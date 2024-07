Revelan los detalles de la próxima Campechada, inspirada en la dramaturga Victoria Espinosa

“Estamos conmemorando los 251 años de San Mateo de los Cangrejos y creo que Santurce merecía un evento como este, que se pudiese proyectar a nivel, no tan solo de Puerto Rico, sino a nivel internacional. Y qué mejor con una base de gestión cultural como la que tiene Santurce”, expresó en conferencia de prensa Carlos Ruiz, director ejecutivo del ICP, acerca del magno evento cultural, que anteriormente se ha celebrado en Viejo San Juan, Mayagüez, Bayamón, San Germán y Ponce.

“Tenemos que quitarnos las sandalias para entrar en ese terreno casi sagrado que ella pisaba, el terreno del teatro, el cual ella caracterizaba como un templo. No es sagrada la imagen cuando consideramos que el teatro se originó como un ritual religioso y, por otro lado, como un templo. Fue el ejemplo de vida y pasión que constituyó la presencia de Victoria en este plano terrenal. Victoria era, además de artista, un alma tocada por la gracia de la nobleza, la generosidad y el amor genuino que sentía por sus congéneres y por su patria. Era para muchos madre, hermana, amiga y confidente, pero sobre todo citando a la directora y productora Rosalina Perales, era un ser tan presente y laborioso, casi irreal”, resaltó Pérez Garay, quien tuvo la oportunidad de conocerle en el plano personal y de compartir vivencias, de conversar sobre sus preocupaciones sobre el teatro y los problemas del país.

Gran cierre del proyecto Junte Boricua

Programa artístico y cultural

Tarima Campechada, ubicada en el Cobián’s Plaza

Tarima Cangrejera, ubicada en el cruce de la avenida Ponce de León y avenida De Diego

Tarima Junte Boricua, ubicada frente al Museo de Arte de Puerto Rico

Estación Proscenio, ubicada en Ciudadela

Estación Libreto, ubicada en la Calle Antonsanti

Estación Matinée, ubicada en el Parque Santurce de Ciudadela

Además, habrá estaciones con teatro callejero y música a cargo de instituciones educativas. Estas actividades comienzan ambos días desde las 12:30 p.m. Las presentaciones se llevarán a cabo en la Estación Telón, ubicada en la calle Del Parque frente a First Bank; la Estación Tramoya, ubicada en la avenida Ponce de León frente a The Bookmark; y la Estación Vestuario, ubicada en la avenida José De Diego frente al Museo de Arte de Puerto Rico. En las tres estaciones se presentarán en distintos horarios El Médico de Palos de la Escuela Central Teatro, la cantante Calva de la Universidad de Puerto Rico (UPR) de Carolina, el Departamento de Teatro de la Inter Metro, La Gallera de la UPR Río Piedras, el colectivo Y no había luz, la Católica de Ponce y la Universidad del Sagrado Corazón.