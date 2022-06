En la etapa de madurez en la que se encuentran, los actores Pedro Orlando Torres y Efraín Rosa son selectivos al momento de elegir las piezas en las deciden entrar en la piel de otro personaje. Por eso, cuando se les presentó interpretar a “Emigdio” y “Monserrate” respectivamente, en la pieza “La santa noche del sábado”, accedieron con la certeza de que todas las piezas seleccionadas para armar el rompecabezas se dieron de una manera idónea.

Vislumbran un resultado exitoso, de la mano del director Doel Ramírez, en una pieza dramática que catalogan como una con gran sentido humanístico, en la que se narra la historia de dos homosexuales en una etapa madura, que descubren y redescubren sentimientos y soledades que emergen con el pasar del tiempo y por la falta de interés.

“El personal de producción se ocupó de hacer investigación primero para que esas piezas fueran las correctas. En este caso en particular, la pieza logra cohesión, pero desde el principio, desde el primer día de bloqueo, desde la discusión sobre el texto y la búsqueda de información de cada uno para ir construyendo ese personaje. Compartimos nuestros hallazgos y el conocimiento que tenemos para lograr esa cohesión. En este caso en particular, nosotros entramos con un alma limpia a trabajar este proyecto, una energía maravillosa de colaboración”, expresó Rosa.

Ambos no solo pondrán de manifiesto la veteranía, experiencia y las técnicas que traen consigo, sino que se enfrentarán a los retos propios que siempre le acompañan en cada pieza, como la cercanía que suscita la Sala Experimental Carlos Marichal del Centro de Bellas Artes de Santurce con el público, quien estará integrado como parte de la escenografía. O sea, según explican, se trata de hacer actuación con técnica teatral, con el público dentro de la escena.

Efraín Rosa y Pedro Orlando Torres protagonizan la obra teatral "La santa noche del sábado". (Suministrada)

“Hasta cierto punto es un poquito innovador y a la misma vez es retante, por la mascarilla que nos han tratado de imponer todo el tiempo. Es como romper un poquito con esa barrera impuesta. Me imagino que el público hará lo que entienda, pero nosotros no la usaremos. Ese tipo de cercanía con el público es para que no perdamos esa perspectiva, que no perdamos esa cercanía y sobre todo el abrazo, lo que representa el abrazarnos, que es la es la demostración más grande de ternura y de compartir energía y todo lo demás. Ese intercambio de energía lo estamos haciendo en un abrazo inmenso dentro de una sala que no hay otra forma de actuar si no es a través de la intimidad y de este tipo de cercanía. Aquí no hay tercera pared, estamos con la cuarta pared, y eso es lo que hace interesante esta pieza”, explicó Pedro Orlando, acerca de esta obra original del dramaturgo ponceño Luis Torres Nadal, quien fue asesinado en el 1986 en lo que se cree fue un crimen de odio, por lo que se le rendirá homenaje en la primera función.

Otro de los retos que comparten en la obra, que subirá a escena del 26 al 28 de agosto, además de es un desnudo que Efraín hace en escena, y que jocosamente señala que el desnudo que no hizo hace 20 años, cuando entendía que lucía mejor físicamente, le ha venido a tocar en esta etapa de su vida.

“Es desnudarme del pudor para entonces enfrentarme a esta realidad que no se da hace 20 años, porque hace 20 años estaba en forma y todo estaba bien puesto. Eso que estaba bien puesto, ahora cuelga un poquito. No es como que yo no lo quiero hacer, no, no, no, no, porque ese es el personaje. Cada público se va a identificar con su propia vida”, agregó el actor y también profesor de la Universidad del Sagrado Corazón.

Entre un profundo contenido de diálogos, la pieza toca temas como la soledad, la marginación, el rechazo, la aceptación de sí mismo y del “otro”, además de la marginación del homosexual. Esto, entre escenas que contiene baile, toques de comicidad y sarcasmo.

La afinidad mutua y la etapa de madurez en la que se encuentran, junto con la producción y dirección teatral, afirman que hace que todo encaje y corra como un reloj.

“Esta obra tiene mucha pertinencia, tiene una vigencia que tiene que ver mucho con el ser interno de cada uno, de cada uno de nosotros que estamos llegando a unos procesos y comprender la vida, sobre todo en el caso nuestro que nos hemos dedicado al arte desde jovencitos y hemos visto un crecimiento a nivel artístico actoral, pues nos ha llevado a comprender la vida desde nuestro punto de vista, como no solamente el teatro, sino el teatro de la vida. La vida como teatro y nosotros formando parte de nuestras vivencias”, señaló Pedro Orlando, quien es maestro de la Escuela de Bellas Artes del Municipio de Bayamón, al resaltar que esta ha sido una oportunidad de regresar a las tablas luego de estar un poco alejado de ellas por las diversas circunstancias que han pasado en el país en los pasados años.

Aseguran que esta nueva experiencia teatral se queda como parte su esencia, al reencontrarse y poder coincidir en “La santa noche del sábado”, luego de varias décadas sin trabajar juntos en algún proyecto.

“Resulta en una oportunidad para plantear ahora es algo nuevo, innovador, traer una frescura y una esencia de apertura, de diálogo, de que empecemos a comunicarnos a través del amor, a través de la comprensión del ser humano, de romper todo tipo de barrera y de estereotipos y de prejuicios. Y qué mejor que un actor para tener un foro para poder llegar al corazón de eso añadió el actor y también artista plástico, quien es muy recordado por sus actuaciones en las telenovelas para la década de 1980.

“Es una invitación a amar, es una reflexión sobre lo que es el amor, el amor real, el amor no estereotipado y trabajar con esa complejidad del ser humano para que sea aceptado”, agregó Efraín, por su parte.