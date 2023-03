El 15 de mayo de 2015, el sacerdote franciscano Ángel Darío Carrero falleció a los 49 años víctima de un cáncer, dejando atrás toda una vida de servicio a Dios, a la comunidad y al arte. Porque, además de su labor como fraile, Carrero fue poeta, escritor y defensor de los derechos civiles, algo que lo llevó a escribir un sinnúmero de libros y artículos de interés en periódicos.

Meses antes de morir, Fray Ángel Darío le comentó a su amiga Consuelo Gotay, una maestra del libro de artista en Puerto Rico, que tenía el deseo de hacer un último proyecto. “Cuando él ya estaba muy enfermo, me dijo que le gustaría que editáramos los últimos poemas que había escrito, los encuadernáramos y les diéramos copias de ese libro a aquellos que ayudaron mientras él estaba enfermo”, explicó Gotay, quien se ha destacado en su larga carrera como diseñadora gráfica. “Un tiempo después que Ángel Darío murió, fray Eddie Caro Morales fue a mi casa un día y me dijo: ‘¿Por qué no retomamos la idea del último libro de Ángel Darío?’ Fue así que tomamos varios de sus dibujos y sus poemas y nos pusimos a garabatear y crear lo que sería el diseño del libro”.

Según fray Eddie Caro Morales, el fray Ángel Darío Carrero sacerdote tenía tantas ganas de terminar este proyecto que la semana antes de morir, todavía estaba editando los poemas. (Archivo)

Fue así como el sacerdote Caro Morales se llevó todas las ideas que habían discutido en varias reuniones, organizó los documentos y seleccionó la tipografía que usarían en el libro. Una vez tuvieron todos los elementos, entre Gotay y Caro decidieron la forma en la que le darían vida al proyecto.

“En total, la creación de este libro nos ha tomado unos ocho años, desde el 2015 hasta ahora. El libro contiene los últimos poemas que un poeta escribe cuando ya ve el final de su vida, donde está a punto de cerrar un ciclo de vida, para comenzar uno nuevo en otro plano”, explicó Fray Eddie, quien acompañó a Carrero en los últimos momentos de su vida. “Por lo tanto, son unos poemas breves, como él escribía, pero que tienen una llama ardiente porque son bien directos, no dan oportunidad de ir por la tangente y él no estaba para aparentar”.

Según explicó Caro Morales, el fenecido sacerdote tenía tantas ganas de terminar este proyecto que la semana antes de morir, todavía estaba editando los poemas. “Él era un editor descomunal y hacía referencia a la frase de José Martí: ‘El escritor tiene que tener no solamente una pluma, sino también unas tijeras para cortar el texto’”, explicó el fraile franciscano. “Ángel Darío era obsesivo editando sus textos y en el lecho de muerte, casi ciego, donde no se podía casi ni mover, todavía tenía cabeza para editar. Yo le amplié los textos y él me daba las instrucciones de qué hacer. Estuvo editando los textos hasta antes de morir. Así que este es un trabajo muy emotivo”.

Muchas de las páginas, además del texto negro, incluyen los dibujos del autor en color vino, además de que se imprimieron por ambos lados, algo que aumenta la dificultad del proceso del estampado. (David Villafane/Staff)

El libro de artista “La calma es la catástrofe” será una edición limitada de 100 ejemplares cuya venta será destinada para recaudar fondos para el proyecto Niños de Nueva Esperanza, en Sabana Seca, que cumple este año 25 años de ser fundada por Carrero, junto con otros frailes franciscanos. Inicialmente se ha llevado a cabo una preventa, la cual ha sido muy exitosa.

Creación de una obra de arte

“La calma es la catástrofe” tiene la peculiaridad de que es un libro de artista, lo que significa que tanto el contenido escrito, como todo lo que es el libro físico, incluyendo sus páginas, el material que se utiliza, así como las ilustraciones y símbolos se juntan para crear una obra de arte.

Además del trabajo de la coordinación, la edición y el diseño que llevaron a cabo Gotay y Caro Morales, este libro contó el trabajo artesanal de varios artistas jóvenes puertorriqueños que demostraron que la creación de libros de artista en la isla no está muerta, sino todo lo contrario.

Inicialmente, la artista y encuadernadora Nicole Rivera Casillas se unió al proyecto para ayudar a Gotay. En una de las reuniones para esbozar ideas, Gotay recordó que había trabajado un libro del autor Eduardo Lalo (quien escribió el prólogo del poemario), en el que había impreso la tipografía de los textos usando la técnica de serigrafía. Razón por la cual, le pareció interesante utilizar la misma técnica en el poemario del padre Ángel Darío. “Cuando estábamos discutiendo ese tema, Nicole nos dice que ella conocía quiénes podían hacer ese trabajo serigráfico para el libro”, mencionó Gotay, quien detalló lo difícil y complicado que es hacer esta técnica al momento de imprimir letras tan pequeñas y con una tipografía tan particular como la que usaron.

