El Fondo Nacional de las Artes (NEA, en inglés) y el Fondo Nacional para las Humanidades (NEH), dos dependencias del gobierno federal, han reafirmado su compromiso con Puerto Rico luego de una visita de las presidentas de ambos cuerpos con el propósito de entender mejor las necesidades de la escena cultural local.

La visita de la Dra. Maria Rosario Jackson, presidenta del NEA, y de Shelly C. Lowe, su homónima en el NEH, se dio luego de esfuerzos conjuntos del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) y la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades (FPH) por traerlas, al notar un interés particular de ambas agencias por fortalecer sus relaciones con la isla. Es la primera vez que los puestos de más alto rango de ambos cuerpos visitan simultáneamente.

“Hace tiempo estábamos tratando de lograr una visita de las jefas de las agencias que son las que trabajan con nosotros en el apoyo al sector cultural sin fines lucro de Puertos Rico. Estas dos directoras, particularmente, han tenido mucho interés en conocer lo que está pasando acá y ver cómo se pueden generar oportunidades para ampliar el apoyo y sobre todo para facilitar formas de poder solicitar (a sus fondos)”, expresó Sonya Canetti Mirabal, presidenta de la FPH.

Sentadas de espaldas a dos pinturas de José Campeche en la Galería de la Sede del ICP, ambas directoras hablaron sobre sus expectativas de esta visita y lo que les gustaría lograr.

Sonya Canetti Mirabal, presidenta de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades; María Rosario Jackson, directora del National Endowment for the Arts; Shelly C. Lowe, directora de la National Endowment for the Humanities; y Carlos Ruiz Cortés, director ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Fotos: Pablo Martínez Rodríguez (Pablo Martinez Rodriguez/Staff GFR Media)

“Diría que llevarnos un mejor entendimiento sobre cómo podemos ser de mayor ayuda, cómo podemos ser más relevantes y responsivos, entendiendo las circunstancias específicas de Puerto Rico. También queremos entender cuál ha sido el trabajo que hemos hecho hasta ahora y tener una mejor idea de su impacto. Tengo interés particular en entender el rol de las artes en relación con la calidad de vida, la salud, las comunidades y el desarrollo económico. Las artes no existen en una burbuja, permean sobre todo eso, así que entender cómo eso pasa aquí y cómo podemos apoyarlo es muy importante”, expresó Maria Rosario Jackson, presidenta del NEA.

Jackson es la primera mujer negra y mexicana en dirigir el Fondo Nacional de las Artes y ha enfocado parte de su gestión en atender a comunidades históricamente marginadas. Shelly C. Lowe es una mujer nativo estadounidense que fue criada en la Nación Navajo. Para Lowe, vivir en Puerto Rico tiene similitudes con sus propias experiencias creciendo en una reserva.

De izq. a der. Emanuel Santana, coordinador de la Casa de La plena Tito Matos, María Rosario Jackson (National Endowment for the Arts), Shelly C. Lowe (directora de la National Endowment for the Humanities), durante una visita a la Escuela y Casa Cultural La Goyco. Foto: Gabriel López Albarrán (Suministrada)

“Las reservas son muy diferentes al resto de Estados Unidos. Muchas personas me dicen que Puerto Rico es como una reservación muy grande, pues sus experiencias son parecidas a experiencias tribales en reservas, por la forma en la que no tenemos completamente control sobre ciertas cosas que controla el gobierno federal, aunque somos naciones soberanas dentro de Estados Unidos. Así que encuentro muy interesante el ver cómo hay un balance en tener que entender esa identidad. Pero la otra parte es la invisibilidad de ese entendimiento a nivel nacional. Somos frecuentemente invisibles. Donde no se cuentan nuestras historias, no se pueden entender nuestras historias. Y eso es parte de nuestra democracia y hace una diferencia. Y eso obliga a cuestionarse, ¿por qué no estamos enseñando estas cosas aún?”, sostuvo Lowe sobre la importancia de fortalecer narrativas sobre Puerto Rico.

Por su parte, Jackson abundó sobre el rol del colonialismo en Puerto Rico, al igual que en otras comunidades marginalizadas en Estados Unidos, y cómo aplica esa visión de mundo a su trabajo y a la misión de su agencia. “Hay un entendimiento de lo que significa tener esa historia. Ves conexiones, ya sea en la diáspora africana o en la historia de las comunidades indígenas. Hay unas experiencias compartidas y creo que un nivel de entendimiento de por qué es importante tener oportunidades para contar tu propia historia, tener control sobre tu historia, eso es una parte importante en un lugar justo y equitativo. Así que creo que, partiendo de esta visión de mundo, no puede haber lugares donde todas las personas puedan prosperar si no tienen acceso a contar sus historias”.

