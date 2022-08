De entrada, la veterana actriz Marilyn Pupo aclara que la obra teatral “La peor cantante del mundo” que sube a escena a partir del 20 de agosto en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce no se trata de una producción de canto, sino de una buena comedia actoral.

La actriz hace la aclaración porque muchas personas pueden pensar que la producción podría asemejarse a un musical y es todo lo contrario, ya que el título de la pieza se refiere a Florence Foster Jenkins, una mujer que era muy mala intérprete, pero aun así llenaba teatros con sus actuaciones. Pupo tendrá a cargo la caracterización del personaje y requiere de pequeñas interpretaciones en la pieza que cuenta con un elenco estelar conformado por Sara Jarque, Braulio Castillo, Yamaris Latorre y Jasond Calderón, bajo la dirección de Gilberto Valenzuela.

“No es que voy a cantar mucho es que tengo que cantar malo y para quien sabe cantar esto es muy difícil. Tengo que desafinar. Así era que cantaba Florence Foster Jenkins en la vida real. Esta mujer era una americana millonaria y la obra se desarrolla en los años 40. Es retante pero la obra es muy divertida. De verdad la gente se va a reír mucho. Y estoy con un ‘dream team’ de actores”, mencionó la actriz desde uno de los camerinos de Bellas Artes donde el maquillista profesional Bryan Villarini la transformó en el personaje principal que era una soprano aficionada de la alta sociedad estadounidense. La cantante de ópera murió en el 1944.

El profesional del maquillaje teatral y talento de “Viva la tarde” de Wapa Televisión explicó que la transformación de la actriz requiere que ella se vea con un look de mediados del siglo pasado. “Es una comedia y no quiero borrar la expresión de Marilyn que es una maestra de la máscara facial. Quiero evocar la época, pero que no te distraigas tanto que no sepas que es Marilyn. La idea es que sepas que es Marilyn”, explicó Villarini, mientras colocaba cera sobre las cejas de la actriz para luego delinearlas.

San Juan , Puerto Rico, Julio 13 , 2022 - END - Sala de Drama del Centro de Bellas Artes de Santurce - Marilyn Pupo protagoniza la obra teatral "La peor cantante del mundo". FOTO POR: tonito.zayas@gfrmedia.com Ramon " Tonito " Zayas / GFR Media (Ramon "Tonito" Zayas)

“Todo el mundo de la vieja guardia adora a Bryan porque nos conoce y como él dice, estudia antes al personaje”, añadió la actriz en relación al trabajo del maquillista que goza de absoluta confianza en la clase actoral del país.

La actriz explicó que la fascina el personaje por las emociones que experimenta en el escenario, porque era “una mujer buena que decide emprender su carrera cuando sus padres mueren y se fue a vivir a Nueva York que en ese entonces era la meca del movimiento musical operístico”.

“Ella sentía que cantaba muy bien, aunque cantaba muy malo. Sin embargo, la entrega absoluta que ella sentía al cantar era increíble. Era una mujer que ayudó a muchos músicos en su desarrollo y tenía muchos amigos influyentes en la industria de la música. Todos los músicos y productores influyentes de esa época ella los conocía y la respaldaban. Por ahí va la obra y suele ser muy divertida al conocer su vida, pues a ella la iban a ver para reírse”, explicó la actriz que se prepara con la profesora Hilda Ramos en al área de canto.

En la pieza debe cantar tres pequeñas partes de óperas en francés y alemán, estas son: La Canción de Adele de Strauss, Aria de la Reina de la Noche de Mozart y Carmen de (Georges) Bizet.

Pupo, cuya trayectoria actoral recoge cinco décadas, reconoce que con este personaje puede destacarse plenamente al combinar la actuación, el teatro y el canto. Lo otro que afirma con orgullo es que de esta historia se hizo una película que fue protagonizada por Meryl Streep que es una de sus actrices favoritas.

Este medio le pregunto si con este acercamiento a la música volvería a tener una carrera como solista. Su respuesta fue “no me veo por ahora, quizás algún día puedo ir a una bohemia”.

“Cantar requiere de un sacrificio de mucho tiempo, viaje y dedicarse por completo. La verdad es que no lo he visualizado y no creo”, aseguró.

Pupo regresó este año muy activa en las tablas al ser parte además de la producción “Titantos” y estar inmersa en los ensayos de “La peor cantante del mundo”. Hace más de un año y medio enfrentó el duelo ante la muerte de su esposo Eduardo Penedo y asegura que mantener su mente ocupada con trabajo le ha permitido sobrellevar un poco la pérdida que ha sido muy dolorosa para ella.

“Las heridas van sanando poco a poco. Para mí definitivamente ha sido una bendición poder hacer nuevamente teatro porque la mente se mantiene ocupada. Estoy bien agradecida en ese sentido”, narró.

La divertida comedia se presentará desde el 20 de agosto en el Centro de Bellas Artes de Santurce y los boletos están a la venta en ticketera.com, tcpr.com y la taquilla del teatro.