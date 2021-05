Por los pasados 14 meses, los teatros en Puerto Rico han permanecido vacíos durante la mayor parte del tiempo. Sin embargo, todo eso está cambiando, debido a la flexibilidad de la orden ejecutiva del Gobierno, que permite desde hace unas semanas congregar público limitado en espacios cerrados.

Una de las primeras obras de teatro que verá público en las butacas será “No se lo digas por Zoom”, la cual se presentará 28, 29 y 30 de mayo, en el Teatro Francisco Arriví de Santurce, como parte del Festival Internacional de Teatro del Instituto de Cultura Puertorriqueña. La obra contará con la actuación de las primeras actrices Cristina Soler, Linnette Torres y Wanda Sais, quienes tendrán a cargo una serie de personajes muy diversos, que harán reír y llorar al público.

“Esta obra es la historia de cinco madres que se enteran de distintas situaciones familiares a través de la plataforma Zoom, cosa que nos pasó a muchos de nosotros en este tiempo de pandemia, sobre todo en la cuarentena y fuera de eso también”, comentó Linnette Torres en una video llamada. “Todavía a estas alturas estamos celebrando cumpleaños, divorcios, bodas, reuniones familiares, reuniones de trabajo y ensayos, entre otros”.

Linnette Torres tendrá a su cargo a tres personajes distintos durante la obra de teatro.

La pieza teatral, escrita por Ibelle C. Ayala y dirigida por José Manuel Díaz, fue creada durante la pandemia con la idea de transmitirse en línea. “Cuando se abrió la convocatorio para formar parte del Festival de Teatro del ICP, como compañía (Corillo Eventos Inc.) dijimos “vamos a lanzarnos”. Fuimos seleccionados y ahí tomamos la decisión de crear un montaje que fuera híbrido”, mencionó la actriz Wanda Sais. “Es decir, que se va a poder ver a través de la pantalla del televisor o una computadora, pero que también las personas que vayan de forma presencial, van a vernos mientras nos preparamos. En términos de actuación, está el montaje teatral, pero también está dirigido para actuar hacia la cámara. El público en el teatro estará viendo las pantallas, pero también nuestras actuaciones y van a ver cómo nos vamos transformando en todos estos personajes”.

La veterana actriz Cristina Soler tendrá a su cargo la carga más grande de la obra al interpretar el papel de cinco madres que serán las protagonistas de las historias. Según narró la intérprete, este fue un detalle del que se enteró mucho después de haber aceptado participar del proyecto. “Me acuerdo de estar una tarde sentada en el balcón de lo más relax y recibí la llamada de Linnette y me dijo ‘estamos montando una obrita. ¿Te gustaría participar?’ Fue algo bien ‘light’. Le dije que sí rápido, porque es un grupo que yo adoro y quiero mucho, me siento muy cómoda con todos ellos y me tratan de ‘show’”, indicó Soler mientras reía. “Llegó el día del ‘shooting’ de las fotos de promoción y estoy con el director, me entrega el libreto, lo leo y le pregunto y quién va a hacer todos estos diferentes personajes. Y me contesta, “tú”. Y le digo, ‘pero ven acá, ¿aquí todos los personajes los voy a hacer yo?’. Y me contesta de manera muy graciosa que en el grupo de teatro lo que hacen es que al artista invitado lo explotan”, narró a carcajadas.

A pesar de la gran responsabilidad que esto conlleva, Soler está muy contenta y satisfecha de todo el proceso de ensayos. De hecho, Torres indicó que se siente sumamente agradecida de tenerla como actriz principal. “El otro día estaba hablando con mi esposo y le dije que le doy tantas gracias a Dios de que Cristina pueda hacer todos los personajes, porque con todo el respeto, creo que Cristina es la única que puede hacerlos de la mejor manera”, a lo que Soler contestó agradecida, pero matizando el comentario. “Creo que otras actrices también lo pudieron haber hecho, pero tal vez no con el amor que yo lo estoy haciendo por ustedes”.

Regreso al teatro

Aunque Sais había tenido contacto con el público a través de varias presentaciones de la obra que hizo junto a Raymond Gerena en Florida, “Por culpa de Adán y Eva”, tanto Torres como Soler se mostraron emocionadas y ansiosas por vivir esta experiencia nuevamente.

“Ese momento cuando veamos al público va a ser uno lleno de muchas emociones. Porque estamos hablando que cuando tú trabajas con público, todos los días sentimos algo distinto. Hay un intercambio de energía muy importante entre el público y los que estamos en el escenario trabajando. El decir que esta posibilidad se avecina, es muy emocionante”, explicó Soler.

La actriz y comediante Wanda Sais se siente muy emocionada por poder estar nuevamente frente al público.

Por su parte, Torres no puede esperar a sentir el aplauso del auditorio. “El tener el contacto con el público, la retroalimentación, uno dar y recibir es bien importante para nosotros. Obviamente, hace falta escuchar el aplauso y hace falta el teatro. Por eso es que vamos a curarnos este fin de semana”, exclamó Torres con una gran sonrisa.

En el caso de Sais, estos meses sin pisar las tablas locales la han hecho reflexionar y darse cuenta de lo mucho que le gusta su trabajo. “Creo que en este momento pandémico es que definitivamente me he dado cuenta de que yo amo lo que hago, porque me ha hecho una falta increíble”, mencionó la actriz. “Así que estamos en conteo regresivo para tener ese encuentro en vivo, de forma presencial con nuestro público, para recibir su energía y entregar toda la que tenemos nosotros”.

Próximos proyectos

Para las próximas semanas y meses estas talentosas actrices ya tienen varios proyectos en agenda. En el caso de Soler tan pronto termine la obra, del 3 al 13 de junio va a estar dando unas clases de actuación avanzada junto a René Monclova, que serán organizados por Teatro Público (https://www.facebook.com/teatropublicopr o www.teatropublicopr.org/talleres. Además de eso, tiene muchos proyectos teatrales, incluyendo la obra de teatro que primero se canceló por el huracán María y luego por la pandemia, llamada “Malas mañas” y que se estrenará pronto. También trabajará en la obra de teatro “La gaviota” y en una película que producirá Teatro Breve. Además de eso, aparecerá en la pantalla chica en varias películas que ya se filmaron y que están en proceso de producción como “La dama de las camelias”.

En el caso de Torres y Sais, comenzarán en agosto una nueva temporada de su puesta “Jartitas de odio y llenas de maldad”, pero con un concepto completamente distinto al que se ha visto por los pasados tres años de forma ininterrumpida. De hecho, este proyecto ha continuado transmitiéndose a través de la página de Facebook de Punto Fijo durante la pandemia. Por su parte, Torres también confirmó que participará de una versión de la “Cenicienta” de Mauro Ballet, junto a Tita Guerrero, donde hará de un hada madrina entrometida y despistada.

La obra “No se lo digas por Zoom” subirá a escena el viernes 28, y sábado 29 de mayo, a las 7:30 p.m. y el domingo 30 de mayo, a las 5:30 p.m. en el Teatro Francisco Arriví y los boletos se pueden conseguir a través de TicketCenter (www.tcpr.com) o llamando al 787-792-5000. Los boletos están disponibles tanto para ver la obra en el teatro, como de manera virtual.