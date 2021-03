Para los artistas, el calor del público es uno de los motores que los impulsan a ofrecer cada día lo mejor de su talento. Los pocos cantantes líricos que el pasado año tuvieron escenarios donde presentarse lo han hecho en teatros desangelados, con poca o con un mínimo de audiencia.

Los medios digitales han sido una herramienta de salvación que a su fría manera han acercado la cultura a los amantes de las artes pero, seamos justos, jamás es lo mismo que la magia de entrar a un teatro. No obstante, hay que destacar el esfuerzo que han hecho muchas casas culturales por mantener presencia en estos tiempos de pandemia. Este es el caso de CulturArte que transmitirá vía YouTube el concierto “Nuestro Joel Prieto y sus amigos” el próximo sábado 3 de abril, a las 7:00 p.m.

“Esta es una oportunidad maravillosa que me ha ofrecido CulturArte, no solo por poder abrazar a mis padres sino por permitirme hacer música, junto a grandes amigos como Meechot (Marrero) y Ricardo José Rivera. Además, participarán Tepeu y Josiane Feliciano, todos personas muy queridas. Es la primera vez que colaboro con CulturArte y me alegra porque don Guillermo (Martínez) me ha apoyado siempre. Hasta un incentivo me dio cuando fui a estudiar a Nueva York”, expresa el tenor Joel Prieto quien llevaba más de un año sin poder pisar suelo boricua.

Para Joel, que desde que ganó Operalia en el 2008 ha estado activo y ha recibido loas por sus interpretaciones en las más prestigiosas casas de ópera en Europa y Estados Unidos, este ha sido un tiempo lleno de desafíos.

“Ha sido un año muy difícil. Me han cancelado siete actuaciones. Al principio me desmoroné. Las dos primeras semanas fueron bien fuertes. Llevo 15 años cantando y es lo que ha ocupado todo mi tiempo”, asegura

Este detente lo llevó a plantearse varias interrogantes a las que nunca les había dado espacio, como consecuencia de la vorágine de una carrera exitosa.

“Me preguntaba: ‘Si no soy cantante ¿qué soy?’. Esto me puso en perspectiva las cosas y me llevó a hacer un proceso de introspección que a la larga ha sido muy beneficioso. Me percaté de que soy un ser creativo y comenzó a salir una fuerza creativa poderosa. He practicado y he ido puliendo capas. Uno se pone mucha presión cuando está actuando y este tiempo me permitía analizar detalles y aspectos que he ido puliendo. He experimentado con algo de composición de música electrónica. A la larga, a pesar de todo el sufrimiento y dolor que he visto a mi alrededor (Joel actualmente vive en Madrid, uno de los centros más castigados por el COVID-19), ha surgido mucha creatividad”.

El tenor nos comenta que poco a poco ve que en Europa se ha comenzado a recurrir a estrategias para poder reactivar la cultura presencial.

“Las casas de ópera en Europa están instalando sistema para poder aumentar los aforos. Por ejemplo, Berlín va a hacer test rápidos para poder tener más público, Madrid ha instalado un sistema infrarrojo para medir la temperatura del público y así por el estilo. Por mi parte para junio retomo las presentaciones que tenía en agenda y ya para el 2022 esperamos que todo regrese a la normalidad”.

Sobre el concierto que se filmó, en la Sala Guillermo y Bertita Martínez del Conservatorio de Música de Puerto Rico, ante un público reducido, el pasado sábado 27 de marzo y que se transmitirá por YouTube el sábado 3 de abril, a las 7:00 p.m., nos cuenta que es un programa con un amplio repertorio que agradará a muchos.

“Nos tomamos el trabajo de preparar un programa variado e interesante. Está pensado para resaltar los mejores aspectos de cada uno de nosotros. La primera parte es más operística, luego hay algo de zarzuela y después algo de música popular en inglés y latinoamericana”.

Ricardo José Rivera

Para el barítono Ricardo José Rivera la invitación para formar parte del recital “Nuestro Joel Prieto y amigos” es una oportunidad maravillosa de compartir escenarios con buenos amigos.

“Una invitación como esta es muy bien recibida siempre, pero en un momento como este más aún. A Joel lo conocí en una producción de Don Pascuale de Ópera de Puerto Rico. Cuando comencé a estudiar música ya Joel se había graduado, pero siempre mantuvimos contacto y con Meechot estudié en el Conservatorio”, asegura el joven que es miembro del Patrick G. y Shirley Ryan Opera Center en la Lyric Opera of Chicago, donde cursa su tercer año.

Al igual que muchos otros artistas fueron varias las presentaciones que se quedaron suspendidas por la pandemia.

