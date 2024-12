Los logros de la cultura puertorriqueña en 2024

El 2024 probó ser un buen año para la literatura puertorriqueña con la publicación de varios libros por reconocidos escritores boricuas. Pero este año se han destacado, especialmente, algunas de las autoras más respetadas en la isla que han tenido obras recientes publicadas por editoriales de renombre internacional o cuyo trabajo ha sido reconocido con importantes premios literarios. En esa lista se destacan nombres como el de Helena Sampedro, cuya novela, “Al encuentro del fuego”, publicada por Planeta, ganó cuatro premios en los Latino Book Awards. Del mismo modo, la respetada maestra de la palabra, Mayra Santos Febres, sacó su novela más reciente, bajo el sello de Vintage Español, de Penguin Random House. “La otra Julia” es una exploración profunda de la vida de Julia de Burgos en la que la autora también examina aspectos de su propia vida y de los retos particulares que enfrentan las mujeres racializadas en el mundo literario. Este año, también, la trayectoria literaria de la respetada académica Luce López Baralt fue reconocida con el prestigioso Premio de las Letras Teresa de Ávila, entregado en España, por sus trabajos sobre la mística española e islámica. Del mismo modo, la autora cubano-puertorriqueña Mayra Montero también publicó su novela más reciente este año, con la editorial Tusquets, un sello de Planeta, titulada “La tarde en que Bobby no bajó a jugar”. El libro causó furor en la escena literaria internacional por varias revelaciones personales muy íntimas de la autora en su narración ficcionalizada sobre un encuentro que tuvo en su adolescencia con el ajedrecista estadounidense Bobby Fischer.

San Juan, Puerto Rico, Abril 4,2024 Puerto Rico contará por primera vez con representación en la Bienal de Venecia, donde la organización afropuertorriqueña Consolato REM Brega mostrará su exhibición “Desde San Juan Bautista, donde participan los artistas Celso González, Awilda Sterling, Daniel Lind y Chemi Rosado. En la foto Chemi Rosado, Daniel Lind, Roberto Escobar, fundador del Consolato y Celso González. FOTO POR: josian.bruno@gfrmedia.com Josian Bruno / GFR Media ( Josian Bruno/GFR MEDIA )

El 2024 fue un buen año para las artes plásticas en Puerto Rico y varios artistas, veteranos y nombres nuevos, presentaron sus obras en destacadas exhibiciones tanto en la isla como en los Estados Unidos. Pero, seguramente, uno de los mayores logros en el arte este año ha sido la representación por parte de varios puertorriqueños en la prestigiosa Biennale di Venezia, uno de los eventos más importantes del arte a nivel mundial. En primer lugar, Pablo Delano fue invitado a participar de la bienal luego de que su curador para este año, un brasileño llamado Adriano Pedroso, viera su trabajo y lo compartiera en sus redes sociales. Bajo el lema “Foreigners Everywhere”, Delano presentó “The Museum of the Old Colony”, una obra que trabaja con la historia colonial de Puerto Rico, enfocada particularmente a la toma de la isla por los Estados Unidos a partir de 1898. Por otra parte, un segundo colectivo de puertorriqueños también presentó trabajos en Venecia. La exhibición preparada para la ocasión llevó por nombre “Desde San Juan Bautista…” y contó con obras de los destacados artistas Celso González, Awilda Sterling-Duprey, Daniel Lind- Ramos y Chemi Rosado Seijo, evidenciando el trayecto visionario que ha recorrido este distinguido grupo de artistas interdisciplinarios y marcando un momento crucial en el reconocimiento global del arte visual puertorriqueño.