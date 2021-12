Si no conociéramos la historia o viviéramos desmemoriados, podríamos asegurar que el apocalipsis llegó y está entre nosotros. Apenas el país se recuperaba de uno de los huracanes más destructivos de la historia, llegaron temblores que nos agrietaron aún más, y cuando quizás pensábamos que la naturaleza nos daría una tregua, tocó a la puerta una pandemia para susurrarnos que no había lugar seguro.

El cataclismo se avecinaba o ¿ya estaba? cuando el poeta puertorriqueño Raquel Salas Rivera sintió que era el momento de hablar sobre el futuro o al menos imaginarlo. Esa apuesta a lo imposible, a un futuro decolonial para Puerto Rico, es lo que presenta en su sexto poemario “antes que isla es volcán/before island is volcano”, que saldrá al mercado en abril del año que viene con la editorial Beacon Press.

El poeta, quien recibió en el 2019 el Premio Literario Lambda por su tercer libro, “lo terciario/the tertiary”, y ganó el Premio Ambroggio, en 2018, por su quinto poemario, “x/ex/exis: poemas para la nación/ poems for the nation”, presenta esta vez un espejo poético que mira al futuro. Como sus publicaciones anteriores, “antes que isla es volcán/before island is volcano” es un “flipbook”, por un lado en español y otro en inglés.

El poemario “antes que isla es volcán/before island is volcano” es un "flipbook", por un lado en español y otro en inglés. (Suministrada)

Con ese ojo crítico de siempre, pero con una apuesta más esperanzadora, Salas Rivera lanza este poemario en el que rinde homenaje a Alexa Luciano Ruiz, mujer trans asesinada vilmente en febrero del 2020. Esa dedicatoria final es una reafirmación de que el futuro será cuir o no será, y que no puede haber un mañana “si las personas trans no son centrales en ese imaginario”.

Este libro surgió inicialmente de una invitación que le hiciera la editora Cindy Jiménez-Vera, de la editorial Aguadulce, para que escribiera un poemario para niños/niñas/niñes. Salas Rivera se lanzó a la aventura a pesar de reconocer que “esa no es mi área de especialidad”. El poemario comenzó con esa intención, pero se transformó en otra cosa, aunque mantuvo ese espíritu del porvenir.

“Yo creo que estaba muy acostumbrado a escribir poemarios de crítica, que contenían algo siempre de esperanza, pero que el énfasis no era mirar hacia el futuro, así que fue un reto porque con todas las cosas terribles y traumáticas que han pasado en Puerto Rico, pensar en el futuro a veces es abrumador. Pero fue un reto muy generador, muy fructífero y utilicé de referente a varias personas”, explica.

Entre esas figuras se encuentran el poeta cubano José Martí y el filósofo martiniqués Frantz Fanon, que aparecen de forma fantasmal en el texto, guiando al poeta a nivel estilístico y conceptual. El título del libro, de hecho, dialoga con los “Versos Sencillos” de José Martí (“Y todo, como el diamante, / Antes que luz es carbón”) que Salas Rivera reescribe en el poema “versos complejos” (“y todo, como la tierra, / antes que isla es volcán”).

El poemario abre con poesía que tiene que ver con las crisis del país y esa larga lista sin techo que ya conocemos. Esos “traumas acumulados” inician el poemario para trascender el presente. En uno de los poemas, titulado “julia keleher confiesa que cree en el fin de la historia”, Salas Rivera juega con “el fin de la historia” de Francis Fukuyama, para desde ese supuesto final apuntar hacia el futuro.

“Si algo ha demostrado el tiempo es que eso que decía Fukuyama no es cierto. La historia ha continuado en muchos sentidos, pero eso se utilizó de forma bastante neoliberal para avanzar la noción de que hasta aquí llegamos, esto es lo mejor que podemos hacer, hasta aquí llegó el capitalismo, es el mejor de los mundos y este es el fin de la historia”, señala. “Pensando en Yarimar Bonilla (antropóloga y profesora, quien imparte cursos sobre Puerto Rico en Hunter College), en la noción de las réplicas de los terremotos y los desastres, y en cómo en Puerto Rico hemos vivido desastre tras desastre sin espacio entre medio para registrar o entender, en ese comienzo me gustó mucho la idea de comenzar con el fin. De tomar lo que parece el fin de la historia y el fin del tiempo, lo apocalíptico, como un punto de partida para seguir al futuro, casi como esperar contra la lógica, contra todo lo que dicta el presente y tener esperanza”, cuenta sobre esos textos que abren al libro.

Raquel Salas Rivera intenta alejarse de ese estilo “tropi-dark” de sus trabajos anteriores, para acercarse a eso que planteaba Luisa Capetillo de que “lo cotidiano contiene algo utópico”, como lo han demostrado los proyectos de autogestión que se llevan a cabo desde las comunidades del país y que sirven, según observa el poeta, como “ensayos de futuro”.

