En estos momentos de su carrera, la experimentada actriz Marian Pabón asevera que es más selectiva al momento de elegir en qué proyectos teatrales desea trabajar, más allá de la necesidad. Nunca le ha gustado que las cosas se le hagan muy fáciles, pues goza de la fascinación que traen consigo los retos.

Por eso, cuando le llamaron para darle vida a “Daisy Werthan” en la galardonada obra de Alfred Uhry, “Paseando a Miss Daisy”, e interpretada por actores internacionales reconocidos, explicó que no pudo negarse en aceptar el rol de este personaje, al que le ha tocado estudiar mucho y que viene siendo uno de ensueño para cualquier actor.

“Primero, es un personaje que está tan bien escrito, que es una cosa espectacular. La obra ganó el premio Pulitzer, o sea que el texto es espectacular. Segundo, para una actriz es un personaje que empieza a los 72 años y termina teniendo 97 años, que tiene todo, porque tiene momentos dramáticos, unos muy graciosos y otros de desesperación”, explica Pabón.

Precisamente, plantea que uno de los retos particulares a los que se enfrenta es el de trabajar en lo que respecta a la diferencia de edad, en esta pieza teatral que sube a escena el próximo 24 de febrero hasta el 5 de marzo de 2023 en el Teatro Victoria Espinosa de Santurce.

“A mí no me gusta que un personaje se vea como un personaje, sino que sea de verdad y sea creíble. Entonces, para trabajarlo, que tenga credibilidad y sea de verdad, pues va a ser un reto. Obviamente, todavía no tengo 70, me faltan bastantes añitos para los 72. El reto de ser viejo a los noventa y pico lo tiendes a buscar en el cuerpo, pero una mujer de 72 años, a la edad que yo tengo, que son 64, pues son unos cuantos años, pero en el físico tampoco es una cuestión que cambia tanto y uno trata”, señaló acerca de “Daisy”, que se va deteriorando y aun así trata de caminar lo más derecha posible porque es muy orgullosa y vanidosa en su forma de ser, además de describirla como una mujer que fue criada con buenos modales.

Bajo la dirección escénica de Axel Cintrón, este personaje brillará de la mano de otros dos colegas actores, Willie Denton y Jimmy Navarro, con quienes desarrolla la trama que trae como cosecha una amistad que se da entre una mujer blanca y un hombre negro que se remonta a la década de 1940.

“Al principio se nota el desprecio de ella, aunque esta no se considera racista. Sin embargo, ocurre esta situación en la que ella habla un poco despectivo, pero se ofende si le dicen que es racista. Ella es una mujer que va cediendo a medida que va conociendo la situación. Hay una escena muy triste donde ella está perdiendo un poco la mente… Es una obra tan hermosa que trata de la amistad de estas dos personas que, en ese momento de sus vidas, en ese momento era imposible tener ese tipo de amistad entre una mujer blanca y un hombre negro. Siempre hay respeto entre ellos, es una historia de amor de una amistad hermosa”, relató la actriz.

Esta pieza, ganadora del premio Pulitzer de teatro y cuatro premios Óscar en su versión para el cine, se desarrolla en Atlanta, Georgia entre los años 1948 al 1973, durante el desarrollo y culminación del movimiento por los Derechos Civiles en los Estados Unidos.

Por otro lado, el actor Willie Denton dice tener la oportunidad maravillosa de interpretar a “Hoke Colburn”, un hombre negro que tiene 60 años cuando comienza la pieza, en la que transcurren 25 años de esta relación que fue totalmente fortuita, pero que se convierte en una gran experiencia de vida para ambos.

“Hoke es un hombre muy trabajador, muy consciente de su posición dentro de la sociedad en el momento que le tocó vivirla, y eso es bien importante porque se ve que la pieza está muy bien escrita. El autor hizo un estudio porque le toca muy de cerca. Realmente se inspiró en personas de su entorno familiar y de amistades, para traer todos estos personajes a la vida. En el momento en que la escribe y la desarrolla, está muy claro de qué era lo que estaba pasando en términos del conflicto racial en los Estados Unidos en ese momento”, explicó el polifacético actor.

Del mismo modo, resaltó que la trama –en la que él se desempeña como chofer de ‘Daisy’- resulta ser como una escuela para ellos dos, porque ella es judía y también hay un poco de racismo hacia los judíos en ese momento.

“Él le dice, ‘nosotros dos entendemos lo que es que nos rechacen de alguna manera’ y ella dice ‘a mí no’, pero entonces empieza a caer en tiempo y a darse cuenta de cómo en ese momento los negros no podían ir ni al baño de una gasolinera porque no se lo permitían, y lo va asimilando y lo va entendiendo. Al final de la obra, ella brinca esa valla de lo que es el racismo”, agregó Willie al enfatizar que la obra destaca el elemento de la amistad como uno de esos grandes amores que hay que seguir cuidando y cultivando.

Mientras que Jimmy Navarro interpreta el personaje de “Boolie”, el hijo de doña Daisy, quien considera que su madre no está en condiciones de seguir manejando por una serie de accidentes vehicular que ha tenido.

“Es su hijo quien la obliga a que tenga que andar con un chofer, que es el que da pie a toda la toda la historia. Aparte de eso, en varias ocasiones la confronta con sus propios prejuicios, una señora sarcástica, sin antagonizar mucho con ella, pero señalándole, la confronta mucho y, sobre todo, trata de protegerla porque tiene una relación tan tirante, es una mujer controladora, fuertemente, y con muchos prejuicios”, señaló Jimmy, quien además destacó que aparte del reto que enfrenta de seguirle “el ritmo” a Marian y Willie, también coincide con Marian en cuanto a lo que respecta a las edades en que se desarrollan sus personajes.

