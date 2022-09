Pro Arte Musical, la organización cultural sin fines de lucro más longeva de Puerto Rico, anunció cambios en su Temporada 2022-2023 que iniciaría el sábado, 1° de octubre de 2022, con el concierto del flautista Josué Casillas y el pianista Stanislav Khristenko en la Sala Sinfónica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes (CBA) en Santurce.

“La determinación responde a la inestabilidad de los servicios energéticos en la zona metropolitana y a nivel isla tras el paso del huracán Fiona”, expresó su director ejecutivo, José M. Camuy Maymí.

“El programa del esperado concierto inaugural se calendarizará para el mes de junio de 2023. Las presentaciones que comprenden nuestra temporada continuarán, al momento, en las fechas anunciadas”, culminó. Asimismo, Pro Arte Musical participará del concierto especial “Un abrazo a Puerto Rico” en colaboración con la Corporación de las Artes Musicales, la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y el CBA. El evento tendrá lugar este domingo, 2 de octubre, en la plazoleta del teatro donde se habilitará un centro de acopio a partir de las 2:00 p.m. para colectar suministros y artículos de primera necesidad a distribuirse en las zonas altamente afectadas por los fenómenos atmosféricos. Los esfuerzos de distribución serán liderados por la Brigada Solidaria del Oeste, Fundación Mochileando, entre otras entidades sin fines de lucro.

Por su parte, el 19 de noviembre de 2022, Arturo Castro Nogueras ocupará la apertura de la oferta de conciertos con un programa de repertorio caribeño para la guitarra clásica que acoge obras mexicanas y plantea un «cara a cara» entre el danzón cubano y la danza puertorriqueña con selecciones de Carlos Chávez, Ignacio Cervantes, Manuel Gregorio Tavárez, Roberto Sierra, Alberto Rodríguez Ortiz, entre otros. La presentación contará con invitados especiales y demarcará el estreno en Puerto Rico de la obra “Bambuleá” de Johanny Navarro.

A su vez, el 21 de diciembre, debuta sobre nuestros escenarios la soprano cubanoamericana Elizabeth Caballero acompañada al piano por el maestro José Negroni en un concierto titulado One Voice Meets One Piano: A Gershwin to Lecuona Journey que incluye nuevas versiones de clásicos del jazz latino y norteamericano, además de arreglos inéditos sobre temas y villancicos tradicionales de la Navidad. La venta para ambos eventos está disponible en el portal de Ticketera y en la boletería del CBA.

Para recibir información adicional sobre la Temporada 2022-2023 de Pro Arte Musical u optar por afiliarse a su distinguida membresía, comuníquese al (787) 722-3366 o a través del correo electrónico proarte@proartemusical.com. Para la compra de boletos, visite ticketera.com/proarte-2022-2023 o comuníquese a la boletería del CBA al (787) 620-4444 donde estudiantes y mayores de 65 años reciben considerables descuentos.

En agenda…

Un abrazo a Puerto Rico | Orquesta Sinfónica de Puerto Rico

domingo, 2 de octubre de 2022 ∙ 4:00 p.m.

Plazoleta Juan Morel Campos, Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, Santurce

Arturo Castro Nogueras, guitarra clásica

sábado, 19 de noviembre de 2022 ∙ 7:30 p.m.

Sala Sinfónica Pablo Casals, Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, Santurce

One Voice Meets One Piano: A Gershwin to Lecuona Journey | Elizabeth Caballero y José Negroni

miércoles, 21 de diciembre de 2022 ∙ 7:00 p.m.

Sala Sinfónica Pablo Casals, Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, Santurce

The Rich Port (El Puerto Rico) | Victory Players

sábado, 14 de enero de 2023 ∙ 7:30 p.m.

Sala Sinfónica Pablo Casals, Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, Santurce

Andanzas por Argentina | Karen Gomyo, violín

sábado, 11 de febrero de 2023 ∙ 7:00 p.m.

Sala Sinfónica Pablo Casals, Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, Santurce