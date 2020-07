Hay momentos que cambian la historia de un país. La coronación de Marisol Malaret como Miss Universo el 11 de julio de 1970 es uno de ellos.

El suceso se daba en la transición de una década a otra en la que aún se libraba la Guerra de Vietnam, con todas las implicaciones económicas y políticas que esto podía representar en un territorio estadounidense, incluyendo las manifestaciones en contra de este conflicto bélico y por la presencia del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva (ROTC, por sus siglas en inglés) en la Universidad de Puerto Rico.

No obstante, en medio de ese escenario, una joven de Puerto Nuevo se convirtió en la primera puertorriqueña en alcanzar el título más importante en la industria de los certámenes de belleza a nivel mundial. Su regreso a la isla portando la corona se convirtió en un suceso de gran relevancia, al punto que el entonces gobernador Luis A. Ferré le dio el día libre a los empleados públicos para que celebraran el acontecimiento.

Un artículo publicado el 22 de julio de 1970 en The New York Times reportaba que informes policiacos estimaban que cerca de 50,000 personas se tiraron a las calles de San Juan para recibir a su primera reina de belleza.

Ese verano de 1970 la victoria de Malaret cambió la perspectiva de muchos de sus compatriotas que veían los certámenes de belleza como algo lejano que solamente capturaba el interés de grandes potencias económicas y no de un país pobre y de gente humilde. De hecho, ella misma pertenecía a la clase trabajadora. A sus 20 años laboraba como secretaria en International Telephone and Telegraph Company, que pasaría a ser la Compañía Telefónica de Puerto Rico y tuvo que hacer muchos sacrificios para ir a representar a su país. No obstante, quienes la conocen aseguran que siempre ha sido una mujer decidida y luchadora.

Uno de los entrevistados por The New York Times dijo que: “Puerto Rico es una isla pequeña y pobre. Sabemos que nuestras mujeres son hermosas. Pero que una de ellas compita con todas las grandes naciones del mundo —Brasil, Alemania, Estados Unidos— y gane. ¡Eso es fantástico!”.

Ese triunfo alimentó el interés de muchos en los certámenes de belleza, algo que medio siglo después ya forma parte de la cultura popular de Puerto Rico, que en la actualidad es el tercer país con más coronas de Miss Universo, luego de Estados Unidos y Venezuela.

Para celebrar los 50 años del triunfo de Marisol Malaret, El Nuevo Día conversó con personas que durante estos años han estado cerca de la eterna reina boricua y han conocido su desempeño en diversas facetas como reina de belleza, personalidad de la televisión local, empresaria y editora de revistas. Cabe destacar que, no importa en qué faceta se haya desempeñado la exreina de belleza, al final siempre han quedado fuertes lazos de amistad, sinceridad y lealtad.

Un icono de moda y belleza

Aparte de su belleza, algo que, para muchos, fue fundamental en el triunfo de Marisol Malaret fue su estilo innato lo que la llevó a sobresalir entre las 64 candidatas que lucharon por ganar la corona aquel 11 de julio de 1970 en el Miami-Dade County Auditorium, Miami Beach, en el estado de Florida.

Se trata de una elegancia que la convirtió en un icono de moda y belleza, algo que la ha acompañado con el pasar de los años.

El peluquero Nick André, quien ha estado cerca de Malaret tanto en el aspecto profesional como personal, destacó que el estilo de la beldad boricua ha evolucionado, pero su esencia no ha cambiado.

“Con la edad hay algunos cambios, pero su estilo como tal no ha variado. A ella la rige el planeta Venus que es el de la belleza, el amor y la armonía. Ella está en armonía con su estilo, que es único, y eso siempre va a llamar la atención”, comentó el propietario de Nick André Salón.

El peluquero recuerda que cuando Malaret ganó la corona era un niño y vivía en Pennsylvania. Desde entonces le deslumbró su belleza.

“Todavía veo el vídeo de ese momento que ella ganó y me emociono. Me parece que algo que la hacía destacarse entre las demás era esa inocencia que proyectaba, pero a la misma vez un ‘sexyness’ muy especial además de su seguridad”, añadió Nick André.

Más tarde, en la década de los 80, conoció a Malaret y desde entonces los ha unido una buena amistad.

