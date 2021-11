“Usted es suya”, de la novel escritora María Mercedes Benito, es la historia de una familia conservadora del área sur de Puerto Rico y de su vida en la última década del siglo XIX. Pero también, del empoderamiento de la protagonista, Belén Fernández, la joven que tiene una vida controlada y dirigida por su madre y que llega muy joven a un matrimonio para el que tampoco tuvo una opinión o decisión.

Pero es también una mirada a la vida de una mujer que, poco a poco, “por lo que la vida le pone al frente y por los cantazos que le da, va desarrollando una personalidad hasta que dice ‘ya, se acabó'”, explica sobre su primera novela Benito, maestra de español de la escuela superior Commonwealth, en Hato Rey, quien decidió escribir una novela para poner en contexto algunas de las tradiciones y costumbres de una época que muchos jóvenes no conocen.

Sin embargo, hace la salvedad de que no es un libro de historia. “Es una novela entretenida en la que aprendes sobre historia sin darte cuenta. Son datos nuestros, que son parte de la vida. Es una novela cotidiana enmarcada en un pueblo del área sur al que no nombro. Lo hice así porque quiero que cualquiera se identifique, que piense que es su pueblo”, explica Benito, mientras recuerda una experiencia en una de sus clases de maestría de Creación literaria en la Universidad Sagrado Corazón, cuando el profesor les pidió escribir en párrafo sobre qué significaba ser puertorriqueños.

“De momento me quedé en blanco, pero luego me senté y escribí sobre nuestras tradiciones y costumbres, me fui bien romántica. Fui la primera que leyó su escrito y cuando le tocó a la próxima estudiante, una muchacha joven, empezó a llorar y dijo que la mitad de las cosas que yo había escrito, ella no las conocía. Y todo lo que leyeron los demás estudiantes eran ideas muy negativas, de corrupción, de pobreza y eso me devastó. Pensé que Puerto Rico era más que eso. Ahí fue que pensé que tenía que hacer algo. Estoy segura de que mi vocación de maestra tuvo mucho que ver en escribir la novela”, comenta la escritora, quien destaca que la novela fue la tesis creativa de su maestría.

La escritora María Mercedes Benito presenta su primera novela histórica, basada en un personaje que existió, su bisabuela Belén Fernández. (Suministrada Suministrada)

Pero su director de tesis, el catedrático Luis López Nieves, le dijo que tenía todo los atributos para que se pudiera publicar. “Fui a ver a Norberto González, de Publicaciones Gaviota, quien fue muy agradable y campechano, pero me dijo que tenía mucha gente en fila. Regresé en verano y me dijo que la publicaría. Creo que mi contrato fue uno de los últimos que él firmó (antes de fallecer recientemente). La verdad es que llegué a apreciar mucho a ese señor en el poco tiempo que lo conocí. La novela llegó la semana pasada”, agrega Benito entusiasmada, tras indicar que la presentación de su libro será el 9 de diciembre en la Librería Norberto González en Plaza Las Américas a las 7:00 p.m.

La escritora está segura de que su novela va a gustar porque es fácil identificarse con los temas que se desarrollan en esta. “Yo decidí que iba a escribir una novela para contar sobre nuestra bella historia y mostrarle a la juventud que Puerto Rico tiene una historia muy rica”, agrega Benito, al destacar que muestra el diario vivir de una época y se tocan temas como la invasión estadounidense y la sociedad machista en la que vivía Belén Fernández.

De la misma forma, señala que hay voces femeninas que son de avanzada, más liberales y de “todo eso nutre Belén, lo que la ayuda a empoderarse de su vida”.

“La novela empieza en el presente de Belén, durante el paso del huracán San Ciriaco. Pero hay unas retrospecciones y ahí es que cuento su vida antes de ese momento, sobre la idiosincrasia de las personas de pueblo, que es muy diferente a la de los que viven en la capital. Y son las vivencias de ella y de cómo es vivir en una familia muy conservadora, con una madre que es muy buena, pero que también es muy autoritaria y controladora, que le lleva la vida de Belén hasta que ella se casa y entra a un matrimonio que también es comandado por la familia porque ella no tiene opinión”, explica la escritora, mientras aporta un dato interesante. Belén existió, era su bisabuela.

“Hay un dato que no puedo contar porque le quitaría al lector (la sorpresa de descubrirlo). Es un dato familiar y alrededor de eso me inventé todo lo demás. Pero Belén existió, era criolla, hija de un padre español y de madre criolla, pero en la novela, es canaria. Fue una mujer muy valiente”, asegura Benito, quien destaca que, al final, Belén se convierte en una mujer empoderada, aunque solo tenía 20 años. Comenta, además, que la portada del libro fue creada por su hija, Mari Merce Morales Benito, en la que aparece una libélula que “simboliza el cambio, el crecimiento, la madurez, la autorrealización”.

La experiencia de escribir el libro, afirma la autora, ha sido “fascinante”, no solo por la escritura, sino también por toda la investigación que tuvo que hacer para poner en contexto muchos de los hechos que se cuentan en la novela. Por eso no descarta que próximamente publique una secuela. “Estudié el derecho español y muchas costumbres y tradiciones de la época, también de las creencias africanas. Así que muestro la cultura nuestra y cómo se enriqueció de otras”.

El libro ya se consigue en las librerías Norberto González, Laberinto, en el Viejo San Juan, y en Libros787.