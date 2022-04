Ayer se dio a conocer de la desaparición del autor Luis Enrique “Tite” Vázquez Vélez, quien fue visto por última vez en San Germán por un familiar.

De 61 años, Vázquez Vélez es un educador, poeta, narrador, profesor de escritura creativa, editor, antólogo y gestor cultural. Estudió en la Escuela Superior Lola Rodríguez de Tió, de San Germán y fue egresado de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico (UPR), en Río Piedras, donde hizo un bachillerato en Historia y Literatura.

Además de eso, posee una maestría en Literatura Comparada de la UPR en Río Piedras, así como cursos doctorales en el Programa de Estudios Hispánicos. Ha pertenecido a organizaciones como PEN de Puerto Rico, la Asociación Internacional de Poetas y Escritores Hispanos (AIPEH) y el Colectivo literario En los bordes.

PUBLICIDAD

Vázquez Vélez es autor de los libros de poesía y narrativa “Secretos inconfesos” (Lúdika, 2015), “Viaje terrestre” (Isladentro Editores, 2016), “El pezón y otras anatomías mínimas” (EDP University, 2018) y “Bumerán” (Isladentro Editores, 2020).

Durante su carrera como autor, este puertorriqueño se ha especializado en los micro relatos, un método de escritura que se origina en la segunda década del Siglo XX, que tuvo un gran desarrollo durante la década de 1980 y cuyas características son la brevedad, la narratividad y la literariedad. “Es una pieza literaria. No se trata de chismes ni de chistes ni de anécdotas. Se trata de una pieza literaria tan válida como un cuento mediano o largo. La ironía, la paradoja y la intertextualidad son fundamentales”, explicó Vázquez Vélez en 2019 durante la presentación de su obra “El pezón y otras anatomías mínimas” en la Librería Mágica, en Río Piedras, y que fue reseñada por la Fundación Popular de la Cultura Popular en un artículo.

Como parte de la presentación de este libro, tal y como reseñó el artículo, se dieron a conocer varios comentarios de escritores y críticos de literatura, quienes hablaron positivamente de la obra de Vázquez Vélez. Por ejemplo, Alexis Peña, director del Taller de Creación Literaria Experimental Coiné de la República Dominicana indicó en ese momento al referirse a la obra que “con este conjunto de microrrelatos, Vázquez Vélez se sitúa, sin ninguna duda, como un importante referente de la microficción”.

De la misma forma, la escritora y editora Fannie Ramos Vélez resaltó su manejo de la concisión y la síntesis. “Con clara conciencia del poder concentrado en la brevedad narrativa, un dominio excepcional de la palabra escrita y un estilo impecable, Luis Enrique nos entrega una ficción mínima interesante, amena y variada que nos atrapa desde las primeras líneas a medida que vamos desentrañando las historias que constituyen esta anatomía literaria exquisita de gentes y sus conflictos”, explicó la autora.

PUBLICIDAD

Desde mucho antes de comenzar a escribir el formato de micro relatos, Vázquez Vélez estaba obsesionado por la brevedad de las cosas, según relató en una entrevista del 2020 publicada en página web Narrandonos.com. “Desde el momento en que me asumí escritor, con todo lo que ello implica, a principios de la década pasada, y aún mucho antes de dar ese salto al vacío que es la escritura creativa, estuve obsesionado con la noción de la brevedad”, explicó mientras daba a conocer su obra “Bumerán”. “Ciertamente, me motiva el hecho de que se trata del género más reciente, vanguardista, lúdico y posmoderno de la literatura mundial. Esa ingeniosa, sugerente y proteica forma de contar historias, me llamó la atención desde el momento que tuve contacto con textos breves y brevísimos. No se debe pasar por alto que este género tan particular exige un tipo de lector avezado y cómplice, particularmente activo”.

Desaparecido

Según se supo, Vázquez Vélez abandonó su residencia en la urbanización Santa Marta, en San Germán, y solo se llevó su cartera. Conduce un vehículo Toyota Camry azul celeste, de 2001 y con tablilla EGK-622.

“Él vive con mi tío, quien se levanta a las 2:00 de la madrugada para trabajar. Cuando se levantó, le dejo una nota en la mesa, básicamente, despidiéndose”, le contó una de sus hijas, Adriana Vázquez, a El Nuevo Día.

El también poeta y quien se encuentra terminando su doctorado, había dado señales recientes de desánimo. “Lo notamos un poco depresivo, pero no dio detalles de por qué se estaba sintiendo mal”, añadió la joven.

La familia acudió ayer al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez, donde radicaron una querella por su desaparición. Si poseen algún detalle que pueda ayudar a dar con su paradero, pueden comunicarse con Adriana Vázquez al 787-436-5469 o al 407-744-5454, con Laura Vázquez, su otra hija.