“Aprendo tanto de ella, de su forma de ver la vida. Es sincera y, si le pides una opinión, te tienes que preparar porque puedes escuchar algo que no quieres oír, porque ella es muy honesta. Además, Marisol tiene un gusto impecable para todo y siempre busca la armonía”, mencionó Nick André.

Al diseñador David Antonio también le une una gran amistad con Malaret. Por décadas, ella ha sido su musa y su mejor crítica, pero antes de eso fue su ídolo.

David Antonio recordó que cursaba el prekínder cuando Malaret ganó el certamen y en su casa enmarcaron una foto de ella.

“Fue mi primera guía en el mundo de la moda. Ella era mi imagen de la estética. Yo veía ‘Noche de Gala’ para verla. Su estilo siempre ha sido ‘boho chic’ y eso es lo que yo hago”, mencionó.

En 1985, cuando el diseñador culminó la escuela superior comenzó a hacer blusas y una clienta le compró una para llevársela a una amiga que sabía que le encantaría. Esa persona era Marisol Malaret, quien rápidamente hizo una cita con David Antonio para ver otras de sus creaciones.

“Me llamó y quedé sin palabras. Ella era mi ídolo de toda la vida y conocerla me causaba miedo, porque a veces nuestros ídolos no son como los imaginamos. Sin embargo, ella era tal cual la pensaba. Esa primera vez estuvimos hablando una hora y ahí conectamos. Hemos tenido una amistad super linda”, destacó el diseñador.

De hecho, además de ser su musa, Malaret es quien primero ve cada una de las colecciones del modisto. Ella las repasa y las edita.

“Para mi primera colección grande, le dije que me encantaría que viera la colección antes y que la criticara y desde ese momento siempre ha sido así. Lo que más admiro es que ella tiene una gracia en su forma de llevar las cosas que puede vestirse lo más hippie del mundo y verse glamourosa”, aseguró David Antonio.

Reina de reinas

Marisol Malaret fue la primera puertorriqueña en alcanzar el triunfo en un certamen de belleza mundial. Luego le siguieron Wilnelia Merced, quien en 1975 ganó la corona de Miss Mundo, mientras que el título de Miss Universo lo han obtenido después Deborah Carthy Deu (1985), Dayanara Torres (1993), Denise Quiñones (2001) y Zuleyka Rivera (2006).

Medio siglo después de su gesta, Malaret sigue estando en el corazón de los puertorriqueños, siendo recordada y reconocida por su gran logro, aunque lleva varios años retirada del ojo público.

En marzo de 2017, cuando se le homenajeó con una estrella en el Paseo de la Fama de Puerto Rico, en Condado, Malaret le comentó a El Nuevo Día que seguía sintiendo ese amor del pueblo.

“Sales a la calle y las personas se portan tan amorosas. A las nenas chiquitas que no te conocen la abuela les dicen ‘esta es la primera Miss Universo’, porque la que conocen es a la última, Zuleyka Rivera. Las reinas de belleza son figuras memorables porque la gente ve esa parte del espectáculo, pero no saben lo que conlleva, y siempre poniendo a tu patria por delante”, comentó en aquella ocasión.

Para quienes siguen los pasos de los certámenes de belleza, Malaret siempre ha sido un gran ejemplo del camino que hay que seguir durante el reinado y luego de entregar la corona.

“Le tengo mucho respeto, cariño y admiración a Marisol Malaret, por ser mucho más que una reina, una extraordinaria mujer. Su ejemplo y su legado de profesionalismo, de su trabajo como líder y empresaria, de mujer entregada a su familia y amistades, es uno que valoro mucho y agradezco en este día especial y siempre. Gracias Marisol por tu brillo y don de gente. Gracias por ofrecerme tu amistad y apoyo genuino y de corazón. Celebro tus triunfos hoy y siempre”, destacó Denise Quiñones en expresiones escritas a tono con la celebración del 50 aniversario de su triunfo.

Gran amiga

A través de los años, a Marisol Malaret la han acompañado grandes amigos que se han convertido en familia. Personas que han estado cerca de ella desde antes de convertirse en figura pública y que destacan que ni la fama ni la popularidad cambió ese vínculo.

