La memoria y los recuerdos se acumulan en la nueva exposición “Aló, ¿quién llama?”, del artista puertorriqueño Hubert Caño, que abre este jueves, a las 7:00 p.m., en la Galería Delta de Picó, de la Liga de Arte de San Juan, anunció la institución en un comunicado de prensa.

La muestra, compuesta por 15 obras de medio mixto, siete fotografías intervenidas y una instalación, utiliza la memoria del teléfono alámbrico -tan común antiguamente en los hogares puertorriqueños- para invitar a pensar y resignificar críticamente la realidad histórica en la que vivimos.

A través de piezas como “Fortunata”, “787″, “Llamadas tóxicas, “Discado directo”, “Phone Sex”, “Larga distancia” o “Qué latas”, Hubert Caño “nos hace referencia a los ya no tan jóvenes de un pasado cercano, cargado no solo de las nostalgias evocadoras, sino, igualmente, de las turbulencias políticas”, como comentó el historiador Salomón Barrientos en el opúsculo de la exposición.

“Aló, ¿quién llama?” se caracteriza, abundó Barrientos, por una apuesta estética enriquecida por esa composición única del artista. “Las texturas, los objetos banales y cotidianos, al igual que las miniaturas se ven exacerbados en su significado por sus constantes intervenciones que dotan al conjunto de cada obra de una riqueza inesperada”, nos recuerda el historiador.

Esta muestra se divide en dos categorías: la pintura y el bricolaje, dijo el también pintor Frank X Moya, quien observa en esta nueva apuesta de Hubert Caño gozosos descubrimientos visuales. Sus pinturas son un “mosaico de memorias que se tatúan con un sinnúmero de emociones”, mientras que sus piezas de arte-objeto, logran “un ensamblaje significativo y narrativo”.

Para Hubert Caño, esta exposición -la primera que presenta en la Liga de Arte de San Juan- es motivo de gran felicidad no solo porque regresa al lugar donde ha dictado cursos, sino porque cumple un sueño pendiente. “Estudié en la Escuela de Artes Plásticas y siempre que pasaba por la Liga sentía esa magia que tiene. Muchas veces entré a la Galería Delta de Picó y me decía, ‘quisiera algún día exponer aquí’, y finalmente se me dio”, compartió el artista en un comunicado de prensa.

Otra de las obras del artista Hubert Caño, titulada "Discado directo". (Suministrada)

Sobre el tema que trabaja en esta muestra, el teléfono, destacó que aunque había hecho piezas de arte-objeto utilizándolo, no fue hasta el año pasado que pensó en esta serie, intrigado en explorar cómo han cambiado las maneras en las que nos comunicamos. “Cuando empiezo a trabajarlas me doy cuenta de la poca comunicación que tenemos actualmente. Es mucha más rápida, pero se ha perdido esa magia, ese escucharte hablar, se ha convertido en algo antipersonal”, señaló.

Marilú Carrasquillo, directora ejecutiva de la Liga de Arte de San Juan, por su parte, expresó que esta exposición es una oportunidad para hacernos reflexionar sobre un tema tan universal como es la comunicación. “Hubert Caño hace algo extraordinario en esta exposición y es invitarnos a mirarnos de forma crítica y lúdica a través de un objeto tan cotidiano como el teléfono. En cada una de las piezas que conforman esta muestra, las personas se podrán sentir identificadas y hasta conmovidas, al ver cómo se han ido transformando nuestras relaciones interpersonales a través del tiempo. Para la Liga de Arte es un gusto enorme contar con el talento de Hubert Caño en esta exposición que transita entre la nostalgia y el presente”, compartió Carrasquillo.

“Aló, ¿quién llama” estará abierta al público hasta el 28 de abril en horario de martes a miércoles, de 8:30 a.m. a 9:00 p.m., y jueves a sábado, de 8:30 a.m. a 5:30 p.m.

La Liga de Arte de San Juan es una institución educativa sin fines de lucro comprometida con la enseñanza de las artes plásticas y el apoyo a los artistas del país. Su sede está ubicada en la calle Doctor Francisco Rufino de Goenaga, frente a la Plaza del Quinto Centenario, en el Viejo San Juan. Para más información, puede comunicarse al (787) 725-5453 o visitar la página web de la Liga de Arte, ligadeartesj.org. También puede visitar las redes sociales, @ligadearte en Facebook e Instagram.

Sobre Hubert Caño

Hubert Caño, natural de San Juan, Puerto Rico, es egresado de la Escuela de Artes Plásticas de San Juan con créditos de maestría en pintura de la ciudad de Nueva York. Artista multimedia, gestor cultural y educador de arte terapia. Ha presentado sus obras en diferentes muestras colectivas e individuales tanto local como internacionalmente en República Dominicana, Argentina, Costa Rica, México, España, Brasil y Estados Unidos. En 2011 presentó su muestra individual “Cartones Sagrados” en el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico. En 2016 fue invitado a participar en la quinta edición de la Bienal de Arte Latinoamericano del Bronx y en el 2017 participó en la Trienal de Arte Latinoamericano de Nueva York. En 2020 fue premiado con el tercer lugar en el certamen de Arte Objeto Internacional de la Universidad de Granada, España, con una obra de ensamblaje. Esta pieza es parte de la colección del Museo de Arte Contemporáneo de Granada. Su obra se caracteriza por transformar objetos cotidianos en algo artístico, provocando nuevas miradas.