La actriz Norwill Fragoso prefiere usar la palabra germen antes que semilla en su vocación de compartir conocimientos a través de la educación. El germen, como ella nombra, es “contagioso” y se dispersa con rapidez para crecer en abundancia, en su caso entre sus estudiantes.

Fragoso acaba de estrenarse como profesora de los cursos de actuación en la Escuela de Artes, Diseño e Industrias Creativas en la Universidad del Sagrado Corazón, luego de ser maestra por 11 años en el colegio Notre Dame en Caguas.

Su salto a nivel universitario llegó este año con la oportunidad de ofrecer en el programa de Teatro los cursos de Actuación uno y dos, y Actuación para cine y televisión. Abraza la vocación de la enseñanza universitaria con el mismo entusiasmo que lo hizo por más de una década en el colegio católico con la esperanza de extender su “trinchera” educativa, humanista y reformadora, ya que la actriz es una fiel creyente de que las artes y la educación son un ente de cambio en un país. Al combinarlas son invencibles.

PUBLICIDAD

“Además de la actuación, otra de mis pasiones es la enseñanza. Es una gran responsabilidad y me invita a mí a estar en una búsqueda constante de conocimiento, de no caducar y de estar estudiando. Saber que voy a sembrar un germen porque es más contagioso y la semilla me parece clichoso; es una inmensa responsabilidad. Sembrar en ellos un germen de curiosidad, de interés y que uno puede vivir de lo que le apasiona y lo que sueña. Porque evidentemente yo he podido hacerlo, pero hay que estudiar y prepararse”, explica la profesora Fragoso, justo al finalizar la primera clase de actuación nivel uno que imparte en la universidad santurcina.

Lejos de la actriz que semanalmente, desde hace siete años provoca risas en el programa “Raymond y sus amigos” en Telemundo, en el salón de clases la profesora Fragoso es “exigente”, rigurosa y muy sincera. Tal y como es ella si la encuentras en algún rincón de Puerto Rico. Fragoso se ha caracterizado por asumir y ventilar sus posturas sin miedo. Eso sí, siempre lo ha hecho con respeto de quienes difieren. Igual suele ser un torbellino de risas en sus anécdotas. Ambas posturas le han permitido ganarse el cariño de la gente.

En ese sentido comparte esa similitud con los estudiantes y las nuevas generaciones que no tienen miedo de expresar lo que sienten y cómo lo sienten. Al pararse frente a ellos, la actriz asegura que se ve reflejada en cada uno de sus estudiantes, ya que ellos sueñan con lo hoy ella nombra ‘la fortuna de decir que yo no siento que trabajo”.

PUBLICIDAD

Fragoso está convencida del camino profesional que eligió, ya que no se imagina en otro espacio que no sea la actuación y el magisterio. “Vivo lo que amo y enseño lo que me hace feliz”, afirma con una sonrisa.

Disfruta a plenitud el poder impartir sus conocimientos a otro ser humano y formar a quienes probablemente se dediquen a las artes escénicas en el futuro o a los que aprovechan lo aprendido para desarrollarse en otro campo profesional.

“Si les preguntas a mis exalumnos van a decir que soy fuerte y exigente, pero me gusta la disciplina. Puedes tener talento, pero si no tienes disciplina no hay nada. Me gusta la disciplina y la estructura. Me gusta diferenciar a Norwill la que ven los martes en Raymond y sus amigos de la persona. Aquí mis estudiantes tienen la oportunidad de conectar con la persona. De conocer a la persona, a la maestra y al humano. Esto me permite estar con los pies en la tierra y seguir aportando al país que sueño, que nos merecemos, porque la educación es la herramienta más fuerte de una nación. ¿Por qué no compartir lo aprendido desde la disciplina y rigurosidad?”, sostiene la profesora que destaca que en el primer curso que ofreció encontró jóvenes con muchas ganas de aprender y uno de los estudiantes la reconoció de su trabajo en la televisión.

20 de enero del 2022 San Juan, Puerto Rico Universidad Sagrado Corazón Entrevista con la actriz Norwill Fragoso, quien comienza una nueva etapa profesional como profesora de actuación en la Universidad del Sagrado Corazón. teresa.canino@gfrmedia.com Teresa Canino Rivera (teresa.canino@gfrmedia.com)

Sobre el reconocimiento de los estudiantes a su desempeño como actriz destaca que le recuerda cómo ella, desde los pasillos de la Universidad de Puerto Rico, veía al director Dean Zayas y las actrices Carola García y Cristina Soler y “decía quiero coger clases con ellos”.

PUBLICIDAD

“Hoy día ser esa persona que los estudiantes ven en la televisión o en el teatro y saber que van a coincidir conmigo me crea una gran responsabilidad, porque me van a mirar con otra mirada. Si hay algo que le pido a Dios todos los días es no deja de ser quien soy”, asegura la también estudiante, ya que se encuentra estudiando un doctorado en Literatura puertorriqueña y del Caribe.

Como maestra ha descubierto que el rodearse de jóvenes le permite tomar riesgos y lanzarse cuando tiene que hacerlo. “Quiero empatizar con los jóvenes y me gusta estar con ellos porque viven la vida sin miedo. Se arriesgan. Tienen curiosidad. Toman unos riesgos que los adultos por la forma en que viven se nos olvidan y no nos atrevemos. Quiero ser siempre joven y la manera de ser joven es rodearte de juventud”, añade.

Sobre un supuesto plan maestro proyectado por el Departamento de Educación de cerrar 83 escuelas del sistema público en un plazo de cuatro años y donde estarían incluidas escuelas especializadas como son la Escuela Superior Central de Artes Visuales y Escuela Julián E. Blanco, de ballet, en San Juan; Escuela José B. Barceló, de agricultura, y otras dos escuelas Libre de Música, la actriz se niega a pensar que eso ocurra por parte del gobierno.

“Las artes son el corazón de una nación y por eso es importante que el gobierno apueste a ellas. No es posible creer esa lista de escuela que circula ante un cierre. No lo quiero creer y me niego a creerlo para todos esos niños y jóvenes que tienen el interés de vivir de lo que nosotros vivimos, que le cierren y le corten esas alas y le corten esa posibilidad. Es inaudito. Soy una defensora voraz de la educación”, afirma.

PUBLICIDAD

El secretario interino de Educación, Eliezer Ramos Parés, indicó el pasado martes que no existe un plan de cierre de escuelas y mucho menos de instituciones que han sido emblemáticas para el país.

Debutará como directora

Entre los planes para este 2022, la actriz se adentra a otra nueva faceta como directora de un proyecto de la actriz Alfonsina Molinari. Se trata del primer monólogo de Molinari.

“Ella nunca ha hecho un monólogo y me pidió que la dirigiera y eso representa un gran reto, porque hacer un monólogo es bien difícil y es el actor, con el texto, la gente y el espacio. Estoy muy contenta con poder dirigirla y me causa mucha ilusión. He dirigido otras piezas, pero un monólogo no lo he hecho”, menciona.

La actriz continuará los martes en el programa de Telemundo y se prepara para otros dos proyectos actorales que se están “cocinando” para que Fragoso siga sembrando el germen actoral.