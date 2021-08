Como parte de las actividades en torno a la exposición “Ciudad sobre ruinas” del maestro artista multidisciplinario Víctor Vázquez, la Liga de Arte de San Juan y su proyecto de experiencias culturales ExploreArt presentarán un conversatorio virtual este jueves, 12 de agosto de 2021, a las 6:00 p.m., entre los críticos culturales e investigadores Laura Bravo y Julio Ramos, junto al propio artista. En este dialogarán sobre los simbolismos y significados en las obras que comprenden la exposición.

Julio Ramos es autor de importantes libros de crítica literaria y cultural, tales como “Desencuentros de la modernidad en América Latina: literatura y política en el siglo XIX” (1989) y “Sujeto al límite: ensayos de cultura literaria y visual” (2012). Ramos también ha dirigido y realizado la investigación para varios documentales, entre ellos “Detroit´s Rivera: The Labor of Public Art”, premiado en el Ibiza Cinema Fest (2018), en el Festival Internacional de Documentales Santiago Álvarez (2018), en el Berkeley International Film and Video Festival (2018) y en Mexico Shorts (2018). Es profesor emérito jubilado de la Universidad de California en Berkeley.

Por su parte, Laura Bravo es doctora en Historia del Arte y profesora en el Programa de Historia del Arte de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Ha sido investigadora en el Museo Tate Britain, en el MoMA (Nueva York) y en La Maison Européenne de la Photographie (París). Igualmente, Bravo fungió como asistente de curaduría en el Círculo de Bellas Artes en Madrid y en el International Center of Photography en Nueva York, y ha sido curadora de una veintena de exposiciones en museos y espacios de arte en Puerto Rico y en España. Es autora del libro Ficciones Certificadas: Invención y apariencia en la creación fotográfica y coautora en más de quince libros sobre historia del arte y cultura visual.

La exposición “Ciudad sobre ruinas” está expuesta desde el pasado 20 de mayo de 2021 en la Galería Delta de Picó de la Liga de Arte. La instalación reúne piezas en pequeño formato, hechas en ladrillo y con objetos encontrados, que forman una suerte de ciudad en ruinas. A través de las piezas, el artista evoca la relación entre memoria, lenguaje y palabra con lo que persigue redefinir y recontextualizar la historia de los objetos.

El live streaming del conversatorio se realizará por las páginas de Facebook @ligadearte y @exploreartpr y por el canal de YouTube de ExploreArt. El proyecto ExploreArt @ la Liga es auspiciado por el Fondo Flamboyán para las Artes.