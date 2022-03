En ocasiones, las situaciones políticas que ocurren en distintas partes del mundo impactan directamente al mundo artístico en todos sus niveles. Este es el caso de la invasión a Ucrania por parte de Rusia, lo cual le tocó muy de cerca a la soprano Aleksandra Kurzak, quien es natural de Polonia y cuyas raíces familiares provienen de la ciudad de Leópolis (Lviv, en ucraniano), que hoy día están en territorio de Ucrania, pero que antes de la Segunda Guerra Mundial pertenecían a Polonia.

Mientras participaba de la ópera “Tosca” a principios de marzo en el Metropolitan Opera, de Nueva York, junto a su esposo el tenor Roberto Alagna, Kurzak recibió la noticia de la invasión como un balde de agua fría, poniendo a prueba su estado de ánimo. “Cuando pasó esto fue muy difícil subir al escenario, cantar, concentrarnos, olvidar esta situación y darle gusto al público. Estaba luchando con nuestros sentimientos”, expresó Kurzak, quien se caracteriza por su potente voz y quien se ha presentado en los teatros más importantes del mundo. “Lloré mucho y fue una situación increíblemente difícil, incluso hacer nuestra profesión en estos tiempos, porque piensas, si algo tan horrible está sucediendo ahora, por qué debo subir al escenario y cantar, la verdad es que me sentí un poco estúpida. Pero luego alguien me dijo que no pensara así, porque ese es el lugar donde puedo dar esperanzas a la gente de llevar una vida normal, y para que el público se olvide un poco de este mundo horrible que tenemos”.

PUBLICIDAD

De izquierda a derecha, de pie, Kevin Burdette, Ricardo José Rivera y Ricardo Lugo. Sentados, Roberto Alagna, Aleksandra Kurzak, Guillermo L. Martínez, presidente y director artístico de CulturArte; Larisa Martínez y Paulo Szof. (Johnny De Los Santos)

Tanto Kurzak, como Alagna, se presentarán en la isla con la ópera “La Bohème”, de Giacomo Puccini, este próximo sábado, 19 de marzo, en la Sala de Festivales Antonio Paoli, del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce. Ambos cantantes estarán acompañados en un formato semi escénico de primeras figuras de la ópera mundial como son Paulo Szot, barítono brasileño, Kevin Burdette, bajo norteamericano, y los puertorriqueños Ricardo Lugo, bajo, Larisa Martínez, soprano, y Ricardo José Rivera, barítono.

La pareja de esposos se mostró positiva y esperanzada en que el conflicto bélico termine pronto para poder dejar atrás todo lo que esto ha traído consigo, incluyendo aquellos ciudadanos rusos que trabajan fuera de su país y que se han visto afectados en sus trabajos, hasta en el mundo de la ópera. “Es muy difícil para los cantantes y conductores rusos, porque en su mayoría son artistas que no saben nada de política. Es difícil y es una pena que la gente normal a veces tenga que sufrir por la élite, por razones políticas de la cual no tienen que ver con eso”, manifestó Alagna, quien actuará por quinta vez en Puerto Rico, en esta ocasión con el papel protagónico de Rodolfo.

Química especial en el escenario

Tanto Alagna como Kurzak tienen una gran trayectoria en los escenarios de ópera en el mundo y han logrado crear una combinación perfecta en el escenario, a tal punto que el público lo percibe desde sus butacas. “Cantar en el escenario junto a Aleksandra es especial, ya que nos conocemos extremadamente bien, nos adoramos mutuamente, tanto por la voz, por el arte, por su forma de ser y porque compartimos nuestras vidas y nuestras pasiones tante dentro, como fuera del escenario y es algo fantástico”, expresó el franco-siciliano con más de 30 años de carrera.

PUBLICIDAD

Sin embargo, para la soprano polaca, la clave de lo bien que lucen juntos en el escenario va mucho más allá ser esposos, sino por la buena química que hay entre ambos, quienes son padres de una niña. “No se trata tanto de ser esposos, porque nosotros nos conocimos en el escenario, no éramos pareja, pero algo hizo clic entre nosotros como artistas”, detalló Kurzak, quien caracterizará a Mimi, protagonista de la trama basada en París a principios del siglo XIX. “Ambos logramos meternos en el personaje, tanto así que realmente olvido que soy Aleksandra quien está cantando en el escenario. Si es una buena noche, realmente te puedes olvidar de quién eres y realmente te conviertes en el personaje. En el caso de Roberto, él tiene ese don en cada una de sus presentación. Por eso creo que nos gusta tanto cantar juntos y es algo muy especial que incluso el público puede verlo, y eso es emocionante”.

