Ni antes ni después, sino en el momento justo. La periodista puertorriqueña Lourdes Del Río llegó nuevamente a su tierra de visita en un momento muy significativo en su vida. Echa a un lado su diagnóstico de cáncer para enfocarse en la felicidad que le causa volver a ser abrazada no solo por su familia, sino por todo un pueblo que la recibe con tanto cariño.

Se trata de Añasco, de donde es oriunda, y que ayer le rindió homenaje por su carrera como periodista como corresponsal y ancla del noticiero de Univision en Miami con un hermoso mural, que ubica en la carretera 402 km 2.0, justo al costado del hospital municipal, y que fue creado por parte de la organización de arte urbano Ciudad Museo.

“A través de mi carrera -porque he recibido muchísimos reconocimientos y todos tienen un lugar muy especial en mi corazón-, pero a mí me parece que este es bien especial. Primero porque es un mural, algo diferente a que te entreguen un pergamino o una placa. Es lo que lo hace tan especial. Además, en este momento de mi vida ser reconocida por mi pueblo es otra cosa, porque quien te está reconociendo es tu gente”, dijo la periodista, a quien en ocasiones pasadas también le han dedicado las fiestas patronales de Añasco, así como haber sido nombrada como hija distinguida de este pueblo.

PUBLICIDAD

En Añasco, un grupo de artistas jóvenes de la organización Ciudad Museo crearon un mural en honor a la periodista Lourdes del Río. La periodista posa frente a la obra que fue inaugurada el 29 de julio de 2022. GFR Media / El Nuevo Día / Primer Hora © Jorge A Ramírez Portela (Jorge A Ramirez Portela)

El mural en honor a la añasqueña fue inaugurado ayer en las tradicionales Noches de Artesanías, en la Plaza Pública José Adolfo Pesante de Añasco, en una fiesta de pueblo, que incluiría artesanías y música en vivo, y en la que Del Río estaría presente.

De acuerdo con Cristopher Pillot, quien es uno de los miembros del colectivo Ciudad Museo, esta iniciativa se da porque querían destacar a alguna figura femenina añasqueña, por su contribución en su carrera y en la sociedad, por lo que inmediato se motivaron en resaltar la figura de Del Río, quien desde hace más de 20 años trabaja con la cadena hispana Univision.

“El mural se divide en varias partes, en donde se muestran escenas e imágenes icónicas que identifican su carrera en los medios de comunicación, tanto en Univision como en su ‘podcast’. En la otra parte, plasmamos un retrato de ella acompañado de fondo con palabras claves que identifican su trayectoria, como, por ejemplo: “UPR”, “puertorriqueña”, “mujer periodista”… Como tal, es un tributo a lo que es ella, lo que ha formado y a sus raíces añasqueñas”, explicó Pillot acerca del arte realizado, que fue culminado a finales del mes de junio.

Cuando el colectivo se comunicó con la comunicadora para explicarles acerca de su iniciativa, fue un acto que llenó a Del Río de emoción y satisfacción, pero, sobre todo, de devolverle la fe en la juventud puertorriqueña. “Están haciendo patria de una manera tan bonita. Son muchachos que estudian y que son artistas. Me impactaron bien positivamente”, agregó.

PUBLICIDAD

Tan pronto tocó suelo borincano, luego de saludar a sus seres queridos, la periodista pidió que la llevaran a ver el mural, que fue culminado a finales del mes de junio y en el que colaboraron miembros oficiales del colectivo y voluntarios, entre ellos: Bryant López, Iviel Valentín, Daneiska Ramírez, Julie Ramírez, Krystal Romero, Lenesys Valentín, Laurencia Victoria, Valerie Ramírez y Yaritzel Reyes y Cristopher Pillot, y Raquel Quiñones.

“Ya lo había visto en fotos y en videos que la gente me enviaba. Pero al verlo ayer, a mi llegada, me emocioné muchísimo, pues siempre impresiona mucho más verlo presencial porque es monumental. Es una pared bien grande y larga. Me parece que hicieron un trabajo estelar, o sea, capturando un buen momento de mi carrera y mi desarrollo como corresponsal, presentadora y como ahora que tengo mi podcast ‘En positivo’, que también pusieron parte de eso. O sea, me parece que hicieron un gran trabajo recogiendo aspectos de mi vida, muy interesante. Agarraron una biografía y como que la pusieron ahí en palabras y las destacaron. O sea, me parece que hicieron un trabajo bien chulo”, indicó la corresponsal de Univisión, quien tiene a toda su familia viviendo en Puerto Rico.