La presidenta Lowe estuvo de acuerdo con este planteamiento y reseñó que el trabajo de ambas dependencias se ha enfocado en el poder de estas narrativas y su aplicación a través de los fondos y ayudas que proveen tanto el NEA como el NEH.

“Hay algo sobre contar historias a través de las artes que no es solo intelectual, es sobre ser humano, completamente humano porque es cabeza, corazón y mano: intelectual, emocional y físico. Esa integridad es lo que nos permite ver la humanidad de otros. Y frecuentemente, cuando comunidades que han sido marginadas históricamente han sido deshumanizadas, las artes son parte de lo que protege de esa deshumanización o permite reclamar, desarrollar y avanzar hacia esa humanidad”, añadió Jackson.

Ambas presidentas tienen presentes los retos que enfrentan a nivel nacional, aunque no se muestran preocupadas por recortes en sus presupuestos, pues aseguran que cuentan con un apoyo bipartidista muy pocas veces visto. “Creo que parte de ese apoyo tiene que ver con entender el rol crucial que las artes juegan en tantas facetas que incluyen el bienestar, la salud mental, la excelencia en la educación, comunidad y desarrollo económico. Todas esas cosas en las que el gobierno aspira a hacer un buen trabajo. Eso no puede suceder bien sin las artes, la cultura y el diseño. Y hay un reconocimiento de que esas conexiones son válidas e importantes”, comentó la presidenta del NEA.

Las ejecutivas también están conscientes de la batalla cultural que se está dando en Estados Unidos, particularmente en lugares como Florida, donde recientemente se prohibieron libros que trataban temas sobre raza y entre los que se listaba una publicación sobre el pelotero puertorriqueño Roberto Clemente. Ambas agencias apuestan a la educación como la solución.

“Fomentamos las solicitudes. Queremos organizaciones, queremos comunidades, queremos que instituciones soliciten y que piensen en lo que realmente es importante en términos de educar en las humanidades, al público general, y solicitar en esos muy buenos proyectos para que podamos financiarlos. Si se les otorgan fondos, pueden usarlos para educar. Creo que de eso se trata, al final, de educar y poner el conocimiento en el mundo para ayudar a las personas a entender”, manifestó Lowe.

Sobre lo que quisieran que los puertorriqueños se llevaran sobre su visita a la isla, las jefas de las dos instituciones de artes y humanidades más importantes de Estados Unidos fueron puntuales.

Para María Rosario Jackson, se trata de un mayor reconocimiento a las aportaciones de la isla. “Ese reconocimiento de que lo que Puerto Rico ha ofrecido cultural y artísticamente es tan importante y tiene tanto alcance. Que enriquece a toda la Nación. La cultura es fuerte aquí. Es palpable y es hermosa. También florece en otras partes. Esta es la raíz, pero florece en otras partes y estamos muy agradecidos por eso”.

Lowe, por su parte, invitó a organizaciones locales a solicitar a sus programas. “Queremos que todo el mundo sepa que el NEH es para ustedes, que nuestras becas están ahí, que son apropiadas para organizaciones en Puerto Rico y sus comunidades”.

El director ejecutivo del ICP, Carlos Ruiz Cortés, opinó que esta visita denota un interés genuino en trabajar con Puerto Rico. “Muestra un compromiso. Y el punto más importante para nosotros, no tan solo vienen a conocer al Instituto, vienen a conocer al sector. En la agenda aquí vamos a tener de frente a los principales directores de museos, de organizaciones culturales, artistas, las personas que, nosotros, ya teniendo una relación tan buena con ellos (NEA y NEH), pues queremos que ellos mismos tengan una relación con estas entidades”.

Ruiz Cortés también resaltó la importancia de las relaciones con ambas dependencias, pues han sido cruciales en mantener viva la gestión del ICP luego de momentos como el recorte de cerca de 90% en su presupuesto a raíz de la llegada de la Junta de Supervisión Fiscal en 2017.

Sobre qué esperan que se lleven ambas presidentas, Sonya Canetti Mirabal de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, expresó que se trata de una mayor apreciación de los esfuerzos de la escena artística y cultural en la isla. “Conocer el valor del trabajo que se hace aquí. Que a pesar de los grandes retos que hay, el trabajo que hacen los actores culturales en Puerto Rico y el trabajo de los artistas es de nivel internacional. Y queremos que conozcan bien lo que se hace y con lo poco dinero que se hace, porque eso no es un valor. Siempre decimos ‘hacemos más con menos’ y eso no es un valor porque eso lo que hace es precarizar la vida de las personas”, subrayó.