Siendo un veterano en el mundo de la ópera, Alagna le ha dado vida al personaje de Rodolfo en más de 150 ocasiones en su carrera. Pero, más allá de que le gusta mucho interpretarlo, para el tenor “La Boheme” es una ópera que lleva en el corazón por un sinnúmero de razones. “Para mí, ‘La Bohème’ es muy especial. Con esta ópera he debutado en prácticamente todos los teatros más importantes en los que he estado en el mundo, incluyendo el MET, entre muchos otros”, explicó el tenor nacido en Francia. “Por otro lado, mi primera esposa, Florence Lancien, murió en 1994 a causa de un tumor cerebral, y dos días después interpreté a Rodolfo en ‘La Bohème’, quien también pierde a Mimi en la trama. Por último, el tenor Luciano Pavarotti fue mi ídolo y este es uno de los roles con los que más lo recuerdo, sobre todo cuando cantaba la aria ‘Che gelida manina’ (‘Qué manita helada’). En muchas ocasiones hablamos de esto y de cómo ambos hicimos nuestro debut profesional con esta ópera y cómo ambos estábamos enfermos al momento de hacerlo”.

PUBLICIDAD

Acompañantes de lujo

Esta importante producción a cargo de CultuArte contará, además, con la participación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico bajo la batuta del maestro Maximiano Valdés, el Coro CulturArte bajo la dirección de Jo-Anne Herrero y la dirección de escena a cargo de Gilberto Valenzuela, con la colaboración del arquitecto, Jaime Suárez.

Como parte del elenco, el barítono brasileño Szot tendrá a su cargo el papel de Marcello, uno que ha caracterizado en múltiples ocasiones y que le gusta muchísimo la energía que proyecta en tarima. Este multifacético artista, además de cantar ópera, también participa con mucha regularidad en musicales en Broadway y el resto del mundo. “Se me hace sumamente fácil hacer la transición entre la ópera y los musicales, y es algo que disfruto muchísimo, ya que me permite salir de la rutina continuamente”, expresó el cantante nacido en Sao Paulo, de padres polacos. De hecho, en 2008 ganó un premio Tony como mejor actor por su participación en el musical “South Pacific”. En esta ocasión, hizo una pausa para estar en la isla, ya que se encuentra actualmente en Brasil participando del musical “Chicago”. Esta será la segunda ocasión que cantará en la isla, luego de haber debutado en la temporada 2020-2021 en San Juan con el espectáculo “An Enchanted Evening with Paulo Szot”.

Paulo Szot, barítono brasileño. (Johnny De Los Santos)

Por otro lado, como es costumbre en “La Bohème”, los roles de Benoit y Alcindoro recaerán en una sola voz, en este caso a Kevin Burdette. A pesar de ser dos personajes completamente distintos, no le causa ningún problema a este gracioso estadounidense nacido en Tenesí. “Ambos personajes tienen historias distintas, por lo que me sumerjo y descubro de dónde viene cada uno”, mencionó el bajo quien debuta en un escenario en la isla, aunque ya ha estado en múltiples ocasiones, ya que los abuelos de su esposa son naturales de Cabo Rojo. “Al interpretarlos, la voz se mantiene en un tono similar, pero físicamente sí hago mis ajustes en las posturas. Mientras Benoit camina más encorvado, Alcidoro es un aristócrata, por lo que me paro más recto y alto”.

PUBLICIDAD

Por su parte, la presencia boricua será plena con la participación de tres talentos locales. El personaje de Collina, estará a cargo del bajo Ricardo Lugo, todo un veterano que lleva más de 20 años cantando en importantes escenarios. “Este es uno de mis roles favoritos y creo que lo he interpretado prácticamente cada vez que han hecho ‘La Bohème’ en la isla en las pasadas dos décadas. Me encanta el papel de Colin, porque es un rol no tan demandante, pero que causa emociones”, detalló el artista quien está muy activo en compañías de teatro alrededor de Estados Unidos, incluyendo la Michigan Opera Theater, Memphis Opera y Boston Midsummer Opera, entre muchos otros. “Además, siempre recuerdo con mucho cariño cuando actué con el querido tenor César Hernández, que en paz descanse. Todavía queda en mi memoria aquella función que tanto nos gozamos, porque éramos todos amigos”, indicó el artista que reside en Nueva York desde hace más de 20 años.

