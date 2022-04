Durante las primeras semanas de enero de 2022 los residentes de Guaynabo ponderaron la posibilidad de tener al productor Luisito Vigoreaux como el “primer damo” de su municipio. Esto se debió a que su esposa, Dana Miró fue una de las candidatas que se postuló a la elección especial para elegir la vacante a la alcadía de ese municipio, dejada por Ángel Pérez, tras ser arrestado y acusado por corrupción en el foro federal.

Eventualmente, Miró quedó en tercer lugar en las votaciones, dejando una buena impresión, pero de pasó también una idea en la cabeza de varias personas muy creativas de la industria del entretenimiento.

“Cuando Dana no sale favorecida en las elecciones, Alexandra Fuentes me contacta, en vista del éxito que tuvo con su espectáculo ‘La casi casi primera dama’ y me pregunta si yo estaba interesado en hacer algo similar. Y, para inventos, yo”, explicó Vigoreaux, quien ayudó a su esposa en la parte de mercadeo y relaciones públicas durante la campaña. “Me gustó la idea, pero quería hacer algo basado en mí y no en la candidata, porque ella ya no está en el ojo público. El monólogo de Alexandra fue algo prospectivo sobre cómo ella se sintió después del resultado de las elecciones. Por lo que decidimos que yo iba a hacer algo diferente, enfocándome en la noche de las elecciones. Que de verdad es el día más terrible y más horrible que uno se pueda imaginar”.

Fue así que nació el espectáculo de comedia “El casi casi primer damo”, el cual subirá al escenario de la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce los días 22, 23, 24, 29 y 30 de abril, y el 1 de mayo.

“Esta idea nos dio la alternativa de bromear con lo que pasó en mi casa esa noche, esperando los resultados, desarrollamos el tema y empezamos a buscar quiénes eran las personas típicas que estarían en mi casa esa noche”, explicó el puertorriqueño, quien estará acompañado en la obra por comediantes de la talla de Yasmín Mejías, Otilio Warrington “Bizcocho”, Raul Carbonell, Herbert Cruz y Alfonso Alemán del Valle “El Guitarreño”, entre otros. El guion, a cargo de Alexis Sebastián Méndez, muestra al popular personaje de “Altagracia” (Mejías) mientras prepara la casa para la esperada fiesta de celebración, a la vez que Vigoreaux recibe distintos invitados en su terraza, donde graba su popular “Date un palo con Luisito”.

Otros colaboradores de esta entretenida comedia incluye a Cuqui Rodríguez, a cargo de la parte musical y de Silverio Pérez, quien trabajó las parodias musicales que cantarán los personajes de la obra.

Regreso a su patria

Para Mejías, esta participación representa su regreso actoral en Puerto Rico, luego de haber estado fuera por la pandemia y porque justo después del paso del huracán María se mudó a la Florida para tratar una condición de salud de su esposo, el cantante Marcos Malory. La selección de Altagracia para formar parte de esta obra fue algo Vigoreaux no pensó dos veces. “Altagracia tenía que estar, ya lleva siendo la empleada doméstica de mi casa desde 1986″, mencionó el productor entre risas. “Así que rápido tomé el teléfono, llamé a Yasmín y le pregunté qué iba a hacer durante tales fechas. Me preguntó ¿por qué? Y le dije que era para que viniera a mi casa”.

Para Mejías, quien reside en Kissimee, a las afueras de Orlando, la noticia le tomó por sorpresa, pero le dio mucha alegría. “Cuando él me llama, yo le digo que sí, automáticamente. Altagracia dice que ella se fue de aquí huyendo de Luis y allá la recibió Roberto en el aeropuerto. O sea que los Vigoreaux son una cadena perpetua para nosotros”, detalló Mejías, quien trabaja actualmente en la producción de un espectáculo de comedia ‘stand-up’ que va a llevar a cabo cerca del Día de las Madres en Orlando. “Cuando Luis me llamó, me alegré un montón, porque vuelvo a Puerto Rico y vuelvo con el personaje que la isla ha amado tanto y que me han regalado tanto. Además, voy a estar con “el Locón” y me reencuentro con un sinnúmero de colegas y amigos que tantas veces hemos trabajado juntos”.

Para Mejías, esta comedia es una oportunidad para que la gente salga de la rutina y pueda reír un rato. “La gente en este país necesita reír. Yo viví María aquí y me fui poco después de María por una condición de salud de mi esposo. Yo nunca me vi fuera de Puerto Rico y la realidad es que esta isla ha tenido un golpe detrás del otro”, manifestó la comediante. “Vino María, los terremotos, la pandemia, los apagones, las subidas de luz y del agua, y la gente está abrumada. Y no hablemos de que se va la luz, que te la suben, que el agua, que el puertorriqueño no sabe qué hacer, no hay dinero para pagar una renta. O sea, es una situación bien difícil”.

Con esto en mente, Vigoreaux tiene planificado completar el espectáculo “El casi casi primer damo”, para luego continuar con la producción de otros “shows” que no solo les den trabajo a los artistas, pero que también ayuden a despejarle la mente al público. “Mi vida es hacer reír, entretener a la gente y esperamos que con este proyecto a gente recupere esa alegría”, manifestó Vigoreaux.

Los boletos para “El casi casi primer damo” están disponibles en Ticketera.com o en la boletería del Centro de Bellas Artes de Santurce.