Uno de esos “ensayos” fue, sin duda, el Verano de 2019 que sirvió de motor para el poeta darle los toques finales a este poemario en el que reclama “el derecho a lo imposible”, “el derecho a la barbarie”, proponiendo que nos imaginemos fuera de los marcos preestablecidos.

“Siento que gran parte de nuestra historia literaria, intelectual, se ha forjado alrededor de la noción de presentarnos como razonables, como sujetos que podemos presentar argumentos de forma clara, concisa, directa, razonable y siempre contra un estereotipo que un poquito nos persigue de sujeto caribeño, incivilizado, bárbaro, salvaje, que no sabe comportarse. Ahí había un poquito de, antes de pensar en el futuro, soltar esas expectativas que hemos internalizado. Imaginarnos fuera de los marcos de lo razonable, poder imaginar lo irrazonable, lo imposible, lo que se ha determinado que no puede ser, como que un pueblo se junte y saque a un gobernador en una colonia, algo así”, manifiesta.

No es casualidad que Raquel Salas Rivera haga referencia en el texto a “La Tempestad”, de Shakespeare, sumándose a esa tradición de escritores caribeños que han retomado esta obra para reescribirla o reapropiarse de ella. En “antes que isla es volcán/before island is volcano”, el poeta imagina que esas voces que usa el escritor inglés en la obra fueron “robadas”, y las retoma para plantear lo que se pierde cuando el que escribe es el colonizador.

“Había como algo bien triste en darme cuenta que este escritor tan talentoso había tomado como voces casi anónimas, de resistencia, y las había incorporado a esta narrativa colonizadora, y ahí pues quería en vez de tomar la ruta usual de reescribir ‘La Tempestad’ pensando en diferentes voces como perspectivas caribeñas, lo retomé más pensando en qué se pierde cuando se transcribe, qué se pierde cuando nos escriben, cuando se hace ‘West Side Story’ por encima de toda la tradición de teatreros, poetas, escritores, que existen ya en Puerto Rico. Para mí era importante el decir que tenemos derecho a hablar de nuestras palabras bajo nuestros términos, no transcritos por quienes nos han colonizado”, cuenta sobre poemas como “isla”, “tempestad”, “calibán a sus amigos” y “calibán a shakespeare”.

La metáfora de la isla/arca también está presente en este poemario, en el que el poeta reitera que “la independencia de Puerto Rico” se puede apalabrar como futuro. Así como “todos los caminos conducen a Roma”, Raquel Salas Rivera propone que el inmovilismo colonial quizás nos conducirá en una misma dirección final que es la independencia.

“Quería un poco como reescribir esa idea de todos los caminos llevan a Roma, pues todos los caminos llevan a la independencia, y claro, era yo jodiendo porque siento que en muchas conversaciones que se dan sobre Puerto Rico, especialmente fuera de Puerto Rico -en Estados Unidos-, es tan fácil hablar de la estadidad y tan difícil hablar de la independencia. Es como la palabra tabú todavía y se dice todo menos esa posibilidad”, opina. “Pensé cuál es el miedo a esta palabra, vamos a pelearlo, aunque sea, vamos a tener esta discusión, pero no hablarlo me preocupa más que cualquier cosa”, agrega sobre los ocho poemas titulados “la independencia (de puerto rico)”.

El poema final de este poemario es un espejo. Uno en el que está Alexa Ruiz Luciano y todo ese futuro o futura que imagina Raquel Salas Rivera. Este gesto último es la invitación del poeta para mirar e imaginar en colectivo esta isla, que primero era volcán, o esta isla antes de que se convierta en volcán. La esperanza, no importa en qué espejo se refleje el lector, es la apuesta a futuro, a un cambio que trascienda la superficialidad.

Pero, ¿cómo pensar en esa idea de la esperanza a propósito del futuro?, se le pregunta. “La verdad es que a mí me gusta esa idea de organizar el pesimismo, como lo plantea Rocío Zambrana en el texto ‘Deudas natales’. Suena terrible, pero encontré súper bonito que hasta en los momentos menos esperanzadores, lo que nos toca un poquito es ir en contra de la lógica, ir en contra de lo que sentimos, de todos los indicios del presente. La historia me ha ayudado en ese sentido. Ha habido muchos periodos de poca esperanza, de apocalipsis, ha habido muchos apocalipsis en la historia humana y no termina el mundo, sino que muchas veces preceden grandes cambios. Y quizás éste no sea el caso y quizás éste sea el apocalipsis final, no lo sé, pero apuesto a lo imposible, a la antesala del cambio”, concluye.

Raquel Salas Rivera presentará “antes que isla es volcán/before island is volcano” el próximo mes de abril, cuando el libro saldrá a la venta.