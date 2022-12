Ensayos, biografías, narraciones, poemarios, manuales: los libros son para todos los gustos y todas las ocasiones. Deleitan, instruyen, distraen. Aquí presentamos varios que no deben pasar inadvertidos.

Quién sabe

Hjalmar Flax

San Juan: Ed. del autor, 2022

Este poemario revela resquicios poco manifestados de la condición humana. (Suministrada)

La poesía irónica -en ocasiones mordaz- de Hjalmar Flax disimula la emoción, que en este poemario aflora con más frecuencia que de costumbre. La vejez y sus servidumbres, la inminencia de la muerte, la presencia del pasado no tanto añorado como lamentado son las notas insistentes de este poemario que, como los suyos anteriores, sorprende, conmueve y revela resquicios poco manifestados de la condición humana. Se publicó junto con un poemario en inglés, “The Fistwalker and Other Poems”, que -aunque no es exactamente una traducción- incluye varios poemas de este.

Los ojos de Juan Pantaleón

Rafael Trelles

Cabo Rojo: Editora Educación Emergente, 2022

La historia del niño Avilés aparece convertida aquí en una alegoría de los males históricos sufridos por los puertorriqueños. (Suministrada)

La historia del niño Avilés -pintado por Campeche y protagonista de varias narraciones- aparece de nuevo en las imágenes y palabras de este bellísimo librito del artista Rafael Trelles, convertida aquí en una alegoría de los males históricos sufridos por los puertorriqueños.

Island Man. The Life and Letters of Jim Hardie

Lucilla Fuller Marvel

Ed. de la autora, 2022

Retrato de un hombre que se labró una vida independiente y útil a pesar de las enormes dificultades que confrontó. (Suministrada)

En una isla lejana de la nuestra -en distancia, clima y cultura- vivió en el siglo pasado un hombre extraordinariamente capaz: pescador, agricultor, cazador, carpintero, constructor y jardinero. Durante años cuidó de la isla Bear, de 42 acres de extensión, situada en la bahía de Penobscot, en Maine, propiedad de la familia Fuller. Uno de sus miembros, Lucilla -puertorriqueña de adopción- escribió su vida basándose en las cartas que Hardie envió a varios miembros de la familia Fuller. Es un recuento ameno y emocionante: el retrato de un hombre que se labró una vida independiente y útil a pesar de las enormes dificultades que confrontó.

Viejo San Juan. Un homenaje

Vanessa Droz, ed.; fotografías de Doel Vázquez Pérez

San Juan: Editorial de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, 2022

Homenajes a la ciudad capital en sus 500 años de vida. (Suministrada)

Bellísimo libro que se suma a los numerosos homenajes hechos a nuestra ciudad capital en sus 500 años de vida. Diez de sus habitantes -Magali García Ramis, Vanessa Droz, Fernando Abruña, Ricardo Alegría Pons, Juan López Bauzá, Juan Carlos Quiñones, Chuco Quintero, Francisco José Ramos, Juan Manuel Rivera y Luis César Rivera- escriben sobre ella, yuxtaponiendo sus palabras a las fotos extraordinarias de Doel Vázquez. Las unas y las otras nos muestran un San Juan conocido y a la vez, nuevo: contemporáneo y atemporal.

Lorca y la poética del enigma

Mercedes López-Baralt

Madrid: Prokomun Libros, 2022

Poesía folklórica y culta del poeta Federico García Lorca. (Suministrada)

Una de las estudiosas más reconocidas de la literatura en lengua española -y en lenguas indígenas de Hispanoamérica- nos presenta aquí la poesía a la vez hermética y popular, folklórica y culta del poeta granadino y el interesante trasfondo de su creatividad. Su análisis se fundamenta no solo en lo estrictamente literario, sino también en lo humano y lo ampliamente cultural del contexto del que nació su emblemática poesía.

The Sofrito Manifesto

Bernardo Medina

Ed. del autor, 2022

Libro para leer, para poner en práctica lo que ofrece y para exhibir como objeto de interés y belleza. (Suministrada)

Los dibujos, pinturas y fotografías del autor, las recetas de sus dos abuelas y un diseño extraordinario hacen que este libro apele a varios sentidos. Las recetas prometen delicias gustativas que las fotografías anticipan; el diseño deleita la vista. Es un libro para leer, para poner en práctica lo que ofrece y para exhibir como objeto de interés y belleza.

Vestida y alborotada. Rumiando sobre la vida y la pandemia

María Bird Picó

San Juan: Publicaciones Tepienso, 2022

La autora comenta sobre su entorno inmediato durante la pandemia. (Suministrada)

Pequeñas crónicas humorísticas sobre el día a día de una mujer que fueron fruto de la inactividad forzada por la pandemia. Muchas llevan el subtítulo de “Pandemia Blues”. La autora comenta sobre su entorno inmediato -su familia, sus quehaceres, sus amistades- desde una perspectiva tan irónica como divertida.

Common Sense Psychotherapy (in a World Lacking Common Sense)

Robert Stolberg Acosta

Ed. del autor, 2019

Escrito en un lenguaje sencillo y se dirige a problemas generales, por lo cual puede resultar de utilidad a una amplia gama de lectores. (Suministrada)

Publicado en el 2019, este libro puede haber pasado inadvertido en medio de la pandemia. No se trata de un manual de sicoterapia para profesionales, aunque lo es también. Está escrito, sin embargo, en un lenguaje sencillo y se dirige a problemas generales (el peso del pasado sobre la persona, el rol de los hábitos en la vida, la “tiranía” del perfeccionismo), por lo cual puede resultar de utilidad a una amplia gama de lectores, proporcionándoles algún grado de auto-conocimiento.