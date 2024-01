Víctor Santiago, Cherry Torres y Eddie Noel Rodríguez protagonizan “Evita” en Puerto Rico

La actriz boricua es nieta de Wisón Torres , fundador y director musical de Los Hispanos, y es la hija de ingeniero de sonido Ronnie Torres y de la veterana corista e intérprete Iris Martínez . Su carrera la ha hecho en los Estados Unidos desde que se graduó en Berklee College of Music . En la actualidad, la joven actriz está radicada en Nueva York porque es parte del galardonado musical “Hamilton”, creado por Lin-Manuel Miranda en Broadway. En su ascendente carrera ha sido parte de “In the Heights” (nominada al Broadway World Regional Award), “Rock of Ages” y “Smokey Joe’s Cafe”, entre otros proyectos en teatros regionales de los Estados Unidos.

“Cuando Ender me llamó, inmediatamente llamé a mis padres y le dije ‘no puedo creer que esto está pasando. No he hecho un show en la isla, porque he estado de gira con otros proyectos. Había audicionado, pero nunca se me daba. Llegué a audicionar para hacer ‘Evita’ llegaba a finales, pero no se daba. Ahora estar en la isla y ser Evita es lograr las dos cosas. Es una emoción más grande de lo que puedo expresar”, dijo la actriz en conferencia de prensa desde el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce, donde se mostró sumamente emocionada y entusiasta con la producción teatral.