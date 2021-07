La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (OSPR) celebrará la magia del cine con el concierto especial Hollywood Magic, dirigido por los reconocidos directores musicales de la meca del cine, Ángel Vélez y Conrad Pope.

El evento se llevará a cabo el 7 de agosto a las 7:00 p. m. en la Sala Sinfónica Pablo Casals en Santurce y los boletos están a la venta en Ticketcenter y en la boletería del Centro de Bellas Artes Luis A Ferré.

“Estoy encantado de regresar a San Juan y a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y de traer a mi querido amigo, el legendario Conrad Pope de Hollywood, para este concierto. Estoy emocionado de traer a Puerto Rico una selección de piezas musicales de Hollywood, de estreno mundial, para ser interpretadas por la OSPR”, expresó en un comunicado el director musical Ángel Vélez sobre el magno evento que promete ser una despliegue de talento de una nueva generación de músicos junto a grandes maestros.

La presentación musical, agrega la información, estará acompañada con efectos visuales y espectacular diseño lumínico. El repertorio incluirá temas musicales de The Mandalorian, The Umbrella Academy, Tom & Jerry, The Queen Gambit, Titanic, entre otros.

“El concierto será la culminación del intensivo de dirección de cine de Los Ángeles, de una semana de duración (LAFCI), un taller con galardonados compositores de música de cine y televisión que pasarán la semana trabajando con los músicos de la orquesta, míster Pope y yo”, explicó Vélez.

El espectáculo musical, según la información suministrada, ha sido diseñado para alumnos que buscan más tiempo en el podio para mejorar su técnica de dirección y habilidades de ensayo con una orquesta en vivo. Esta sesión incluye dos talleres por día durante una semana, culminando con el concierto en vivo, en el que cada participante dirige su propia pieza con la OSPR, mientras que Ángel Vélez dirigirá la segunda mitad, junto a Conrad Pope.

Vélez ha sido director de Los Ángeles Live Score Film Festival, de la American Society of Cinematographers Awards en el Dolby Theatre en Hollywood, la Indianapolis Motor Speedway Centennial Gala, Deutsche Staatsphilharmonie Rhineland-Pfalz, entre otros. Además, ha grabado para los sellos Südwestrundfunk (SWR) en Alemania y Varèse Sarabande Records. Actualmente, trabaja en proyectos como Jane the Virgin, Family Guy, Star Wars Rebels, The Mandalorian, entre otros.

Mientras que Conrad Pope es un legendario director musical y compositor de películas de Hollywood. Algunos de sus trabajos incluyen Jurassic Park, The Polar Express, The Matrix, Indiana Jones, Amistad, Peter Pan, King Kong, algunos episodios de Star Wars y Harry Potter, entre otros.