Kevin Burdette, bajo norteamericano. (Johnny De Los Santos)

En el caso de Larisa Martínez, su rol como Musetta es uno retante, debido a que tiene que ponerle mucha energía, algo que se sale de su naturaleza más calmada. “Musetta es divertida, porque ella es un personaje alegre, vivo, extrovertido, problemático. Entonces me encanta interpretarla”, expresó la puertorriqueña quien vive en Nueva York desde hace 11 años y quien ha tenido una carrera en ascenso, logrando debutar en 2021 con la Sinfónica de Chicago en el Festival de Ravinia. “Yo no soy necesariamente, así como ella, por lo que tengo buscar esa energía para interpretarla. Tiene bastantes pasajes grave difíciles de cantar, pero, por lo demás, es realmente un papel divertido”.

PUBLICIDAD

De igual forma, el barítono Ricardo José Rivera también tiene a su cargo un personaje que se aleja completamente de su forma de ser. “Schaunard es un personaje de índole cómico. Por lo regular, hago papeles que son más serios y por eso tengo que soltarme un poquito, porque este es más gracioso y el personaje más joven de toda la trama”, manifestó este cantante de 30 años y quien destacó por tres años en el Lyric Opera of Chicago. “El personaje conlleva un lenguaje corporal más relajado y más juvenil y, como barítono, tiendo a hacer papeles más maduros, por lo que es todo un reto”.

Larisa Martínez, soprano (Johnny De Los Santos)

Emocionados de estar frente a su pueblo

Tres de los siete integrantes principales de esta ópera nacieron y se criaron en Puerto Rico, y quienes estudiaron en el Conservatorio de Música, razón por la cual esta presentación será una muy especial para ellos. “Venir a mi casa a cantar, es la alegría más grande que me da esta carrera. No hay nada como el calor de mi gente”, expresó Lugo, natural de Ponce. “La recepción del público en Puerto Rico y, sobre todo, después de tantos años sin poder hacer ópera en la Sala Paoli, que es la sala más grande que tenemos para hacer opera es demasiado especial. De hecho, para mí esto es igual o más importante que presentarme en alguno de los grandes teatros del mundo, llámese el Metropolitan Opera en Nueva York o en cualquier otra ciudad”.

De igual manera se expresó la soprano Martínez, quien participará por primera vez el papel de Musetta frente a su público en la isla y junto a un elenco tan importante. “Lo había hecho anteriormente en compañías de ópera pequeñas en Nueva York, y he cantado el aria muchísimas veces en concierto, pero esta vez me emociona muchísimo y nunca lo ha hecho en Puerto Rico”, explicó la cantante natural de Orocovis. “Nunca lo he hecho con estos artistas que tenemos, Ricardo Lugo, Roberto Alagna y Paulo Szof, que los acabo de ver en el MET cantando ‘Tosca’. Sin duda, es un honor para mí ser parte de este elenco”.

PUBLICIDAD

De izquierda a derecha, de pie, Ricardo Lugo, Ricardo José Rivera y Kevin Burdette. Sentados, Larisa Martínez, y Paulo Szof. (Johnny De Los Santos)

Para el barítono Rivera, este también es un momento muy emotivo, ya que dice sentir en el escenario la energía que emana del público. “A mí me encanta presentarme delante del público de Puerto Rico, especialmente porque como soy puertorriqueño y muchos de ellos lo saben, uno siente una energía, un apoyo, cuando está en escena de parte de su gente, que no se siente en otro sitio, pero que no sea aquí”, añadió el joven nacido en San Juan y quien está radicado en Houston, Texas. “Me da mucha alegría compartir el escenario con colegas puertorriqueños como Ricardo Lugo y Larisa Martínez. Estoy muy contento de estar aquí en Puerto Rico.

Los boletos para esta presentación se pueden conseguir a través de la boletería del Centro de Bellas Artes de Santurce en el (787) 620-4444, o a través de www.ticketera.com. Para más información, puede acceder el portal web www.culturartepr.com, o la página en Facebook: CulturArte Puerto Rico.