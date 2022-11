Mientras por un lado la actriz Madelyn Ortiz celebra 20 años con su compañía de producción, por el otro el actor Modesto Lacén continúa dando pasos en su incipiente carrera como productor, en la que espera continuar desarrollándose.

A lo largo de sus estudios y carreras, han coincidido en innumerables ocasiones, pero hace un año se reencontraron para unir sus respectivas compañías, Corporación de Teatro Latino y Artocarpus 76, para hacer su primer proyecto juntos como productores.

“Modesto y yo somos egresados del taller de Luz María Rondón y Herman O’Neill. Luego coincidimos nuevamente en el departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico. Hicimos piezas juntos en el Teatro Rodante, así que tenemos esa amistad desde que ambos comenzamos a hacer teatro. Él estuvo muchos años residiendo en Nueva York, pero siempre nos mantuvimos en contacto. Al saber que estaba interesado también en producir, le comenté acerca de un proyecto que tenía ahí en remojo desde que lo vi en el 2015 en Madrid. Quería hacerlo en Puerto Rico y entonces ahí pues ambos nos entusiasmamos con la idea de producirlo juntos”, explicó Ortiz.

PUBLICIDAD

Se trata de la pieza teatral “El estanque dorado”, que subirá a escena el 4, 5, 6, 12 y 13 de noviembre de 2022 en la Sala de Drama del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, una versión teatral que es menos dramática que la película lanzada a principios de la década de 1980, “On Golden Pond”, con las estrellas del cine Katharine Hepburn, Henry Fonda y Jane Fonda. El guion de la película fue escrito por el dramaturgo estadounidense Ernest Thompson, quien adaptó al cine su obra teatral del mismo título, ganando el Oscar por el mismo.

Aparte de lo que conlleva hacerse cargo de la producción, ambos cumplirán con sus roles de actuación en la obra, que será dirigida por Emineh de Lourdes y que contará en escena con los experimentados actores René Monclova y Cristina Soler, quienes interpretan a dos ancianos que van a pasar sus vacaciones de verano a “El estanque dorado”. También actúan Ulises Rodríguez y Mauricio Del Valle.

“Además haremos el trabajo actoral, pero es delicioso porque nosotros llegamos al teatro como actores, a través del taller de Luz María y Herman. Es un placer también volver a reencontrarme con René en escena y Cristina, que son amigos y maestros de tantos años. Son años de amistad y de mucho respeto, así que es un junte bien sabroso, que va a haber en escena un junte de diversas generaciones”, explicó Lacén, por su parte.

De acuerdo con Ortiz, más que un drama, esta prefiere llamarle un “dramedy”, término que se utiliza en inglés, al tratarse de Soler y Monclova en escena, como protagonistas de la historia. “Es bien difícil verlo como un drama, porque aún la línea más seria en ellos dos, por más que parezca, y por la línea que van sus personajes, yo me estoy riendo todo el ensayo”, advirtió.

PUBLICIDAD

En “El Estanque Dorado”, cuya escenografía estuvo a cargo de José Manuel Díaz, se vive la nostalgia de tantas vacaciones vividas en dicho lugar y la vejez de Norman (René) y Ethel (Cristina), que provoca que se limen asperezas con su hija (Madelyn) y se dejen atrás dilemas familiares, para poder disfrutar de los veranos que les puedan quedar juntos.

Del elenco de la obra teatral “El estanque dorado”, Mauricio Del Valle, Modesto Lacén y Madelyn Ortiz. (Pablo Martinez Rodriguez / Staff GFR)

Producción dedicada a Luz María Rondón

Cabe destacar que la función del domingo 6 de noviembre, que además será a beneficio del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, será dedicada a la veterana actriz Luz María Rondón, quien está próxima a cumplir 90 años.

“Se le dedica la producción y yo me atrevería a decir que le dedico los 20 años de la compañía. Nosotros hemos pasado, obviamente, por manos de grandes del teatro, como lo es Dean Zayas, Victoria Espinosa y muchísimos directores de renombre en el país. Pero para mí esa base, en términos de lo que es la disciplina y el respeto hacia el teatro, viene de ahí. Quien sembró esa semillita fue Luz María. Y que encima de eso, ya casi en sus 90, que los cumple ahora en marzo, ella sigue manteniéndose como una obrera del arte, como ella misma lo llama. Ella dice ‘mientras yo pueda memorizar, yo puedo actuar’, pues eso también es un gran ejemplo para nosotros a seguir, siempre que te puedas mantener en pie y vigente; moriremos en un escenario”, explicó la actriz.

De igual modo, Lacén destaca la disciplina impuesta con mucho cariño por parte de la veterana actriz, a quien ve como “una madre del teatro”, que ha dejado un legado.

PUBLICIDAD

“Luz María es de esas maestras de oficio. Al verla ahora, en esta etapa de formación, te trata con tanto cariño y amor. Es recíproco ese cariño a esta persona que te formó, ayudó y guió con disciplina, pero sin duda con mucho, mucho cariño. Entonces es nuestra manera de reciprocar ese cariño hacia ella, dedicándole esta producción, dos de sus alumnos”, afirmó mientras resalta a varios de alumnos exitosos de Rondón, como lo son Roberto Guzmán, Yamaris Latorre y Néstor Rodulfo, entre otros, que han salido de ese taller y que siguen trabajando y dejando ver el legado que ellos han dejado en ellos.

Alimenta su experiencia como productor

Mientras tanto, Lacén asegura estar entusiasmado con dicha pieza teatral, la cual toca un tema familiar, en la que no ha dejado de aprender en su faceta como productor. Precisamente, su plan es aprender sobre las destrezas de producción, seguir aliándose con compañeros y continiuar colaborando en otras vertientes, incluso como asistente de producción.

“Es una pieza que me encanta y tengo un personaje chulísimo, pero sí estoy aprendiendo los gajes de productor, porque es algo que me interesa seguir cocinando y explorando. ¡Qué mejor hacerlo con una amiga de tantos años que uno quiere y respeta y que celebra también 20 años de producción! Así que el junte se dio así muy naturalmente. He ido aprendiendo que hay una premura siempre en la producción, que hay que estar pendiente de los detalles, de entender cómo mercadear y cómo poder vender una función”, dijo el actor, quien podrá ser visto en las salas de cine de la isla con el estreno del filme puertorriqueño “Las Camelias”, dirigida por la cineasta Paloma Suau, en la que interpreta a “un personaje con una intervención muy graciosa”.

PUBLICIDAD

“Produje hace mucho tiempo, entre el 2000 al 2005, de eso han pasado más de 15 años y todo ha cambiado. Estoy en un momento de aprendizaje, de entender cómo funciona la logística y de ver que es un trabajo arduo, pero lleno de amor, y que siempre vale la pena hacer teatro. Siempre termina siendo como un acto político hacer arte en la isla”, agregó Lacén al anticipar que el año que viene retomará los talleres que estuvo ofreciendo en Artocarpus 76.

Por el momento, su plan es seguir en Puerto Rico, pero abierto a si surgen oportunidades en el exterior, ir, actuar y regresar.

Mientras que Ortiz, por su parte, continúa evaluando varios proyectos para regresar al Festival de Teatro de la Mujer y al Festival de la Comedia en el Teatro Braulio Castillo, así como aprovechar la apertura del teatro educativo con funciones escolares, y retomar la propuesta de llevar al payaso Remi a las escuelas, un proyecto que trabajó antes de la pandemia.