Aferrada a su fe ante su diagnóstico

La comunicadora puertorriqueña estuvo de visita en la isla en febrero pasado para estar con una tía que fue diagnosticada con cáncer de seno, sin sospechar que, a su regreso a Miami en donde reside, sería ella tocada directamente con la enfermedad.

Luego de haber sido sometida a una intervención quirúrgica, que identifica como “un proceso largo y complicado” para removerle un tumor, por fin se le dio regresar a su isla ante la necesidad de sentir esas atenciones y mimos de su familia.

PUBLICIDAD

“Se me dio la oportunidad de regresar ahora, en el tiempo de Dios. Me hacía mucha ver a mi familia, porque yo no tengo familia en Miami. Entonces yo necesitaba ese apapacho de mi mamá, mi tía, mis primas, o sea, de la gente que te da sangre. Fue una mezcla de cosas lindas, o sea, este de venir a al homenaje y ver a mi familia, por supuesto”, aseguró Del Río, quien desde que conoció el cáncer, ha mantenido una actitud muy positiva y optimista ante la enfermedad.

Asimismo, la periodista ha compartido los detalles del proceso a través de sus redes sociales y en su podcast “En Positivo”, para concienciar acerca del cáncer del seno y como parte de su responsabilidad social. La respuesta en apoyo, solidaridad y en oraciones de sus seguidores alrededor del mundo, la describe como una maravillosa.

“Me fui pública con mi situación porque yo precisamente lo que quería era ayudar gente, que lo estoy haciendo, mujeres que están desorientadas, que no se hacen las mamografías. Obviamente, cuando te dan ese diagnóstico, te estremeces y pasas un tiempo, luego lo procesas, pero tan pronto lo procesé, tomé la decisión de irme en redes y hacerlo público. De ahí en adelante, o sea, yo le contesto los mensajes a todo el mundo, la gente está ahí todo el tiempo orando, mandándome buena vibra y haciéndome preguntas”, manifestó.

Aunque el próximo paso era someterse a tratamiento de radioterapias, el panorama cambió a recibir la información de que tendrá que recibir quimioterapias, a modo de prevención. La primera parte de ese proceso comienza este próximo martes, cuando le coloquen el “port” (dispositivo por donde se le administrará la quimioterapia).

PUBLICIDAD

“Desde que me dieron este diagnóstico me acerqué más a mi fe. Yo meditaba siempre, pero tú sabes, a veces sí lo haces, a veces no. Así que luego me he pasado meditando y orando, y eso ha hecho una diferencia en la manera en que yo he manejado el proceso, increíble. Esto es una carrera de obstáculos a largo plazo y siempre hay que estar chequeándose, pero lo importante es recuperar la salud. Estoy absolutamente convencida de que la voy a recuperar, que mi vida volverá a la normalidad y volveré a ser la misma persona, simplemente que va a demorar un poquito”, destacó.

Enfocada en el hoy, no sabe los estragos que causarán las quimioterapias y cuán pronto pueda volver a presentarse, pero por ahora prefiere enfocarse en el hoy.

La gran lección de este proceso y que la comparte es que la única manera sana de vivir la vida es vivirla hoy, “porque el mañana no lo controlamos y el pasado ya se quedó atrás”. De igual forma, destaca que vivir de manera positiva y en agradecimiento hace una gran diferencia.

“Como siempre aclaro, yo no estoy donde quisiera estar. No es que yo ando en una alfombra mágica y que soy casi un gurú. No, yo soy una persona común y corriente que lucha por estar en positivo y a mí me ha ayudado mucho, algo que es una característica mía de personalidad. Yo soy muy agradecida y me he dado cuenta y, lo dicen los expertos, que el agradecimiento es una cosa que te cambia la vida. Si no lo hago por la mañana, lo hago por la noche, y siempre hago una lista. O sea, escribo sobre lo que yo quiero agradecer el día de hoy, y es increíble como siempre te das cuenta que hay un millón de cosas para agradecer hoy”, puntualizó.