lo había visto de esa manera’, pues valió la pena pagar ese boleto y me he ganado mi cheque por la semana”, sostiene.

También está consciente de las marcas dejadas por su personaje y las enseñanzas que se pueden extraer de su vida. “Aspiró a la grandeza. Y creo que eso es a lo que espero que las personas puedan sentirse conectadas. A tratar de aspirar a la grandeza sin cometer los errores que él cometió y no dejarse consumir por la idea de un legado, el tratar de ser recordado sin importar las consecuencias”.

Tanto Utomi como Tower son actores experimentados en Broadway y han formado parte de la producción de “Hamilton”, comenzando como suplentes de varios personajes en la versión original.

De cara a la posibilidad de cerrar en Puerto Rico, ambos se mostraron emocionados y muy conscientes del poder de una obra como esta. “Puerto Rico es un lugar donde el show realmente debe estar. No puedo imaginar un mejor lugar para cerrar la gira. Ha sido muy conmovedor y hermoso. Para nosotros habrá mucha celebración, pero también mucha tristeza. Siento que la gente aquí realmente entiende cuán importante es esto”, dice Tower.

Utomi, por su parte, tiene claro que el espíritu de “Hamilton” sobrepasa a cualquier conflicto político, a cualquier duelo o cualquier escándalo, porque la historia de su vida nos dice mucho sobre el mundo de hoy.

“Creo que el mensaje se ha mantenido consistente y creo que se mantendrá así aunque el mundo cambie. El musical todavía representa una idea que no debemos olvidar. Es la historia del Sueño Americano, la historia del principio de nuestra nación. Una nación que le pertenece a todo el mundo, no solo a las personas en los libros de historia. No solo a los que se ven como las personas en los libros de historia. Nos pertenece a todos”.

“Hamilton”, se presentará del 13 al 25 de junio en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Los boletos pueden adquirirse a través de Ticketera.