Rivera Casillas hacía referencia a los jóvenes artistas Oscar Meléndez Rivera y Steven Rivera López, quienes son propietarios del taller La Serigráfica, en Río Piedras, y que se tomaron cerca de dos meses para imprimir los textos y los dibujos sobre un fino papel, utilizando un complejo proceso de impresión, el cual está lleno de desafíos. Cabe destacar que muchas de las páginas, además del texto negro, incluyen los dibujos del autor en color vino, además de que se imprimieron por ambos lados, algo que aumenta la dificultad del proceso del estampado.

La carátula y su textura van preparando al lector para lo que va a encontrar dentro del libro, aseguró la encuadernadora Jocmarys Viruet. (David Villafane/Staff)

Una vez estaban listas las páginas, comenzó la otra fase en este proceso artesanal, donde además de Rivera Casillas se integró Jocmarys Viruet, otra experta encuadernadora. Entre ambas comenzaron un proceso lento en el cual seleccionaron, además del papel que usaron, lo que serían los colores y la textura de la carpeta exterior y el lomo, entre otros detalles. “Tuvimos la difícil encomienda de escoger los materiales que íbamos a utilizar, no simplemente porque se veían bonitos, sino porque estaban conectados con lo que va dentro del libro”, detalló Viruet, quien tiene una maestría en Arte del Libro de la Universidad de Iowa. “Parte de nuestra responsabilidad es hacer que el lector tenga una primera impresión positiva, desde el momento en que agarra el libro por primera vez. Porque esa carátula y su textura va preparando al lector para lo que va a encontrar adentro”.

De hecho, el papel que se utilizó en la carátula hace referencia a uno de los poemas que aparece en el libro, en el que fray Ángel Darío se compara con un papel arrugado. “Eso se nos quedó en la cabeza y teníamos que sacar un poquito de eso afuera, para que el lector lo pudiera experimentar tan pronto viera el libro”, expresó, por su parte, Rivera Casillas. Una vez ya tenían determinados todos los elementos, ambas jóvenes cocieron a mano cada de una de las páginas en los 100 ejemplares con una aguja e hilo especial. Todo el proceso de creativo y de encuadernación tomó cerca de cinco meses.

Producto final

El resultado final de este libro artesanal es uno impresionante que, a la propia Gotay, que es una experta en encuadernación, le ha sorprendido. “Yo estoy fascinada con este libro. Es una pieza perfecta porque así es como trabajan estas dos personas. Para empezar, yo no tenía idea qué iba a pasar cuando estos dibujos en lápiz se volvieran serigrafía. Cuando los vi finalmente, junto con la tipografía, puedo decir que el trabajo quedó perfecto”, explicó Gotay, quien por muchos años fue la directora del Departamento de Artes Gráficas de la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico. “Este tipo de trabajo apenas se hace en Puerto Rico”.

En el caso de los artistas que participaron del proyecto, el cual podría tener una segunda edición en caso de que la venta del libro sea exitosa, ha sido una experiencia única, en el que el trabajo en equipo ha sido clave y satisfactorio. “Es bien gratificante poder ver el resultado de un esfuerzo tan grande entre tantas personas y verlo culminado. Para nosotros también el proceso de colaborar con todos ha sido una gran experiencia porque no es algo que necesariamente, como taller de serigrafía, se experimenta de esta manera en Puerto Rico. Ha sido una tremenda experiencia”, añadió Rivera López.

En el caso del fray Caro Morales, que tantos años convivió con Carrero, el ver el libro finalizado no solo lo llena de emoción por lo que representa para él como compañero y amigo, sino porque es un ejemplo perfecto de lo que es la tradición franciscana que insta a los hermanos a “trabajar con las manos”. “Este libro recoge el trabajo y la esencia de Ángel Darío como fraile franciscano, ya que es un libro hecho a mano. Qué mejor referencia que esa”, explicó Caro Morales. “Además, para mí es una emoción bien grandiosa el que jóvenes puertorriqueños continúen la labor artesanal de alto grado. Este trabajo es de una belleza sin igual, pero también tiene un oficio único que no debe morir”.

Aquellas personas que estén interesadas en adquirir el libro “La calma es la catástrofe”, pueden llamar a Sandra Jiménez, al 787-645-5639.