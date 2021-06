Con el propósito de brindarle al espectador una experiencia de apreciación artística diferente, el Museo de Arte de Puerto Rico (MAPR) decidió llevar a cabo un proceso de restauración y conservación en vivo para que el público pueda adentrarse en este trabajo que es invisible para muchos.

Sería imposible exhibir obras de arte sin la labor de los conservadores y restauradores de los museos cuyo minucioso trabajo es vital para la preservación de las piezas.

En el contexto de la muestra “[…] ENTREFORMAS”, que se exhibe actualmente en el MAPR, y que es dedicada al arte abstracto, la institución comenzó la restauración de la obra “El Yunque”, del artista puertorriqueño Luis Hernández Cruz. Se trata de un tapiz en lana de gran formato (17 de ancho x 20 de alto) que muestra el trabajo de experimentación que llevó a cabo Hernández Cruz sobre todo en la década del ochenta, cuando su paleta se volvió más encendida y contrastante, según explicó Juan Carlos López Quintero, curador del MAPR.

La enorme pieza, compuesta por formas muy estilizadas y sugerentes, llegó al museo como donación de The Bank of Nova Scotia, que en la década del ochenta comisionó a Hernández Cruz este tapiz para ubicarlo en la entonces recién construida sucursal de Scotiabank en Hato Rey. En algún momento, la obra fue removida del espacio específico donde se encontraba, se dobló y se almacenó.

El tapiz yace sobre una enorme mesa en la galería R.J. Reynolds, en el cuarto piso de la institución, donde los espectadores pueden ver en tiempo real el proceso de restauración. (David Villafane/Staff)

En el periodo que estuvo guardada, la obra se lastimó grandemente confrontando problemas de hongo, pérdida de material, deformaciones y manchas. La obra recibió tanta humedad que se afectó el 25% del área inferior de la superficie, la cual quedó levantada por el agua. Gracias a la conservadora especializada en tejido, Laura Fernández Lázaro, y su asistente Natisha Marín, la obra ha ido sanando poco a poco.

“La obra estaba muy sucia, tenía hongo y otros particulados, pero esta zona inferior recibió mucho daño por la manera en que la almacenaron. El daño comenzó desde que la bajaron, que no sé en qué año fue, pero esto es una pieza de 1984 que fue comisionada para un espacio específico. Cuando toman la decisión de bajarla, la enrollan, la doblan a la mitad y la amarran. Así estuvo almacenada por un periodo y se complicó con la llegada del huracán María. Entendemos que hubo agua de algún tipo que impactó la pieza porque tiene evidencia en la parte de atrás”, relató Fernández Lázaro sobre el estado en que se encontró la obra.

Luego de llevar a cabo un análisis de condición, la conservadora realizó una propuesta al museo que cuenta con un laboratorio de conservación. De esta manera, hace un mes comenzó a trabajar en la pieza que, según explicó, es como si fueran dos obras en una en cuestión de conservación.

La pieza, que necesita de unas cinco personas para cubrirla, se encuentra debidamente protegida y ya se ve el progreso de su restauración. (David Villafane/Staff)

“Una cuarta parte es la más afectada y el resto de la pieza la recuperación la podemos llevar a casi un 95%. En el caso de la parte más afectada algunas áreas van a recuperar hasta un 80% y hay una particular que va a recuperar hasta un 60%. Eso lo que quiere decir es que la pieza está estabilizada y va a estar fuerte, ya no va a partirse porque se estaba partiendo por la humedad. Pero en términos de lo estético, de lo visual, ahí la recuperación puede ser un 60% porque ese daño sí va a dejar huella”, explicó Fernández Lázaro, quien se ha valido de una lana parecida a la utilizada en la pieza para ir restaurando a mano la parte más afectada de la obra.

Desde inicios de mes, la conservadora trabaja arduamente en el tapiz que yace sobre una enorme mesa en la galería R.J. Reynolds, en el cuarto piso de la institución, donde los espectadores pueden ver en tiempo real el proceso. La pieza -que para taparla necesita de unas cinco personas- se encuentra debidamente protegida y ya se ve el progreso de su restauración para el que se han utilizado diversas aspiradoras especializadas que han ido desinfectado, eliminando hongos y manchas.