Entre ellos se encuentran el cantante Chucho Avellanet y la productora Angie García. Ambos atesoran anécdotas y un gran aprecio por Malaret.

“Es una amistad muy bonita desde que ella fue secretaria ejecutiva de la Telefónica. Nosotros nos reuníamos en casa porque iba con un grupo de amigas y lo pasábamos bien. Siempre recuerdo que el día que la coronaron Miss Universo ella dijo que sus cantantes favoritos eran Tom Jones y Chucho Avellanet y eso a mí me dio mucha alegra”, rememoró el cantante.

Por su parte, la amistad de García y Malaret se remonta a sus años escolares. Luego, ambas trabajaron en la misma compañía.

“Cuando ella ganó el concurso, ambas trabajábamos en La Telefónica. Ella era la secretaria del departamento de seguridad y yo la secretaria de relaciones públicas. Así la vida nos ha ido llevando a estar juntas siempre. Cuando murió su tía, quien la crió, yo estuve a su lado. Cuando tuvo su segundo matrimonio, con el papá de su hija Sasha (Stroman) nos fuimos a una islita para tener privacidad y yo fui la madrina y la fotógrafa de esa boda”, recordó García.

A Marisol Malaret siempre la ha caracterizado su elegancia y buen porte.

La productora describió a Malaret como una persona “solidaria y una excelente consejera”, pero sobre todo una amiga fiel.

“Es una de las mujeres más justas que conozco porque lo es con todo el mundo. Es buena en todo el sentido de la palabra. La crió una tía, que fue como su madre y creció junto a una hermana de crianza y un hermano con impedimentos. Desde antes de ganar el concurso, ella se echó a los hombros toda esa familia y trabajaba para ellos”, destacó García.

También mencionó que durante su año de reinado, Malaret y ella nunca perdieron la comunicación, ya fuera por teléfono o a través de postales que la exreina le enviaba desde distintas partes del mundo, las cuales todavía conserva.

“Ella fue una reina con una belleza natural. En aquel momento no existían cirugías plásticas. Como mucho, lo que había eran pestañas postizas y postizos para el pelo. Recuerdo que en La Telefónica hicimos colectas para el viaje. No había diseñadores que donaran ropa, a ella la ayudó un diseñador llamado Martin. Todas las que han ganado tienen su valor, pero lo que hizo ella fue increíble porque tuvo que pasarlas bien difíciles”, explicó García.

Exitosa empresaria

En 1973, la actriz Gladys Aguayo y su hija Vivian Moll se unieron a Malaret para abrir la boutique La Femme. Aunque la sociedad con la exreina duró una década, Moll aseguró que lo aprendido lo aplica hoy día al negocio.

“Estuvo con nosotros los primeros 10 años de la tienda y ya la tienda tiene 47. Nosotros la adoptamos como familia y ella a nosotros. Siempre admiré lo atrevida que era con la moda. Tenía una visión increíble y era certera. A veces ella compraba cosas que eran bien ‘fashion forward’ o muy caras y todas se vendían. Tenía un buen ojo. Ella fue mi maestra en ese aspecto”, comentó Moll.

La empresaria, que hoy lleva las riendas de la boutique junto a su hermano Pedro, recordó que el inventario de la tienda se agotó a solo tres semanas de abrir y el crecimiento del negocio fue constante. Cuando Malaret utilizaba la ropa de La Femme en el programa “Noche de gala”, que animaba junto a Eddie Miró, las mujeres llegaban al establecimiento pidiendo el mismo modelo.

Moll también recordó que en los viajes que ambas hacían a Nueva York para comprar mercancía, la gente en las calles y en los lugares que visitaban siempre reconocían a Malaret y le demostraban su cariño.

“Siempre fue muy certera en las compras y en las decisiones. Recuerdo que en el 1979 nos invitaron a formar parte del segundo piso de Plaza Las Américas (que estaban estrenando) y tanto ella como mi papá rápido dijeron que sí. En aquella época que tenías que lanzarte sin miedo y Mari fue una mujer muy atrevida, con una gran visión. Entonces, la gente muchas veces pasaba por la tienda a ver a Marisol y a mami, que era actriz”, recordó Moll.