“Mi personaje está entre los 40 y 65, tiene que empezar con cierta vitalidad e inmadurez, y a medida que va pasando la historia, va centrándose, entrándose y perdiendo peso de carácter”, añadió.

Por su parte, Marian trae a la atención que, al tratarse de una pieza de solamente tres personajes, esto implica que son muchas líneas las que les tocan, por lo que no quiere rayar en una monotonía, por lo que ella tiene que trabajar muchos matices y muchas emociones, algo que como único lo puede lograr es “sentándose e internalizarlo para que salga de adentro”.

“Actuar a hacer de no es actuar. Sentir para mí es actuar. Entonces es duro y tengo que estudiar, tengo que estudiar mucho, pero a mí me gustan los retos, a mí no me gusta que la cosa se me haga fácil, porque si se me hace fácil, es como una cosa más. Para mí tener un reto es algo espectacular”, manifestó la también comediante, que forma parte del elenco del programa “El Remix”, que transmite por Wapa TV.

Una experiencia agradable para Marian

Esta experiencia de juntarse con quienes considera dos compañeros maravillosos, Marian se la está disfrutando a cabalidad, en un ambiente en el que la risa predomina. A pesar de que con Jimmy ha trabajado muchas veces, con Willie es la primera vez que trabaja en el teatro.

“Es un caballero, un tipazo, además de que el trabajo que está haciendo le va a quedar precioso. Me siento muy feliz, muy contenta. La producción está compuesta por compañeros que amo y adoro también, que lo tienen todo. Nos falta un mes para estrenar y están todos los detalles. Ya el vestuario está, los detalles de la utilería, lo tenemos todo. Para que cuando nosotros lleguemos a esos ensayos generales, ya eso es como si pudiéramos estrenar, o sea, que es una experiencia muy agradable. Venir a ensayar es súper chévere. Uno llega a una edad en este negocio que uno quiere pasarla bien, que uno quiere trabajar y sentirse cómoda, no tener estrés de más, no tener presión y este en este círculo que estamos ahora mismo, eso es lo que es”, puntualizó.

Willie Denton demuestra su visión como hombre negro

El actor de más de 30 años de trayectoria dijo sentirse feliz ante esta oportunidad teatral, cuyo personaje le da la oportunidad de dar a conocer una realidad que continúa y que ha sido una lucha constante, no solamente en Estados Unidos.

“Donde quiera que ha habido diferencias entre los seres humanos, ocurren este tipo de problemática. Como actor, entonces para mí que soy negro, representa la oportunidad de demostrar mi visión como hombre negro, como actor, sin reinterpretarlas, sino simplemente tratar de presentar la exactitud lo más posible de lo que fue y de lo que ocurrió”, argumentó.

En vista de que su personaje ha sido interpretado por grandes actores, tanto en el cine como en el teatro, como por ejemplo Morgan Freeman, está consciente de que siempre media la comparación. No obstante, Willie semana que dentro de lo que es su perspectiva, abordará a “Hoke” dentro de la verdad que este le inspira.

“Es un personaje que tiene muchas dimensiones, del hombre negro que sabe exactamente cuál es su posición en la sociedad, pero también es un individuo que se propone las cosas y las logra sin forzarlo. El conquistar, entre comillas, el favor o la amistad de Daisy es un proyecto titánico por la diferencia tan grande que existe entre esos dos personajes. Y él lo logra con una suavidad, claro, sin perder la dignidad. Eso es bien importante, nunca pierde su dignidad, nunca”, dijo el actor, quien ha tenido ya la fortuna de trabajar con Jimmy en múltiples proyectos de diferentes tipos. Sin embargo, describe como un “regalo especial” el trabajar con Marian por primera vez, a quien ha visto desarrollarse tan maravillosamente.

El elenco de la obra “Paseando a Miss Daisy”: Marian Pabón, Willie Denton y Jimmy Navarro en su regreso al teatro. 27 de enero de 2023. San Juan, PR. en el Centro de Bellas Artes de Santurce. alexis.cedeno@gfrmedia.com (Alexis Cedeño)

Una pausa necesaria para Jimmy Navarro

Su rol como hijo de “Daisy” significa su regreso a las tablas luego de unos cinco años alejado de los escenarios, aunque no fuera del teatro. Los más de 33 años sin parar, laborando en más de una obra a la vez, y varios ensayos en un mismo día, dio paso a su decisión.

“Vemos cómo uno se fatiga mentalmente y me cogí una sabática de cinco años. Estoy de regreso en este proyecto que surge por la cercanía y la familiaridad que existe entre la compañía y yo, que ya tengo mi quinta producción con ellos”, dijo en referencia a la casa productora La Comedia Puertorriqueña.

Este regreso llega acompañado de ese susto de volver a exponerse al ruedo y el de exponerse al estrés de un estreno. “Son unas semanitas de mucha intensidad, de dormir poco, de no tener tiempo para nada ni para un café, pero disfrutándolo mucho porque estamos bajo la dirección de Axel que es un caballete de director, que me lleva con una calma, dejando que nosotros aportemos, nos obliga a trabajar y lo hace muy entretenido”, añadió mientras aclaró que este año viene con más calma.