“Ella está respondiendo bien. Ya está brilloso, ya está feliz. Las piezas son agradecidas y responden al cariño”, comentó Fernández Lázaro.

Un gran colorista

Cada decisión que toma con respecto a la obra la consulta con el equipo del museo incluyendo al curador Juan Carlos López Quintero, quien ofreció más detalles sobre esta fascinante pieza de quien es considerado uno de los artistas más influyentes del arte moderno en Puerto Rico.

“Esta pieza formó parte del nuevo edificio de ScotiaBank en 1984 donde los arquitectos dejaron una pared específicamente para esta pieza señalando que había un diálogo entre la plástica y la arquitectura. Fue comisionada y el artista se trasladó a Nueva York al taller de Edward Fields para llevarla a cabo. Él hizo dos bocetos de esta pieza, una con unas semejanzas a la montaña del El Yunque, pero también hizo ésta más abstracta. Al final se escogió esta como la obra que se iba a realizar”, relató López Quintero.

Algo fascinante de esta obra de Hernández Cruz -realizada en colaboración con unos artesanos griegos que fueron los que trabajaron la técnica conocida como tufted pile o alfombra de bucle- es que demuestra el dominio magistral del color empleado por el artista.

En la esquina inferior de la obra se puede apreciar la firma del artista, Luis Hernández Cruz. (David Villafane/Staff)

“Más allá de que es uno de los artistas puertorriqueños más importante de la abstracción y un defensor de la abstracción -porque ha sido un teórico de la misma, creó un grupo, desarrolló congresos-, es un gran colorista y en este tapiz lo podemos apreciar porque valiéndose del material, de la lana, surge una gama de colores extraordinarios donde vemos el colorista que es Luis Hernández Cruz”, expuso el curador del MAPR, quien tuvo la oportunidad de conversar con el artista sobre esta pieza y hablarle del proceso de restauración que llevan a cabo.

Para López Quintero es importante que el público no solo pueda apreciar la pieza, sino que vea el fascinante trabajo que realizan los conservadores, quienes son los que “hacen el milagro” de conservar para el futuro una pieza de arte. De esta forma, indicó, el público pueda conocer el museo “desde adentro”.

“La restauración se está dando en el marco de la exhibición de arte abstracto, ‘Entreformas’. Se unieron las dos cosas y nos pareció muy interesante que la gente pudiera ver el proceso. Eso nos pareció que era importante y siendo una obra de Luis Hernández Cruz, más todavía”, sostuvo.

El curador señaló que la institución todavía no tiene una fecha para exhibir la obra, pues debido a su tamaño y al proceso de restauración, hay muchas cosas que se tienen que analizar, pero espera que en algún momento se pueda mostrar al público en todo su esplendor.

Esta pieza muestra el magistral uso del color por parte del artista. (David Villafane/Staff)

“La pieza por su tamaño necesita un espacio muy particular y estamos analizando qué hacer cuando esté restaurada, pero por un tiempo se quedará así (acostada) porque le hace bien y ayuda a que se asiente y que pierda algunas ondulaciones. No te puedo dar una fecha para la exhibición porque no la tenemos, pero ciertamente la queremos mostrar en algún momento porque es una pieza fabulosa y el tema, que es El Yunque, es algo que nos llena de orgullo a todos”, agregó.

Mientras eso sucede, seguirá el proceso de restauración el cual tendrá un componente educativo para que el público que visite el museo pueda conocer en profundidad el trabajo que se realiza.

Sobre el artista

Luis Hernández Cruz

-Artista puertorriqueño nacido en San Juan en 1936

-Según Juan Carlos López Quintero, curador del Museo de Arte de Puerto Rico, Hernández Cruz es uno de los artistas más influyentes del arte moderno en Puerto Rico, y determinante en la llegada de la abstracción a la isla.

-El principio de su carrera, dijo el curador, estuvo marcado por un interés en la abstracción geométrica, pero a partir de la década de 1960 sus composiciones adquirieron rasgos más orgánicos, líricos, y en algunos casos refieren a paisajes o a formas que evocan lo ancestral, cargadas de resonancias místicas. Esto, no obstante, no le ha impedido regresar con mucha libertad y en distintos momentos de su desarrollo artístico, a la geometría.