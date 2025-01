Programa de Historia del Arte de la UPR y Museo de San Juan colaboran para educar sobre la obra de Pablo Picasso

La labor de los estudiantes participantes ha sido fundamental para la realización de esta campaña educativa, ya que han aportado su conocimiento académico y creatividad para enriquecer esta iniciativa. El equipo, integrado por Yamilé Velázquez De Jesús, Luis Bonilla Robles, Clara García Meléndez, Adriana Jordán Banuchi, Claudia Oliveras Rodríguez, Juan Roque Giraud y África Santos Arjona , demuestra a través de los videos su capacidad investigativa y su pasión por transmitir conocimiento a un público amplio. Detalles y enfoques de la vida y obra de Picasso, que no podrían apreciarse únicamente al observar las obras en exhibición, quedan revelados gracias a la intervención de los estudiantes del Programa de Historia del Arte de la UPRRP.

La historia del arte es una disciplina que pocos estudiantes conocen antes de llegar a la universidad, ya que no suele enseñarse a nivel de escuela superior. Sin embargo, ofrece múltiples aplicaciones profesionales, como el trabajo en museos (educador, curador o incluso director), los trabajos relacionados con galerías y el mercado del arte, así como la investigación y la docencia.

“Descubrí la historia del arte en un curso electivo con la profesora Melissa Ramos y me comprometí con la disciplina luego de pasar un año de intercambio en París. Además de poder observar el desarrollo de las artes a lo largo de la historia, como artista y amante de la lectura, lo que me apasiona de la disciplina es la búsqueda por sentido a lo que nos atrae y nos intriga”, comenta Adriana Jordán Banuchi, por ejemplo, que descubrió la Historia del Arte en una clase de la universidad y decidió estudiarla a nivel de bachillerato porque le apasionó.

“Mi experiencia en el mundo de los museos comenzó durante mi primer año de bachillerato, cuando solicité ser voluntaria en el Museo de San Juan y, posteriormente, fui contratada. En esta institución he participado en varios proyectos de exhibición e investigación, aunque sin duda, mi logro más significativo ha sido mi labor como asistente curatorial en la exhibición ‘Picasso en San Juan: Portafolios Litográficos’, donde colaboré en la redacción de los textos expuestos en la sala. Esta exhibición requirió la capacidad de comunicar conceptos artísticos de manera accesible para el público. Debo mencionar que esta experiencia ha sido particularmente gratificante, ya que me ha permitido no solo ampliar mi perspectiva sobre los procesos curatoriales, sino también dar pasos significativos hacia mi desarrollo profesional en el campo de la historia del arte”, relató la estudiante.