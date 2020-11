View this post on Instagram

Nos alegra anunciarles que reabrimos la sede del Museo presentando la exposición “La Palabra Imaginada” de Rafi Trelles. La exposición coincide con la incorporación de Trelles como Académico de número a la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española. La exposición está compuesta por 22 dibujos realizados con tinta de grabado e impresión xilográfica sobre papel, inspirados en obras de la literatura universal. Con una depurada técnica, el autor recrea los personajes de las obras proponiendo lecturas e interpretaciones inesperadas sin intentar ilustrar los textos, más bien elabora un texto visual alterno que dialoga con la fuente literaria. ¡Nos vemos en el Museo! #museolasamericaspr #elmuseoeduca #RafiTrelles #LaPalabraImaginada #puertorico