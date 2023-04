A tono con la celebración mundial, hoy 23 de abril, del Día del Libro, el cantautor puertorriqueño Danny Rivera quiso compartir con la audiencia de El Nuevo Día, un hermoso escrito que reproducimos a continuación:

“Leer, leer, leer”

Leer leer leer

Mi deuda con la lectura es grande. Nacer en ella, conocerme en ella, vivir de viajero incansable en su narrativa me permite ser héroe y salvador de desdichas, poeta de lo desconocido y principiante en todo lo leído. Siempre hay por leer, ¡qué lastima! no poder leer todos aquellos libros que son imanes de la magia, misteriosos y románticos como los versos de Neruda.

Mi deuda con la lectura es inconmensurable; un día leí el libro de las formas y medidas, en ese libro pude entender que lo que no tiene tamaño, ni forma, ni medida es la idea del AMOR.

PUBLICIDAD

Puede ser que una cajita de regalo guarde dentro el objeto que el amante le obsequia a su amada, pero el amor y el sentimiento es mucho más valioso que una muestra sentimental del amor.

Qué sé yo de lo que no sé, si lo que he aprendido lo he leído y me ha convencido la lectura de que todo conocimiento leído se olvida y lo que se queda en la memoria es lo que se rescata del olvido. Un poema de Unamuno refiere su atención a la importancia de la lectura y lo que de ella se aprende y se olvida; ese poema me llevó a escribir lo que comparto con los que me leen.

Leer, Leer, Leer, vivir la vida que otros soñaron

Leer, Leer, Leer, el alma olvida las cosas que pasaron

Se quedan las que se quedan, las ficciones, las flores de la pluma

Las olas, las humanas creaciones, el pozo de la espuma

Leer, Leer, Leer, ¿seré lectura mañana también yo?

¿Seré mi creador, mi criatura, seré lo que pasó?

Si yo no hubiese conocido este poema del maestro Miguel de Unamuno jamás hubiera encontrado la idea para darme cuenta de mi deuda con la lectura. Salud y alimento para la cordura, leeré leer, leer.

Gracias maestro por la hondura sabia de su poema de la que pude extraer este pienso…no es un plagio, es sentimiento con afinidad y admiración a su erudición de escritor, de poeta hacia el que reclino mi admiración mirando en su obra el poeta que yo quisiera ser…

PUBLICIDAD

Danny Rivera

23 de abril, Día del Libro (Ramon " Tonito " Zayas)

Acerca del Día del Libro

ffLa génesis del Día del Libro se remonta al 1923, año en el que el escritor Vicente Clavel Andrés propuso a la Cámara Oficial del Libro de Barcelona esta celebración.

El rey Alfonso XIII lo aprobó tres años más tarde, en 1926, siendo su primera fecha de celebración el 7 de octubre. Sin embargo, en el ámbito internacional, el origen del Día del Libro se remonta a 1988, impulsado por la Unesco. Esta organización fijó su fecha oficialmente en el 23 de abril para rendir homenaje a la literatura.

La Unesco explica en su página web: el 23 de abril es “un día simbólico” para la literatura mundial “ya que ese día, en 1616, fallecieron Miguel de Cervantes Saaverda, William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega”.

Además, explica la entidad de la ONU: “la fecha también coincide con el nacimiento o la muerte de otros autores prominentes como Maurice Druon, Haldor K. Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla y Manuel Mejía Vallejo”.

La Unesco decidió “rendir un homenaje universal a los libros y autores en esta fecha, alentando a todos, y en particular a los jóvenes, a descubrir el placer de la lectura”.

El Día del Libro tiene como objetivo “valorar las irremplazables contribuciones de aquellos quienes han impulsado el progreso social y cultural de la humanidad”, dice la Unesco.

En Cataluña, España, el 23 de abril la celebración del Día del Libro coincide con el Día de Sant Jordi, santo patrón de esta región, y según la tradición, entre personas amadas o queridas se intercambian una rosa y un libro.