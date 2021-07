La actriz, improvisadora y comediante Melissa Rodríguez presentará esta noche a las 8:00 p.m., su primer stand-up comedy de larga duración, “El mundo soy yo”, bajo la producción de Teatro Breve en el teatro Braulio Castillo, en Bayamón.

Para Melissa, según se informó en comunicado de prensa, la comedia “es reír de lo que no queremos llorar” y sus creaciones se alimentan de lo que el público le aporta. “No le tengo miedo a expresar algo que quizás alguien no quiere escuchar. En este show voy a hablar desde la honestidad de ser mujer, negra, gorda en una sociedad donde la belleza estética es tan específica… romper con esos estereotipos y ser yo misma ya es un statement”, expresó Rodriguez.

En este espectáculo, que marca su regreso a los escenarios tras la pandemia de COVID-19, la artista no se callará nada, como bien adelantó. “Hablaré de temas que nunca he presentado. Después de un año y medio encerrada, tengo mucho que decir. Todo cambió. Mi forma de ver la vida, el amor, el gobierno. Quiero sacarme todo del sistema como no lo he hecho antes”, enfatizó, quien compartirá con la audiencia “su mundo” de forma impredecible y honesta. “El mundo soy yo” se llevará a cabo de forma presencial, pero también se transmitirá en directo a través de Canal Breve para las personas que no puedan llegar a la función. Las taquillas del evento presencial están disponibles en prticket.com.

Melissa Rodríguez, graduada de la Universidad del Sagrado Corazón con un bachillerato en artes teatrales, se ha destacado como actriz, directora e improvisadora con 20 años de trayectoria. Actualmente forma parte de la compañía de Teatro Breve combinando su trabajo en el campo de la Improvisación con su labor como actriz. Ha impartido cursos de actuación en la Universidad de Sagrado Corazón (2015-2016). Realiza talleres de improvisación teatral básico, intermedio y avanzado.

Ha dedicado gran parte de su carrera a la investigación de la Impro en Puerto Rico, dirigiendo y creando espectáculos de variedad. Es una de las fundadoras de la Corp. Liga Puertorriqueña de Improvisación Teatral (2003). Ha representado a Puerto Rico en diferentes festivales internacionales de Improvisación Teatral en países como México, Colombia, España, Chile, Perú y Estados Unidos entre otros.