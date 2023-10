El día en que Gary Núñez murió, el sol se convirtió en un gran pandero. La sombra ocasionada por un eclipse parcial lo hacía parecer un tambor de mano a punto de ser azotado por la palma firme de un plenero. Una casualidad oportuna, podría decirse.

Al filo de un mediodía de sábado, el sonido lejano de tambores repica en el aire. Un grupo de hombres y mujeres comienza a darle voz a su dolor en la forma en la que siempre han sabido hacerlo.

“Se fue, claro que se fue,

porque ese hombre ya hizo

lo que tenía que hacer”.

Seis hombres corean esos versos frente a una casa de color amarillo. Han llegado hasta ahí, convocados por algo más allá del entendimiento, por un código del que nunca se habla, pero que todos parecen llevar en la sangre. Así siempre se ha hecho cuando muere un plenero, y este sábado ha partido uno de los grandes.

El grupo canta, castigado por un calor implacable, hasta que están seguros de que el mensaje ha sido escuchado. De la casa emerge una mujer de cabello rubio y ojos claros que los recibe con agradecimiento y, junto a ella, un hombre joven de figura fornida y cabello claro que corre a abrazar a los músicos.

Gary Núñez murió esa misma mañana luego de una lucha corta contra un agresivo cáncer de páncreas. La noticia sacudió a la escena cultural y artística del país, pues no había pasado ni una semana desde el anuncio público de su enfermedad. Pero ahora, reunidos en la casa del hombre que le dio una nueva vida a uno de los géneros musicales más importantes de la identidad nacional, algunos de los músicos más cercanos a la familia han llegado para rendirle homenaje.

Reunidos en la cocina de la casa, el grupo canta y toca hasta que sus voces quiebran. Sentado sobre una nevera azul, LuisGa Núñez, uno de sus hijos, lidera la comparsa improvisada y va transformando su luto en canción.

“Cómo me duele,

cuánto lo siento.

Al son de plena

despedimos a mi viejo.

Te canto esta canción,

por ti repican mis panderos.

Cómo me duele,

perdí a mi viejo.

Aunque te fuiste,

tú no estás muerto

te recordaré

en el repique de mis panderos.

Cómo me duele,

cuánto lo siento.

Al son de plena

despedimos a mi viejo…”.

El requinto va marcando su presencia entre los demás instrumentos, el ritmo va acelerando su paso y va alcanzando su punto de catarsis hasta que la música termina de forma repentina. Luego, silencio.

Sobre el hogar reina un extraño sentimiento de paz, LuisGa se pone de pie y se dirige a su madre, Valerie Cox.

“Qué lindo te quedó eso, LuisGa”, le dice a su hijo. “Te salió del alma”.

El hombre se entrega a su madre en un abrazo y esta lo consuela como seguramente lo ha hecho desde que era un niño.

De las paredes del hogar de la familia Núñez Cox cuelgan cuadros de Pedro Albizu Campos, de la bandera de Puerto Rico, de imágenes del campo y de las Fiestas de la Calle San Sebastián. También se pueden observar reconocimientos y materiales alusivos a Plena Libre, el grupo musical fundado por Núñez en el 1994 y probablemente su proyecto más exitoso. Sobre un mueble en el comedor hay velas a varios santos, al igual que diversas imágenes de la Virgen.

Cox camina por su hogar con tranquilidad y se enfoca en atender a sus huéspedes y a los amigos y familiares que van llegando. Sus grandes ojos azules se ven cansados, pero no tristes. Fue la compañera de vida del músico por casi 40 años y fue la roca de la que el plenero se sostuvo hasta sus momentos finales. Cuando finalmente decide tomar un descanso, se sienta en el balcón mientras los músicos conversan y recuerdan a su maestro.

—¿Cómo fue que conociste a Gary?

“Yo lo conocía del jangueo en San Juan, porque yo vivía acá. Pero no éramos panas. Si estábamos en un sitio y el llegaba, pues chévere. Entonces un día, él fue a tocar a Río Piedras y yo fui con una amiga, y cuando él acabó el ‘show’ y ya estaban recogiendo el equipo, mi amiga se había desaparecido. Se había ido y no me dijo nada. Yo no tenía carro y él me dijo que me podía llevar”, recuerda entre risas.

“Tendríamos unos 30 y pico de años. Empezó con un pon. Ese día, las Fiestas de Cruz estaban en el Parque Muñoz Rivera y él me preguntó si quería parar ahí y le dije que sí. Nos dimos una cerveza y nos pusimos a hablar en un banquito allí. Y estuvimos hablando toda la noche. Al otro día me llamó y seguimos por ahí”. Otra casualidad oportuna.

En medio del relato de su madre, LuisGa interviene con una canción, pero esta vez los versos no son suyos.

“Un lobo domesticado, un loco enamorado siempre quiero ser…”, canta, con un tono jocosamente desafinado.

“Esa era la canción que él me cantaba”, dice Cox con una risa. “Pa’ ese entonces estaba de moda esa canción”.

Mientras las personas van y vienen por su hogar, la viuda destaca el trabajo de su esposo y su pasión inquebrantable por la música. Esta noche, de hecho, Plena Libre tiene una presentación en Isabela sobre la que, antes de morir, el director insistió que debía continuar, sin importar lo que pasara.

“Gary siempre ha sido puertorriqueño a la mil y pensaba que la música de Puerto Rico… Piensa…”, se corrige, “era merecedora del sitial que tiene”.

Una voz interrumpe para convocar a los músicos a la cocina una vez más. “Bueno, muchachos, vamos a trabajar”.

“Se fue bien tranquilo. Él dijo lo que quería decir y escuchó lo que queríamos decirle”, dice Cox cuando los tambores de mano comienzan a afinarse de nuevo.

Los hombres y mujeres convierten, otra vez, su luto en música y celebran la vida de Núñez de la mejor forma en que saben hacerlo, la forma en la que él siempre lo hizo. La sombra que reposaba sobre el sol ha desaparecido, y el gran pandero luminoso que alumbra el cielo reparte su candela por toda la casa mientras las voces reunidas en la casa se encargan de cantar lo suficientemente fuerte como para que, donde quiera que se encuentre, los escuche.

“Muchas gracias, Gary

por lo que hiciste.

Muchas gracias, Gary

tu plena es libre”.