“Ha sido un golpe muy fuerte porque se han cancelado temporadas enteras. Mi última participación fue Madame Butterfly con Ana María Martínez. La que tenía de El Anillo del Nibelungo quedó suspendida. Por ahora lo que tengo es en verano, que voy a participar en el Festival de Aspen. Lo demás está por verse. Ya termino mi contrato con Chicago y estoy en comunicación con mi agente porque me voy por mi cuenta y tenemos programadas varias audiciones especialmente en Alemania”.

Meechot Marrero

Para la joven soprano que lleva cinco años como solista en la Deutsche Oper Berlin, participar de un recital como este es una oportunidad valiosa.

“Conozco a Joel desde que estaba en el Coro de Niños de San Juan. Él era mayor que yo, pero siempre lo admiraba y era como este chico ‘cool’ que viajaba el mundo cantando y siempre pensaba si algún día yo llegaría a estar en una posición parecida. Una vez mi carrera comenzó a avanzar y los dos nos dedicamos a la misma profesión los lazos de amistad se estrecharon. Es uno de mis pilares, es mi hermano en la música”.

Dentro de todos los contratiempos que llegaron con el confinamiento, Meechot se siente muy afortunada porque ha podido seguir ensayando, ha tenido tiempo para reflexionar y ha pasado una temporada con su familia.

“Este año tenía una gira por Estados Unidos, pero se canceló. Cuando esto sucedió, mi mánager me dijo que me fuera al lugar donde me sintiera más segura. Así que como ya estaba en Estados Unidos decidí venir para acá. Fueron seis meses de privilegio. Fue como regresar a los 12 años. En casa de mis padres con mis hermanos comiendo comida casera, compartiendo todo el tiempo con ellos, fue extraordinario”.

Como otros, este tiempo de descanso le permitió mirar su vida desde otro punto y logró reflexionar sobre lo que realmente es importante. En este alto desempolvó intereses que se fueron quedando guardados en un cajón por falta de horas. Estudió alemán y otras materias para las que nunca imaginó tenía apetito, por ejemplo la sicología.

“He sido privilegiada. Primero por ese tiempo que pasé en casa. He podido hacer muchas cosas que me interesaban y bueno, hasta me comprometí. También, pude seguir ensayando para una presentación que grabamos para una plataforma digital. Fue una experiencia interesante. Nunca es lo mismo porque nuestra carrera es un ejercicio de dar y recibir y en este tipo de transmisión falta ese elemento que nos nutre. Por otro lado, Berlín es una de las casas de ópera que está implantando un plan piloto para conseguir que el público vuelva a las salas. Lamentablemente, la presentación que teníamos con audiencia para el 4 de abril se pospuso por las nuevas normas gubernamentales, pero ahí vamos día a día”.

Para concluir, Meechot asegura que esta presentación es aún más especial porque el Conservatorio es su alma máter. “Imagínate estoy feliz de estar aquí con amigos, en el patio, en el lugar donde estudié que es como mi casa y con público. ¡Qué más se puede pedir!”.

REPERTORIO DEL CONCIERTO

Primera parte

La fleur que tu m’avais jetée, Carmen, Georges Bizet

Io morro ma lieto in core, Don Carlo, Verdi

Quel guardo, il cavaliere, Don Pasquale, Gaetano Donizetti

In un coupe, La bohème, Giacomo Puccini

Caro elisir sei mio y Tra-la-la-la, L’elisir d’amore, Gaetano Donizetti

Segunda parte

Mi aldea, Los Gavilanes, Jacinto Guerrero

La petenera, La Marchenera, Ruperto Chapí

No puede ser, La tabernera del puerto, Pablo Sorozábal

Para comprar a un hombre, Luisa Fernanda, Federico Moreno Torroba

Torero quiero ser, El gato Montés, Manuel Penella Moreno

Tercera parte

Some Enchanted Evening, South Pacific, Richard Rodgers

Over the Rainbow, Wizard of Oz, Harold Arlen

First Time Ever I saw Your Face, Ewan MacColl

Quizás, quizás, quizás; Osvaldo Farrés

Alfonsina y el mar, Ariel Ramírez

Contigo en la distancia, César Portillo de la Luz

Preciosa, Rafael Hernández Marín

EN DETALLE

“Nuestro Joel Prieto y sus Amigos” es una producción de CulturArte bajo la producción artística de Guillermo Martínez.

La transmisión será el sábado 3 de abril, a las 7:00 p.m., a través del canal de YouTube de CulturArte.

Para Guillermo Martínez es importante recalcar que el apoyo constante de auspiciadores como Church’s, BPPR, END, Evertec, Putman Bidge, Claro y St James, es lo que ha permitido que funciones como esta, en las que no hay ganancia de taquilla, se puedan realizar.