“Marcó el destino al casco viejo de Río Piedras”: publican libro sobre la explosión de 1996

Importante proceso de investigación y desarrollo

A pesar de que era muy niño cuando ocurrió la explosión en Río Piedras, Rivera Gómez se acuerda de toda la conmoción que causó el evento. Es por es que cuando estaba buscando un tema para trabajar la tesis para completar su maestría en Historia de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, el autor la tenía entre sus opciones principales. “Durante mi bachillerato en historia ya venía pensando en ideas de qué sería la tesis de maestría, por lo que en ese momento ya estaba recopilando información tanto de la explosión de Río Piedras, como del fuego del Dupont Plaza, que también me interesaba mucho”, destacó el profesor criado entre Las Piedras y Chicago. “Finalmente, me decidí por el tema de Río Piedras, pero me tomó casi tres años recopilar toda la información. No se me hizo nada fácil, porque a parte de los recortes de periódico no existía mucha información por escrito. Incluso, tuve que acogerme al Freedom of Information Act en las agencias federales para que me hicieran llegar esta información”.