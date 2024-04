Maestro artesano honra su linaje de hamaqueros pepinianos

“Nosotros nos criamos bien pobrecitos y así seguimos poco a poco, yo observándolos y fui creciendo. Luego me puse a trabajar en la agricultura desde temprana edad para ayudar a mi padre con la caña. A los 16 años, me fui para Estados Unidos un tiempo y allá hice mi vida en Nueva Jersey. Allí estuve 20 años”, mencionó.

“Con el tiempo me dio con volver a lo que hacía desde niño, que son las hamacas, especialmente por una asignación que le dieron a mi hija. Me dijo: ‘Papi, ¿por qué no vuelves a hacer hamacas? Tú vienes de una descendencia de hamaqueros y yo no quiero que se pierda nuestra cultura’”, reveló.