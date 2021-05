Se acabó la espera por el teatro presencial en Puerto Rico. En la mañana de hoy se anunció la celebración del Festival de Teatro Puertorriqueño e Internacional del 14 de mayo al 27 de junio, que representará el regreso del público a las salas de teatro del país. Este festival, organizado por el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), se efectuará en los teatros Francisco Arriví y Victoria Espinosa, en Santurce, los cuales son administrados por el ICP.

“Para nosotros lo que está sucediendo en la mañana de hoy es un acto muy emocionante. Es algo muy esperado por el ICP no tan solo por la importancia del festival, sino que estábamos deseosos, quizás hasta de llegar a la locura, de que presencialmente se pudiese dar un evento como lo que estará sucediendo en las próximas semanas”, indicó Carlos Ruiz Cortés, director ejecutivo del ICP. “El año pasado y entendiendo la responsabilidad que tenemos y poseemos, realizamos el festival de manera virtual. Este año, tuvimos todas las excusas para no hacerlo, pero tenía la obligación moral y en favor de nuestra misión para que esto se pudiese realizar”.

PUBLICIDAD

Este importante evento cultural constará de cinco piezas teatrales, seleccionadas por un comité, en la cual participarán reconocidas figuras de las tablas locales e internacionales, así como talento nuevo. De la misma forma, esta edición del festival tendrá como elemento clave la participación de intérpretes de accesibilidad cultural durante las obras. Además se le dedicará a la dramaturga puertorriqueña Belén Ríos, considerada como una figura importante del teatro de América Latina y Puerto Rico, y quien se destacó como parte de la compañía Teatro del Sesenta y como profesora de drama. Durante la conferencia de prensa celebrada en el Teatro Francisco Arriví, se leyó y entregó una proclama donde se resaltó la trayectoria profesional de la actriz. Ríos dio unas palabras y en todo momento se mostró contenta y agradecida. Además de eso, recibió el aplauso de varios de sus compañeros de Teatro del Sesenta como Idalia Pérez Garay y José Félix Gómez, entre otros.

“Este festival es también una forma de continuar con el anhelo de que eventualmente el sector artístico teatral pueda tener un lugar donde trabajar”, añadió Ruiz Cortés. “Creo que eso es lo que hemos estado haciendo en estos últimos años para dar más oportunidades para ellos hacer su arte. Estoy seguro que algo que puede ayudar a mover la economía de Puerto Rico es la cultura”.

Parte del grupo de actores y dramaturgos que participarán del Festival de Teatro Puertorriqueño e Internacional del 2021.

Piezas teatrales

El festival se abrirá con la obra “Amor al Cubo”, que se presentará del 14 al 16 de mayo a las 7:00 p.m. en el Teatro Francisco Arriví. Esta es una pieza de las españolas Pilar Camarasa y Alexandra Delgado Martín, quien también la dirige y estará producida por la compañía Fondo y Figura, Inc. Contará con las actuaciones de Aris Mejías, José Eugenio Hernández y Camila Monclova. Los boletos de la obra estarán disponibles en PR Ticket.

PUBLICIDAD

La segunda obra en cartelera será “No se lo digas por Zoom”, la cual se presentará el viernes 28 y sábado 29 de mayo, a las 7:30 p.m., y el domingo 30 de mayo, a las 5:00 p.m., en el teatro Francisco Arriví. También se podrá ver a través de las redes sociales, para aquellos que gusten. La obra de Ibelle C. Ayala, producida por Corillo Eventos Inc. y dirigida por José Manuel Díaz, contará con las actuaciones de Wanda Sais, Linnette Torres, Cristina Soler y Fernando Tarrazo. De igual manera, los boletos para asistir a esta obra estarán disponibles en PR Ticket.

Del 10 al 13 de junio, a las 7:00 p.m., se presentará la pieza “Así no era”, de Dramaturgia Colectiva, en el estacionamiento del Teatro Victoria Espinosa, donde los asistentes la podrán disfrutar desde sus autos. También estará disponible de manera remoto. El elenco de la obra está compuesto por Heriberto Feliciano Rodríguez, Noelia Loiz, Yan Carlos Ramos, Melissa Orsini, Jorge Alexander, Ian Robles, André Pó Rodil y Gabriel Rivera. “Así no era” será dirigida por Heriberto Feliciano y producida por La Bicicleta, Inc. Los boletos estarán disponibles a través de la página web www.labicicletapr.com o en las páginas de redes sociales de La Bicicleta Inc.

La cuarta propuesta que se podrá ver en el festival será “Las cosas extraordinarias” de Duncan Macmillan, la cual se llevará a cabo el viernes 18 y sábado 19 de junio, a las 7:00 p.m. y el domingo 20 de junio, a las 5:30 p.m. en el Teatro Victoria Espinosa. Esta pieza es un monólogo a cargo de Norwill Fragoso, que estará dirigida por Ismanuel Rodríguez y producida por Tantai Teatro PR Corp. Los boletos para esta obra estarán disponibles en Ticket Center.

PUBLICIDAD

El cierre del festival recaerá en la obra “Historia del Zoo”, de Edward Albee, producida por Teatro Público y dirigida por Ismanuel Rodríguez. La pieza subirá a escena del 25 al 27 de junio en el Teatro Victoria Espinosa, con las actuaciones de los reconocidos actores Junior Álvarez y Ernesto Concepción, Jr. Para información de boletos, accede a www.teatropublicopr.org

Vale la pena señalar que la actual orden ejecutiva indica que ambos teatros en Santurce podrán recibir un 30% de la capacidad total del aforo, lo que significa que en el teatro Francisco Arriví podrán entrar a disfrutar de las obras unas 180 personas, mientras que en el Teatro Victoria Espinosa se acomodarán unas 70 personas por función. El ICP quiso aclarar que durante el festival se seguirán todas las guías de prevención para evitar el contagio del COVID-19. Esto incluirá las recomendaciones de distanciamiento entre las personas, la toma de temperatura al entrar a los recintos, el echar gel desinfectante en las manos de todo el público y el requerir el uso de mascarillas en todo momento en la audiencia y trasbastidor.