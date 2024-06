Todo aquel que camine o transite por la calle Cervantes, en el Condado, frente a la Fraternidad AFDA y en dirección a la playa se topará con una enorme escultura blanca, realizada en el tronco que de lo que antes fue un espectacular árbol y cuyas hojas daban sombra a prácticamente toda la calle, y que no sobrevivió a los fuertes vientos del huracán María en 2017. Para el que no lo sepa, esta obra tallada en madera tiene como nombre “Águila” y fue creada por el escultor polaco Bolek Ryzinski.

El “Águila” del Condado

“Cuando caminaba de mi apartamento a la playa, casi a diaria, pasaba frente a este tronco y rápido la imaginación comenzaba a fluir por mi cabeza. Con la ayuda de la Fraternidad AFDA, quienes me guardaron el espacio y me dieron la electricidad, comencé en noviembre de 2023 en este proyecto”, detalló Ryzinski, quien tiene una maestría en Arquitectura en la Universidad Politécnica de Szczecin, en Polonia. “En total, me tomó tres meses terminar la obra, incluyendo unos 2,000 cortes con una sierra eléctrica y la pintura en ‘spray’. El árbol y el océano que está a su lado fueron mi inspiración en sí. Eso sí, ya cuando iba por la mitad de la obra, me di cuenta que esto iba a representar esperanza para todos los vecinos, por lo que decidí bautizarlos como ‘Águila’”.