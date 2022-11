El capítulo sudeste de la Sociedad de Bibliotecas de Arte de América del Norte (ARLIS/NA, por sus siglas en inglés) reconoció con una mención honorífica el catálogo El Cartel: voz para la resistencia producido por el Museo de Historia, Antropología y Arte (MHAA) de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras (UPR-RRP), anunció la institución en un comunicado de prensa. La publicación premiada -junto a las otras ganadoras- formará parte de la colección de archivos de Duke University.

La información destaca que los jueces provenientes de University of Florida, Western Carolina University, Ringling College of Art and Design y Savannah College of Art and Design evaluaron 21 participaciones, y seleccionaron a dos ganadores y una mención honorífica en la categoría de catálogos de exhibiciones.

El catálogo, producido con motivo de la exposición del mismo nombre, fue coordinado por Flavia Marichal Lugo, directora del museo e incluye ensayos de Antonio Martorell, Lizette Cabrera, Nelson Rivera, Dianne Bras Feliciano y la traducción por David Auerbach. El libro incluye una selección de los más de 4,000 afiches de la colección del museo, ensayos en español e inglés y contiene un CD con guías curriculares sobre el uso de la colección de carteles en el salón de clases para maestros de cuarto a duodécimo grado. El catálogo fue posible tras la aportación de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades.

“Esta mención honorífica fue otorgada al MHAA por los excelentes ensayos, así como por el extraordinario diseño realizado por Lionel Ortiz Meléndez, quien fuera diseñador del museo por trece años consecutivos”, explicó en el comunicado Flavia Marichal. El libro fue impreso por la Editorial Nomos en Colombia.

La exposición El Cartel: voz para la resistencia, que explora los afiches como testimonio visual del quehacer cultural, social y político de Puerto Rico, permanecerá abierta al público hasta mediados de diciembre de 2022. Si desea visitar la exhibición o adquirir el catálogo se puede comunicar al 787-763-3939.