La producción de la pieza teatral “No se lo digas por Zoom” dio a conocer mediante un comunicado de prensa que las funciones pautadas para este fin de semana fueron pospuestas debido a un fallo en el servicio eléctrico en la zona de Santurce donde ubica el teatro Francisco Arriví, donde se escenificaría la pieza.

Desde el pasado lunes 24 de mayo, la producción se disponía a entrar a sala para su debido montaje de luces y escenografía y realizar los últimos ensayos pertinentes antes de su estreno pautado para este viernes 28 de mayo en el Teatro Francisco Arriví. Debido a la falta de electricidad no solo del teatro, pero también de ese bloque de negocios y residencia, no se pudo lograr el necesario montaje. Debido a esta lamentable situación, la producción no tuvo de otra que posponer la obra para el fin de semana del viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de junio de 2021.

PUBLICIDAD

“Nos sentimos tristes antes esta lamentable situación, porque ya estábamos más que listos para recibir a un público que prácticamente tenía la sala llena en sus tres presentaciones. Esto no es una situación que tenga que ver con el teatro, más bien con todo una cuadra”, afirmó por escrito el elenco compuesto por Cristina Soler, Wanda Sais, Linnette Torres y Luis Ponce.

De igual forma, el coproductor y director José Manuel Díaz, expresó todo el apoyo de gestación que ha estado realizando su administrador, el compañero también actor Marcos Carlos.

De acuerdo con el comunicado aquellas personas que ya tienen sus entrada, será redimible en las nuevas fechas y con sus mismos asientos. De no poder asistir en esas fechas, la expendedora Ticket Center se estará comunicando vía correo electrónico para debido reembolso.

En el escrito se informó que debido a la nueva orden ejecutiva, el horario de las funciones serán viernes y sábado a las 8:30 p.m. y domingo a las 6:00 p.m.