El impacto de un simple gesto positivo que se le hace a un niño o un joven puede tener una repercusión tan grande, que lo podría llevar a reconsiderar lo que se quiere dedicar para el resto de su vida.

Cuando se encontraba estudiando en la Escuela Superior Ramón Quiñones Medina, de Yabucoa, el joven Emmanuel Lebrón Molina se vio impactado positivamente por una donación recibida en el salón de clases gracias al programa Revive la música, de la Fundación Banco Popular y la Fundación Luis A. Ferré. A tal punto, que hoy, cerca de 10 años más tarde, el hoy maestro de música se ve beneficiado una vez más por el programa al haber recibido nuevos instrumentos para usarlos con sus estudiantes.

“En el año 2021 se me dio la encomienda de venir a la escuela Ana Delia Flores Santana, en el pueblo de Fajardo, a enseñar una clase de música a los estudiantes de noveno grado. El primer día que llegué me encontré con la noticia y el panorama de que no había instrumentos musicales”, narró el maestro de 28 años. “Es un reto grandísimo dar una clase de música sin tener instrumentos. Se puede lograr, pero no es lo mismo, ya que yo quería darle una experiencia al estudiante de una clase de música completa, que tuviesen esa experiencia de practicar y de fajarse con el instrumento”.

Emmanuel Lebrón da clases de música a los estudiantes de noveno grado de la Escuela Ana Delia Flores Santana de Fajardo. (Ramon "Tonito" Zayas)

Fue en ese instante, que se acordó del momento en el cual su primer maestro de música en Yabucoa se había beneficiado del programa Revive la música. “Me comuniqué con el maestro y me dijo el proceso que tenía que hacer”, narró el músico, quien toca principalmente el trombón, pero que también domina la guitarra, el bajo eléctrico y el piano. “Escribí mi correo electrónico, se lo envié a las personas de la Fundación y respondieron super rápido. Los instrumentos llegaron en menos de un mes y la cara de los chicos, cuando de pronto me veían llegando con las cajas de instrumentos, era otra cosa. Para mí, como maestro, fue una emoción increíble”. Entre los instrumentos nuevos recibidos en esta escuela de Fajardo se incluyó set de congas, guitarras, un clarinete, un trombón, una flauta y una trompeta, entre otros.

Revive la Música

Desde el 2006, la iniciativa Revive La Música comenzó como parte de una colaboración entre la Fundación Banco Popular y la Fundación Luis A. Ferré. Su misión siempre ha sido fomentar la educación musical en las escuelas y comunidades a través de los donativos de instrumentos y crear espacios para la ejecución musical (“performance”) de los estudiantes junto a reconocidos artistas y músicos en Puerto Rico.

Más de 2,000 estudiantes se han beneficiado con sobre 1,900 instrumentos donados a los distintos programas de música en escuelas y organizaciones sin fines de lucro. Durante 2020 y 2021, a través de este programa se han apoyado a 27 escuelas y organizaciones sin fines de lucro y otorgados más de 130 instrumentos musicales.

En el caso de Lebrón Molina, además de aprender a tocar un instrumento musical donado por el programa, también fue invitado a tocar en un concierto realizado por Revive la Música en el Conservatorio de Música con la orquesta de salsa NG2. “Esa experiencia me ayudó a reafirmar el concepto de lo que supuestamente quería hacer, que era ser músico, pero que no había tenido ninguna experiencia previa de tocar en vivo”, mencionó el músico, quien comenzó a tocar siendo estudiante en la agrupación de música cristiana Los Lírios del Valle de la familia Millán en Yabucoa. “Al tener la experiencia de treparme a una tarima con un artista como NG2, y más adelante con Cultura Profética y La Secta, logré confirmar que eso era lo que quería hacer de verdad con mi vida”.

Foto de 2011 donde aparece el grupo de jóvenes músicos de la Escuela Escuela Superior Ramón Quiñones Medina, de Yabucoa, junto con los integrantes del grupo NG2 y su maestro de música, Leftie O. Millán, al centro con camisa de rayas. (Suministrada)

Una vez se graduó de escuela superior, Lebrón Molina audicionó para el Conservatorio de Música donde fue aceptado y donde se graduó con un bachillerato en ejecución musical, encaminado a lo que es la música clásica en el trombón.

Importancia de la música

Este músico y maestro tiene claro que los programas de música en las escuelas deben estar presentes y disponibles para los estudiantes, sobre todo en aquellas etapas de crecimiento y madurez. “El darle ese acercamiento de lo que es la música a los jóvenes en etapas tempranas de su juventud, crea sensibilidad en ellos como personas”, explicó el educador, quien se encuentra en su primer año de trabajo en la Escuela Ana Delia Flores Santana. “Además de que estoy creándoles una experiencia nueva ya que no todos pueden ser deportistas o pueden ser bailarines. Si en un futuro, estas vivencias pueden ayudarlos a alejarlos de la calle y de las cosas malas, mejor todavía”.

Lebrón Molina entiende que fundaciones y programas como Revive la Música son clave para el desarrollo de la juventud en la isla por las oportunidades que abre y por la huella que deja en cada una de las personas a las que toca. “Es sumamente necesario que existan programas como estos, ya que ellos hacen posible que estudiantes o personas tengan la accesibilidad, por ejemplo, a instrumentos que muchas veces son costosos y que quizás, de otra manera, muchos de estos estudiantes no iban a tener el acceso a tocarlos. En tan poco tiempo, ya han surgido en mis clases varios talentos que si ellos quieren podrían llegar lejos en la música”.

Interesados en donar o recibir instrumentos

Las personas interesadas en hacer donaciones de instrumentos para el programa Revive la Música, pueden hacerlo todo el año a través de la Fundación Banco Popular, comunicándose al 787-722-7388 o escribiéndonos a fundacion@popular.com. Además de eso, si dirige un programa musical de una escuela del sistema público u organización sin fin de lucro con necesidad de instrumentos musicales, se pueden solicitar completando un formulario. El periodo para solicitar será desde el 14 de marzo hasta el 14 de abril del 2022. Para más información, accede a https://www.fundacionbancopopular.org/desarrollo-de-talento-musical/#revive-la-musica.

Entre los instrumentos nuevos recibidos en esta escuela de Fajardo por parte de Revive la Música se incluyó un set de congas, dos guitarras, un clarinete, un trombón, una flauta y una trompeta, entre otros. (Ramon "Tonito" Zayas)

“Revive la Música es una de nuestras iniciativas prioritarias pues hemos visto que el impacto de cada instrumento se multiplica en posibilidades en las manos de los estudiantes que participan de los programas que apoyamos. Aspiramos a que, a través de la educación musical, nuestros niños y jóvenes se conviertan en personas con mayor sensibilidad, creatividad y compromiso con sus comunidades y Puerto Rico” - Beatriz Polhamus, directora ejecutiva de la Fundación Banco Popular

“Continuamos comprometidos en colaborar y aportar a que jóvenes talentosos tengan acceso a recursos y herramientas que le ayuden a desarrollar su carrera en las artes. Es un honor ser testigos y poner nuestro granito de arena en el nacimiento y desarrollo de grandes artistas. Creemos en el potencial de Puerto Rico en las artes y queremos ser parte del equipo que construye ese futuro prometedor unidos por un tema universal como es la música” - María Luisa Ferré Rangel, presidenta de la Junta de Síndicos de la Fundación Luis A. Ferré