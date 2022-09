Chicago - Concluida la primera de dos jornadas de la serie de seminarios y talleres Engage 2022, creatura de Billy Ocasio, visionario director ejecutivo del National Museum of Puerto Rican Arts & Culture, dio lugar la apertura en primicia de la exposición “Nostalgia for My Island: Puerto Rican Painting from the Museo de Arte de Ponce (1786-1962)”.

Como preámbulo, Iraida Rodríguez-Negrón, historiadora de arte del Museo de Arte de Ponce y curadora de la exposición expresó este miércoles: “Sabíamos que queríamos traer piezas de Campeche y de Oller de la colección del Museo para esta ocasión tan especial, y a la vez buscamos que las obras seleccionadas tuvieran un significado especial, que tuvieran sintonía con la diáspora, por eso nos enfocamos también en piezas de la primera mitad del siglo 20, por el modo en que los artistas reflejaron el periodo de cambio de mando en la isla, de España a Estados Unidos, y enfocar en tres temas: mi gente, mis costumbres, y mi hogar a través de sus paisajes.

“Vemos estas obras de una manera distinta cuando se exhiben en otros espacios.

Es un tesoro que compartimos y sabemos que va a emocionar, va a tocar las fibras del corazón porque de una manera se verán reflejados en ellas”, concluyó Cheryl Hartup.

La exposición, titulada abrirá al público el partir del 20 de septiembre y permanecerá disponible para el disfrute del público en el mencionado museo hasta el 9 de junio de 2023.

Se trata de una selección de 21 pinturas, comisionada a la curadora del Museo de Arte de Ponce Iraida Rodríguez- Negrón, que constituye una representación del trabajo de algunos de los más importante puntores puertorriqueños del periodo del siglo 18 hasta la primera mitad del siglo 20, con piezas de figuras de la talla de José Campeche, Francisco Oller, Miguel Pou y Myrna Báez, grandes nombres de la pintura isleña, cuyo legado pictórico es de reconocimiento internacional.

La exhibición estará complementada con un catálogo que incluirá imágenes de todas las piezas, a lo que se suma un ensayo académico de la curado que servirá para añadir contexto a la exposición.

En el National Museum of Puerto Rican Arts & Culture, dio lugar la apertura de la exposición “Nostalgia for My Island: Puerto Rican Painting from the Museo de Arte de Ponce (1786-1962)” el 14 de septiembre de 2022. (Elías Carmona)

Cabe mencionar que de acuerdo con Rodríguez-Negrón la curaduría de la exhibición gira en torno a tres conceptos recurrentes en las artes plásticas del periodo representado en la misma, los cuales pueden definirse o identificarse como: mi isla, mi gente y mi hogar. Precisamente estos son temas que también evocan el sentimiento de nostalgia de la diáspora puertorriqueña por el terruño del cual se ha partido. A la vez se trata de conceptos que han sido esenciales en el desarrollo de una identidad para una nueva generación de puertorriqueños nacidos en los Estados Unidos.

La exhibición está dividida en tres temas: “Desde mi hogar en el campo hasta mi hogar en la ciudad” “Mi gente: identidad y tradiciones”, y “Mi isla: el esplendor de la naturaleza puertorriqueña”.

El primer tema se plasma a través de las obras: “Barrio Tokio”, 1962, de Myrna Báez; “Paisaje con bohío”, 1921, de Fernando Díaz Mackenna; “La Puerta de de San Juan”, 1926, de Fernando Díaz Mackenna; “Vista desde mi estudio, Salud 58, Ponce”, 1930-35, de Miguel Pou y Becerra; y “El Ranchón”, 1954, de Félix Rodríguez Báez. “Casa de Yauco”, 1956-57, de Carlos Marichal.

El segundo tema está representado por las piezas: “La parranda”, 1941, de Rafael Ríos Rey; “La familia de Ño Gervasio”, 1961, de José R. Oliver; “Las lavanderas”, 1898, de Miguel Pou y Becerra; “La visión de San Felipe Benicio”, 1786, de José Campeche y Jordán; “Doña María Catalina de Urrutia”, 1788, de José Campeche y Jordán; “Caracolillo”, 1948, de Ramón Frade y León; “La canasta vacía”, 1931, de Oscar Colón Delgado; y “La promesa”, 1928, de Miguel Pou y Becerra.

El tercer tema es representado por las piezas: “Paisaje de Barranquitas #7″, 1949, de Miguel Pou y Becerra; “Paisaje de Jayuya”, 1960, de Bartolomé Mayol; “Entrada de Utuado”, 1937, de Oscar Colón Delgado; “Montañas”, 1959, de Marilú Rodríguez Salas; “Paisaje, vista de San Germán”, 1957, de Waldemar Morales; “Hacienda Aurora”, 1898, de Francisco Oller y Cestero; y “Naturaleza muerta”, c. 1900, de Francisco Oller y Cestero.

Esta exposición cuenta con el auspicio de Bank of America y Miranda Family Fund.