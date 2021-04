Por primera vez en su historia, la Academia Americana en Roma acaba de reconocer el trabajo de un colectivo artístico puertorriqueño con su Premio de Roma 2021-22. Las Nietas de Nonó fueron las merecedoras de tan importante galardón en el encasillado de artes visuales, junto a otros artistas internacionales como Firelei Báez, Autumn Knight, Eric N. Mack, Daniel Joseph Martinez y William Villalongo.

Como parte de este premio, el colectivo puertorriqueño –compuesto por las hermanas Mapenzi Chibale Nonó y Mulowayi Iyaye Nonó- llevará a cabo en el 2022 una residencia artística en Italia que le permitirá trabajar en el proyecto multimedia titulado “Foodtopia: después de todo territorio”. Con este trabajo explorarán la relación entre la memoria y la comida, así como la espiritualidad y la sanación.

Mulowayi Iyaye Nonó relató que fueron invitadas a competir por este premio en el 2019 por el presidente de la organización, Mark Robbin. En aquel momento, fueron finalistas y viajaron a la ciudad de Nueva York para entrevistarse con el jurado que selecciona a los ganadores, pero no pasaron la selección a pesar de que su proyecto fue bien acogido. Este año, las invitaron nuevamente a competir por el premio siendo finalmente escogidas.

“Yo estaba confiada en que íbamos a lograrlo, pero a veces las cosas toman tiempo. Los que ganaron ese año (2019/2020) no pudieron completar su período en Italia por la pandemia, así que regresaron. Si hubiésemos ganado ese año no hubiésemos podido llevar a cabo nuestro proyecto. Esto es un premio que se gana una vez, y es altamente competitivo. Esta vez volvimos a ser finalistas y la entrevista con el jurado fue por Zoom. Nos fue súper bien y estábamos más relajadas que la primera vez. A las semanas, recibimos la llamada que habíamos ganado el Rome Prize en Artes Visuales. Es muy importante para nosotras porque más allá de la distinción y el prestigio de este premio, necesitamos el tiempo para conectar, escribir, crear, además algo de silencio y descanso viene bien para nosotras que venimos haciendo trabajo activista”, compartió Mulowayi.

Su esperanza es poder viajar y que esta nueva etapa artística que emprenden les otorgue la oportunidad de evolucionar su práctica artística, ya que estarán en contacto con artistas y estudiosos de diversas disciplinas.

Su hermana, Mapenzi Chibale Nonó, por su lado, expresó que recibir el prestigioso reconocimiento de la Academia Americana en Roma, sobre todo, después de un año como el 2020, representa “tiempo y espacio para seguir con nuestras investigaciones y poder compartir esos procesos y reflexiones”. “Tenemos mucho que aportar al arte afrocaribeñx y me emociona poder contribuir desde una perspectiva innovadora”, dijo.

Ambas agradecieron a todos los, las y les artistas negros de Puerto Rico que abrieron camino para que ellas hoy sean merecedoras de este premio y esperan hacer lo propio con las nuevas generaciones.

“En nuestro barrio hay mucha gente talentosa y artística, así que me encantaría poder apoyar a artistas negres y que sean más las oportunidades que beneficien su desarrollo”, compartió Mulowayi, quien junto a su hermana se crió en el barrio San Antón de Carolina.

Las Nietas de Nonó se catalogan como colectivo artístico cuyas prácticas surgen de la experiencia afro-diaspórica en el contexto de la colonia insular. En su proceso creativo, evocan archivos personales para exponer las opresiones sistemáticas que las comunidades negras han vivido durante generaciones. Exploran el imaginario teatral como una forma de investigar y reflexionar sobre las complejidades de la espiritualidad, la violencia, la raza y la migración en el contexto de su práctica.

Sus obras fusionan objetos encontrados, materia orgánica y tecnología. Son cofundadoras de la organización de justicia social, Parceleras Afrocaribeñas por la Transformación Barrial y actualmente colaboran en un proyecto arte y diseño participativo llamado La Conde junto a la organización La Maraña.

El colectivo ha recibido diversos premios y becas desde su fundación, entre ellos el Sigrid Rausing Trust (2020), United States Artist Award (2018), The Art of Change de la Fundación Ford (2017) y el Fondo Global de Artes de Astraea Lesbian Foundation for Justice (2017). Su trabajo se ha presentado en Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Cuba, Estados Unidos, Escocia, Alemania, Inglaterra y Noruega.

En cuanto a la Academia Americana en Roma, esta es una organización que durante más de un siglo ha otorgado el Premio Roma para apoyar el trabajo innovador e interdisciplinario en las artes y las humanidades. Cada año, el premio se otorga a una treintena de artistas y académicos que representan el más alto nivel de excelencia y que se encuentran en las etapas iniciales o intermedias de sus carreras. Su campus está ubicado en Gianicolo, Roma.