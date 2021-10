Esta vez, para llevar al público a recibir y palpar emociones, el actor y cantante Raúl Carbonell se salió de la caracterización de un personaje o de la interpretación como cantante, para a través de la palabra escrita transmitir lo ocurrido en lo que describe como una “aventura histórica”.

El polifacético artista se sumergió en el género de la novela en lo que representa su primera obra literaria “Latitud 18º Norte: Rescate en el Caribe”, con la que narra a modo de crónica la gesta de viajes de rescates que realizó en el 2017 un mega crucero tras los azotes de los huracanes Irma, José y María en el Caribe.

Siendo un género inicialmente desconocido para el también guionista cinematográfico, el artista explica que el propósito no se trataba de escribir dentro de los parámetros de lo que es una novela normal y corriente.

“Hay muchos tipos de novelas, que no estoy muy ducho en esto, pero sí leí sobre lo que es la estructura literaria de una novela y luego me lancé a escribirlo. Sí he tenido la retroalimentación del editor que es escritor y ha editado miles de novelas. Me dijo que está bien estructurada, bien escrita, además de muy interesante”, expresó acerca de la novela basada en la historia real acontecida, cuyo proceso de escribir le tomó aproximadamente un año, que incluyó transcribir y narrar cronológicamente los 36 días de historia.

PUBLICIDAD

La incertidumbre, el drama humano, la aventura y el peligro al que se enfrentaron las personas en y fuera de la embarcación se pudieron plasmar por escrito gracias a las narraciones del capitán Tomás Busto, protagonista de esta historia, con quien Carbonell se reunió dos horas diarias por una semana.

Ante un abanico de tantas cosas que pasaron, el también abogado tomó la decisión de que esa historia, narrada por Busto -único puertorriqueño en ocupar la prestigiosa posición de capitán de mega cruceros en el mundo, según señala, y con quien conserva una amistad-, no podía quedar en el olvido.

“Lo más interesante era yo poder narrar toda la información y todo lo que el capitán me había contado y todo lo que era el producto de mis investigaciones que tuve que hacer para poder narrar la histórica gesta de la tripulación de una forma verídica y real en cuanto a la información”, mencionó con relación a la referida historia, que no incluye datos de ficción y asegura que es fiel a la realidad. Su título hace referencia a la coordenada geográfica en la que se encuentra Puerto Rico.

De acuerdo con el autor de la novela, que comenzó a escribir en el 2020, esta fue narrada con el elemento intrínseco de la aventura, no como si fuera un documental ni como un libro de historia.

“Lo narro con interpretaciones mías como escritor. Desde qué es lo que está pasando por la mente del capitán, la vorágine de sus pensamientos y la atmósfera reinante en el barco. Yo le hacía preguntas muy subjetivas al capitán para poder tener un cuadro emocional del colectivo de lo que estaba sucediendo allí”, manifiesta Carbonell, quien además señala que dentro del drama que se vivía, contine algunas partes jocosas que se dieron de ese modo.

PUBLICIDAD

Al tratarse de un evento histórico el paso de los tres huracanes, que cobró miles de muertes y billones de dóalres en pérdidas materiales, se contempla presentarle “Latitud 18º Norte” al Departamento de Educación para que sea asignada como lectura suplementaria.

Esa otra perspectiva de lo que ocurrió en alta mar, las peripecias de la tripulación para huirle a los huracanes, y los rescates, Carbonell confía en que transmitió la emociones que quería y esa efectividad se la atribuye a su conocimiento de la lengua. Luego de cursar por el mundo de la novela con “Latitud 18º Norte”, Carbonell lo cataloga como una experiencia súper interesante, por lo que planifica continuar escribiendo historias.

Norberto González: Pieza clave en el lanzamiento de “Latitud 18º Norte”

En entrevista virtual hoy con El Nuevo Día, Carbonell se encontraba en la librería Casa Norberto en Plaza Las Américas, poco tiempo antes de que se supiera el fallecimiento de su fundador, el destacado librero Norberto González.

Su libro “Latitud 18º Norte: Rescate en el Caribe” contó con el apoyo del grupo Editorial Publicaciones Gaviota y de sus directores principales Norberto González y Ana Cecilia González. Por tal razón, mientras Carbonell celebra el lanzamiento de su novela, con profundo pesar lamentó la pérdida física del destacado librero, aquien conoció hace dos meses y medio. No obstante, indicó que éste fue quien le dio la oportunidad luego de que otras publicadoras le cerraran las puertas.

“Esa primera relación de nosotros fue tan y tan importante que nos hicimos amigos de inmediato. Él me dijo: ‘Voy a publicar tu novela’. Yo lo llamaba todos los días molestándolo y relajando. Fue una relación corta, pero bien intensa. Siento que se murió alguien que yo quería. Sobre todo, me dijo ‘Voy a publicar tu novela’. ¿Tú sabes lo que eso significa para mí? Me acuerdo que me dijo, ‘¿con qué lo vamos a publicar, con los chavos tuyos o con los míos? Le dije, ‘¡con los tuyos!’. No dudó y me dijo, ‘para mí es un placer publicarte la novela a ti. Para mí es un placer hablar contigo y conocerte’. Me sentí tan honrado, siendo un gigante como lo era en los libros en Puerto Rico. Definitivamente era un gigante y teníamos una relación en corto tiempo tan y tan linda, que yo le preguntaba a su hermana constantemente por él”, contó el artista.

PUBLICIDAD

Saber la triste noticia de su fallecimiento, estando en ese momento en su librería, manifestó que le dolió y llamó rápido a su hermana Ana Cecilia.

“Lo sentí, me tocó fuerte, porque es un tipo que confió en mí y me trató bien en tan corto tiempo. En realidad a veces no es el tiempo que conoces a la persona, es la calidad del tiempo en que la conoces. Lo que me pasó hoy al enterarme de eso, fue algo como una casualidad demasiado grande, celebrando la publicación de mi novela en su librería y fallece. El único hombre que me dio la oportunidad, luego de yo haber ido a un montón de publicadoras”, concluyó.

“Latitud 18º Norte” está disponible en: Casa Norberto- Plaza las Américas, Librería Norberto González- Río Piedras, Librería Laberinto-Viejo San Juan, Librería Mágica- Río Piedras, El Candil- Ponce, La Casita-Aguadilla. En la web se puede adquirir a través de: Caimito Book, Libros 787, Plaza Cultural y Puerto Book.