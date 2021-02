Cuando la profesora y escritora Mayra Santos-Febres supo que la Universidad de Puerto Rico había dejado pasar una oportunidad de la prestigiosa Mellon Foundation para subvencionar un proyecto de diversificación académica sobre asuntos de raza, hizo lo que siempre hace: tomar la iniciativa.

No podía creer que la institución fuera a pasar una oportunidad como esa, sobre todo en el contexto actual, cuando el mundo ha salido nuevamente a las calles para denunciar el racismo sistémico que existe y que salió a relucir una vez más luego del asesinato de George Floyd por parte de la policía de Minneapolis, en Estados Unidos.

Durante décadas diversos profesores de la institución, específicamente del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios Generales del Recinto de Río Piedras, han luchado para desarrollar seminarios y cursos sobre sobre raza y racialidad, pero sin ser conducentes a grado, según cuenta Santos-Febres.

PUBLICIDAD

Pero cuando la directora del programa de la Mellon Foundation, Elizabeth Alexander, vino a Puerto Rico en el 2018 para saber qué proyectos se estaban haciendo en cuanto a diversidad académica y ofrecer su apoyo a través de la entidad, nadie le habló del esfuerzo de esos profesores y profesoras que hace cinco años comenzaron a elaborar un proyecto de especialización en estudios de raza.

“Yo no sé por qué en ese momento no llamaron a estas personas que estaban trabajando en este proceso. Me imagino que como pasa en la IUPI, una mano no sabe lo que hace la otra, y como esas iniciativas (de estos profesores) no tenían casi ningún apoyo institucional, pues pasó. Claro, en ese momento estábamos bregando con todo el ’aftermath’ del huracán María y era un momento donde la cabeza estaba en sobrevivir, no necesariamente en desarrollar nuevos proyectos. Pero yo entiendo que es importante atender lo urgente, pero también lo necesario, y cuando supe de esta posibilidad (de la Mellon Foundation), brinqué inmediatamente”, relata la autora.

Así las cosas, Santos-Febres se reunió con el rector del Recinto de Río Piedras, Luis Ferrao, y le dijo que era urgente abrir un programa de afrodescendencia y estudios de raza. Él estuvo de acuerdo.

De esta manera comenzó a tomar forma el primer Programa de Afrodescendencia y Racialidad que estrenará en agosto en la Facultad de Estudios Generales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, gracias a una subvención de $700,000 que otorgará durante tres años la Mellon Foundation. Mayra Santos-Febres será la coordinadora de este programa que contará con diez profesores y profesoras.

PUBLICIDAD

“Lo que se está haciendo es dar el apoyo económico que se necesitaba primero para pagarle a un equipo de diez profesores que está trabajando y que siempre ha estado trabajando con este tipo de cosa y además de eso para crear el programa de la concentración menor transdisciplinaria, es decir, que puedes estar en cualquier departamento de la Universidad de Puerto Rico y tener una concentración menor en estudios de afrodescendencia y raza. Además de eso, vamos encaminados hacia una concentración mayor que se pueda hacer un bachillerato, maestría y doctorado, que es el próximo paso”, sostiene.

Este programa pretende, entre otras cosas, generar investigaciones, así como estadísticas que ayuden a medir el impacto de las políticas públicas en la población afropuertorriqueña y ayuden a generar nuevas medidas. Como recuerda Santos-Febres, en Puerto Rico la variable raza no se utiliza, por lo que se desconoce, por ejemplo, cuántas mujeres negras son víctimas de violencia doméstica. Santos-Febres atribuye esta invisibilidad racial al discurso del mestizaje, tan enraizado en nuestra cultura.

“Ese discurso es un alma de doble filo. Por un lado, hay una integración racial discursiva que se carece en Estados Unidos donde está el ‘we the people’ y ese ‘we the people’ es blanco. Allá existe una historia de segregación muy fuerte que no permite la integración sin violencia. Esa historia de segregación no permite un discurso integrador como el nuestro. Lo que pasa es que ese discurso integrador en Puerto Rico crea un racismo en particular que es que como todos somos latinos y todos somos mezclados y todos somos boricuas, no hay necesidad de avanzar ningún tipo de política pública para acomodar una identidad diferente a esa ‘identidad puertorriqueña’. Y ahí nosotros caemos en un doble boquete de invisibilidad. Es como cuando llega la luz en todo Puerto Rico menos en una calle. Pues así quedamos los afropuertorriqueños”, expone.

PUBLICIDAD

La galardonada autora señala que el Programa de Afrodescendencia y Racialidad -que ofrecerá 15 créditos- servirá precisamente para “corregir ese racismo institucional que ha perpetuado las tergiversaciones históricas contra la dignidad, la inclusión y la importancia de nuestra presencia y vidas en la historia global y local”.

Por los próximos años, Santos-Febres se dedicará a allegar nuevos fondos para el proyecto y generar alianzas con otras instituciones a nivel nacional e internacional. De igual forma, luchará para que se le otorguen plazas permanentes a los profesores y profesoras del programa, muchos de los que actualmente se encuentran laborando bajo contrato.

“La mayoría de los profesores de la UPR afrodescendientes y otros, no tiene plazas en este momento y eso no está bien. Hay una práctica institucional de muchos años de no darle carga completa a mis profesores investigadores, lo que hace muy difícil que se pueda desarrollar el programa. Por lo tanto, parte de nuestra labor como desarrolladora del proyecto es buscar las oportunidades, entablar los diálogos necesarios para que estas plazas puedan ser desbloqueadas y otorgadas, y que no se repartan a ton ni son, sino que se repartan a programas que lo necesitan y que pondrían a la universidad es un espacio competitivo a nivel internacional”, indica.

La meta de la profesora es que este proyecto académico se pueda acoger en los once recintos de la UPR, pero por el momento solo estará operando en Río Piedras. La subvención de la Mellon Foundation, por otro lado, apoyará la celebración del Tercer Congreso Internacional en Afrodescendencia en Puerto Rico en octubre del 2021, que será auspiciado y respaldado por el programa.