Le dan un giro boricua a la zarzuela con “El barbero de... Aguadilla”

“Compartir escena con estos grandes artistas y cantantes ha sido una chulería. Parte de eso ha sentido que me he podido sentir tan cómoda durante el proceso. Todo el tiempo están en este proceso de cultivar, de enseñarme un poquito más. El personaje es una niña que yo fui en algún momento, ese comienzo como soprano, ese comienzo de ilusiones, ese comienzo de que esa mamá está todo el tiempo intentando que la niña prospere, pero el papá por cuestiones de machismo dice que no, por ahí se va desarrollando esta historia y es una manera de uno recordar sus principios”, dijo Rodríguez.

“Pienso que hay que exponer con consciencia. Mi caso personal fue ese. Nadie en mi familia tuvo educación musical formal, pero a mí siempre me interesó y tuve curiosas sobre la ópera cuando era niño. Y vi una ópera cuando tenía 6 o 7 años, y lo recuerdo como si fuera ayer, fue un momento clave de mi niñez. Me he encontrado que la gran mayoría de las personas con las que uno habla, que a lo mejor dicen que no les gusta el género, no es que no les gusta, es que no lo conocen, porque hay una sobresaturación de otras cosas”, explicó.